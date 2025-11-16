קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר עם חמישה סלעים, ארבעה אדמו"רים ושלושה כהנים - כך נפדה הבנש"ק בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:30