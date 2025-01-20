המנהיג הסעודי, בן סלמאן, מגיע לוושינגטון מחר לפגישת מבחן עם הנשיא • גורמים סעודיים מבהירים: נורמליזציה עם ישראל מותנית באופק מדיני לפלסטינים • ההסכמים הביטחוניים והאזוריים בין ארה"ב לריאד מוכנים לחתימה בבית הלבן (בעולם)
לרגל השבעתו של דונלד טראמפ לנשיאה ה-47 של ארה"ב, משה מנס בריאיון מיוחד עם הדוד משה מנס, תושב ניו ג'רזי, בו הוא מספר על הציפיה של יהודי ארה"ב ביחס לנשיא החדש-ישן | מי אלו היהודים שלא תמכו בטראמפ, מה הניע אותם ואיך אפשר לדעת כיצד יפעל הנשיא החדש והלא צפוי? | צפו בריאיון (דבר ראשון)
בשיחה בין ביידן לרה"מ הודיע הנשיא על תמיכה ללא סייג בממשלת ישראל | ראש הממשלה הודה על התמיכה והבהיר כי תידרש מערכה ממושכת שבה ישראל תנצח | ביידן בתגובה: מה שיידרש כדי שישראל תוכל להגן על עצמה" | התגובות מהעולם
כבר מספר חודשים חלפו מאז ניצחונו של ראש הממשלה נתניהו בבחירות, ובאופן חריג ולא מקובל, הוא עדיין לא הוזמן לפגישה בבית הלבן | ראש המל"ל, הסביר הערב, כי זה לא מעניין את נתניהו והוא עוד יוזמן (חדשות בעולם)
בנסיבות דומות לאלו שהביאו לפשיטה על אחוזת הנשיא לשעבר טראמפ, במשרד המשפטים האמריקני פתחו בחקירה אחרי שנמצאו מסמכים מסווגים מתקופת הסגנות של הנשיא ביידן • הבית הלבן אישר את המידע | כל הפרטים מהדרמה בארה"ב (חדשות בעולם)