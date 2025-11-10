הביקור המתוכנן של נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן (MBS) בוושינגטון ב-18 בחודש אינו ביקור שגרתי.

גורמים בוושינגטון ובריאד מאשרים כי הפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ תתמקד בבניית שותפות אסטרטגית חדשה, שעיקרה הסכם הגנה הדדי רשמי בין המדינות.

סעודיה, המהווה את הלקוח הגדול ביותר של הנשק האמריקאי, דורשת בתמורה לערבויות ביטחוניות מפורשות - את הנשק החדיש ביותר של ארה"ב. ברשימת הקניות של הממלכה, לפי דיווחים שונים, נמצאים מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 וכן גישה לטכנולוגיה גרעינית אזרחית, שתאפשר לה לפתח תוכנית אנרגיה גרעינית בפיקוח.

הבית הלבן מצידו, מעוניין לחזק את השותפות האסטרטגית במפרץ כמשקל נגד להשפעה האיראנית, אך במקביל דוחק בנסיך הכתר לבצע מהלך משמעותי שישרת את מדיניות ארה"ב באזור. הנשיא טראמפ צפוי ללחוץ על MBS להצטרף להסכמי אברהם, מה שיסדיר יחסים רשמיים בין הממלכה לישראל ויהווה הישג מדיני עצום.

הסכם ההגנה שובר השוויון: "אין עדיין פרטים סופיים"

ההערכה הרווחת בקרב גורמים מדיניים בוושינגטון וברשתות הכלכליות, כפי שדווח ב"פייננשל טיימס", היא כי הסכם ההגנה הרשמי בין שתי המדינות אכן צפוי להיחתם. הסכם זה יהיה הסכם הגנה ראשון מסוגו בין סעודיה לארה"ב.

אלא שלמרות ההצהרות הדרמטיות, עדיין ישנם סימני שאלה בנוגע להיקף המחויבות ההדדית. בכיר בממשל טראמפ אישר לסוכנות רויטרס כי: "יש דיונים על חתימה עם בן סלמן על הסכם הגנה, אך עדיין אין פרטים סופיים". הדבר מרמז כי המשא ומתן על סעיפי המפתח, בעיקר בנוגע לרכש ה-F-35 והטכנולוגיה הגרעינית, עדיין בעיצומו.

הביקור הנוכחי בא לאחר שבמאי האחרון חתמו המדינות על עסקת נשק בהיקף של 142 מיליארד דולר, שכללה ציוד מתקדם להגנה אווירית וכוחות יבשה – עסקה שזכתה לכינוי "הגדולה מסוגה בהיסטוריה". כעת, סעודיה מבקשת להרחיב את הנדוניה.

ההשלכות על ישראל: שמירת "היתרון האיכותי" בסכנה?

הסעיף הרגיש ביותר עבור ירושלים במשא ומתן המתנהל בוושינגטון הוא דרישת סעודיה למטוסי ה-F-35 החמקניים. מכירת נשק כה מתקדם למדינה ערבית שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל, מאיימת על עקרון ה-QME (היתרון הצבאי האיכותי) שישראל מחזיקה בו באזור – עיקרון שמחייב את ארה"ב לשמור על יתרונה הטכנולוגי של ישראל על פני צבאות ערביים.

גורמי ביטחון בישראל מביעים דאגה כי העברת טכנולוגיות חמקנות או גרעיניות (אפילו אם אזרחיות) לממלכה, עלולה לשנות באופן דרמטי את מאזן הכוחות. הממשל האמריקאי הבהיר בעבר כי כל עסקת נשק עם סעודיה תיבחן בקפידה דרך הפריזמה של שמירת ה-QME.

הלחץ של טראמפ על בן סלמן להצטרף להסכמי אברהם נתפס בישראל כ"פיצוי מדיני" על ההשלכות הצבאיות האפשריות. אם אכן יצטרף בן סלמן להסכמים, תיתכן גמישות אמריקאית מסוימת במכירת נשק, אך הדיון על ה-F-35 והטכנולוגיה הגרעינית צפוי להישאר סוגיה ביטחונית בוערת ומתוחה בשיחות בין ירושלים לוושינגטון גם בשבועות הקרובים.