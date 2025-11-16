כיכר השבת
קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר 

עם חמישה סלעים, ארבעה אדמו"רים ושלושה כהנים - כך נפדה הבנש"ק

בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)

שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)
שמחת פדיון הבן בחצרות ביאלה - קופיטשניץ - לעלוב ב"ש - קוזמיר (צילום: שלומי טריכטר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר 

|

גלריית תמונות

||
1

בהשתתפות בני הקהילה

|

שאלה סבוכה 

||
2

לקראת ההילולא

|

בצל ההתרגשות

|

גלריה מרהיבה

||
5

עם פמליה מצומצמת

|

בלונדון הבירה

||
3

בבאפלו, ניו יורק

||
4

מִקְדָּשׁ מֶלֶךְ עִיר מְלוּכָה

|

עבידנא יומא טבא לרבנן

|

בקרב בני המשפחה

|

מרא דאתרא

||
3

מְקַדֵּש הַשּבָּת וּמְבָרֵךְ שְׁבִיעִי

|

האדמו"ר הביע הנאתו

||
2

שַֹמֵּחַ תְּשַֹמַּח רֵעִים אֲהוּבִים

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר