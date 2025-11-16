עם חמישה סלעים, ארבעה אדמו"רים ושלושה כהנים - כך נפדה הבנש"ק
בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)
בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)
רגע השיא בכינוס השלוחים העולמי: אלפי שלוחי חב"ד מכל רחבי העולם נשאו עמהם שקים של פתקי בקשה שהעבירו להם מאות אלפי יהודים | תפילה מיוחד לביטחון ושלווה בארץ הקודש | השליח הראשי למדינת מרילנד, נבחר להקריא את נוסח התפילה (חרדים)
במעמד צנוע ורב רושם, הוכנס בשבוע שעבר ספר תורה מהודר לבית המדרש 'קהל חסידים', בלב שכונת 'מתחם הסופרים' בצפון העיר בני ברק | קהל המתפללים פיזזו בעוז לכבוד התורה, בראשות רב הקהילה, הפוסק החסידי הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר | בסיום התהלוכה המרוממת הסבו בני הקהילה למסיבת 'לחיים', תוך שהם מרחיבים בשירה ובזמרה לכבוד התורה ולומדיה (חסידים)
לקראת מסע הקודש המרומם של האדמו"ר מסאטמר לארץ ישראל, יחד עם אלפי חסידים המתכוננים ללוות את רבם, התעוררה שאלה הלכתית סבוכה ורבת משקל בנוגע לנוהג אמירת "ותן טל ומטר" בתפילת שמונה עשרה | השאלה, אשר רלוונטית במיוחד לנסיעה הנוכחית, הועברה על ידי האדמו"ר אל הגאון דומ"ץ קרית יואל אשר השיב בשפה ברורה תשובה הלכתית ארוכה ומקיפה, המבררת את הנושא לפרטיו (חסידים)
ימים אחדים לפני המסע המרומם של האדמו"ר מסאטמר לארה"ק, בעוד כלל החסידים נרגשים לקראת ימי ההוד, פיאר האדמו"ר את השמחה בבית המשב"ק ואיש אמונו הרב חיים שלמה פישר, כשחגג שמחת אירוסי בתו למזל טוב | האדמו"ר הופיע בשמחה, סידר את סדר הקניין כנהוג, וקרא שטר התנאים | בהמשך ערך טיש לחיים והאציל ברכות לרוב למחותן הרם, לחתן ולשאר המחותנים | בשמחה השתתפו כלל רבני החסידות ועסקניה | צפו בתיעוד (חסידים)
מכל רחבי העולם, נפגשו אלפי שלוחי חב"ד לכינוס העולמי, הנערך פעם בשנה | מאיים מרוחקים בקריביים, מכפר נידחים באוקראינה, מיישובים ישראלים ומעיירות ברוסיה - מכל פינה בעולם, כולם יחד התאחדו לכינוס המסורת. שליח באי קטן בקריביים: "אני מרגיש כמו במשפחה אחת גדולה" (חרדים)
האדמו"ר מטאהש ששהה בימים האחרונים באיזור מדינת הונגריה, פקד אתמול (חמישי) בשעות לפנות הבוקר את אוהל אבותיו הק' בעיירת טאהש | האדמו"ר שהגיע מלווה בפמליה מצומצמת העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט מתוך דבקות עליונה | צפו בתיעוד (חסידים)
באולם 'יסודי התורה' בשכונת 'סטמפורד היל' בלונדון, נחגגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מביאלה לונדון. החתן, בנו של חתנו הרה"ג ר' ישראל שטרנבוך, עב"ג הכלה, נכדת האדמו"ר מנאדבורנא באניא, בת לבנו הרה"ג ר' יהושע לייפער, רב בית המדרש 'קהל חסידים' בעיר (חסידים)
קהל רב מתושבי ארה"ב פקדו בשבוע האחרון את ציונו הקדוש של האדמו"ר הרה"ק רבי אליהו יוסף מליניץ זי"ע, בבית העלמין היהודי בבאפלו | הציון הקדוש הפך למוקד עלייה לרגל בשנים האחרונות | האדמו"ר הינו המנהיג החסידי הראשון שנטמן באדמת ארצות הברית | צפו בתיעוד מיום ההילולא (חסידים)
בצעד היסטורי ישבות האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', יחד עם נגידי החסידות, במטרה קדושה לגייס סכומי כסף עצומים עבור מוסדותיו הק' בבית שמש | לקראת השבת יופיע הגה"צ אב"ד לימנוב ארה"ב (חסידים)
בחצה"ק טשארנאביל אשדוד ציינו ל"ח שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'צור צדיק' זצ"ל | בצאת השבת נערך מעמד כבוד התורה לאברכי הכולל שעמלו ללא ליאות על התורה והעבודה | למחרת, פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק | צפו בתיעוד (חסידים)
בקרב בני המשפחה במסיבת לחיים מצומצמת נחוגה קשרי השידוכין בין החתן, נכד האדמו"ר מדארג, בן לבנו הרה"ג ר' אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בעיה"ק ירושלים (חסידים)
האדמו"רים מבית יצחק ד'ספינקא וראחוב השיאו את צאצאיהם בקריית יואל שבמונורו, בדרכם למעמד קבלת הפנים והחופה, נכנסו האדמו"רים אל מעונו של המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר, להזמינו אחר כבוד לפאר את שמחתם ולשמש כמסדר קידושין בחופה | האדמו"ר קידמם ברוב כבוד, והסבו יחדיו סביב השולחן תוך שהם מרחיבים בנועם שיח | בתום הביקור, ליווה האדמו"ר מסאטמר אותם עד לרחובה של עיר, וכעבור שעה קצרה, הופיע האדמו"ר מסאטמר למעמד החופה, שם כובד בסידור קידושין (חסידים)
מאות בחורי ישיבות הקטנות של חסידי סאטמר מרחבי ארה"ב, התאספו במוצש"ק למעמד מיוחד של מבחן פומבי בעל פה, על כמה מסכתות שבש"ס, במסגרת ארגון 'ותלמודו בידו' | את הבחורים העמידו בכור המבחן הרבנים הגאונים רבי בנימין ברייער דומ"ץ ק"ק ויז'ניץ, וויען בב"פ, ורבי אברהם שווארץ | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסאטמר, שהביע הנאתו המרובה מידיעותיהם של התלמידים, והאציל מברכות קודשו לרוב (חסידים - עולם הישיבות)
במוצאי שב"ק האחרון פיאר האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, את שמחת שבע הברכות בשילוב שמחת בר מצווה אצל מנכ"ל מוסדותיו הר"ר משה גרינפלד | האדמו"ר שממעט לצתא מביתו, הופיע בשמחה, ערך טיש לחיים, ופצח במחול עם החתנים, וכן עם שאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)
0 תגובות