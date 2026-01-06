כיכר השבת
סערת הגזענות בצה"ל

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מוחה במכתב לעריק: "יש כאן מאבק רוחני; הם גזענים מוחלטים"

הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק יוסף, שיגר מכתב מחאה לעריק, בו מחה בין היתר על הענישה הסלקטיבית כלפי לומדי התורה הספרדים | "יש כאן מאבק על הרוחניות של הספרדים, הם גזענים מוחלטים", כתב הרב יוסף בחריפות יתירה | על אלו שעצרו את העריק ב"עוון לימוד תורה", כתב הרב ש"לא יינקו מעונשי שמיים | המכתב המלא והחריף (חדשות, חרדים) 

9תגובות
הראש"ל הרב יצחק יוסף (צילום: דוד כהן/Flash90)

הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי , שיגר מכתב לעריק, תלמיד ישיבה ספרדי שנעצר בעוון לימוד התורה, בו מחה בין היתר על הסלקציה בין תלמידי ישיבות הספרדים והאשכנזים.

רבות דובר כאן ב'כיכר השבת' על התופעה המכוערת במסגרתה צה"ל "מתעדף" את לומדי התורה הקדושה הספרדים לביצוע מעצריו, במהלך שנראה כגזענות מובנית ומכוונת.

הראשון לציון התייחס לתופעה במכתב ששיגר כאמור לעריק ספרדי, בו חיזק את רוחו של התלמיד השוהה בין כותלי הכלא.

"חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת", פתח הראשון לציון את מכתבו. "תשמור טוב על העיניים. אם אברהם אבינו עבר י' נסיונות גם אתה תתגבר על הנסיונות לא תסתכל כלל בנשים", הורה הרב לתלמיד העצור.

הרב הדגיש לתלמיד: "תכניס בחוש שלך שכל מטרת החילוניים הרשעים להעבירם מחוקי רצונך".

וכאן עבר הרב לדבר על התופעה הנ"ל: "יש כאן מאבק על הרוחניות של הספרדים, הם גזענים מוחלטים", הטיח הרב.

הראשון לציון הוסיף ונתן עצות טובות לתלמיד הישיבה: "תתחזק בתהלים ובלימוד ההלכות", והבטיח לו כי "התקופה הקשה הזאת תעבור, ותהיה חזק ושכרך כפול".

הרב הוסיף בחריפות: "ואותם שעצרו אותך "בעוון" שאתה בן ישיבה, תדע שהם לא יינקו מעונשי שמיים. ואח"כ שואלים למה יש מחלוקת".

"חזק ואמץ!", סיכם הראשון לציון את מכתבו החריף בחתימת ידו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
אשרנו שזכינו למר"ן שליט"א הצלה של הדור
אבי
4
רק זה חסר לנו כרגע. קיטוב עדתי. כאילו לא מספיק קיטוב החרדים עם שאר הדתיים השפויים שלא לדבר על החילונים
אלי
זו המציאות ואי אפשר לברוח ממנה
אלי
מציאות היא שרבנים משכתבים את חוק הגיוס שרע לחרדים והופכים אותו למאבק עדתי
חיים
3
המאבק הוא על חוק הגיוס על עולם התורה על היהדות החרדית. לא על ספרדים אשכנזים
יחזקאת
אבל זאת המציאות שלוקחים רק ספרדים וכאילו רק אל הספרדים חל החוק
שלומי
מציאות שדרעי מערבב אותך ורוצה שאתה תחשוב שהבעיה זה ספרדים ואשכנזים. הבעיה זה חוק הגיוס שהוא גרוע לחרדים 50 אחוז מבני הישיבות ילכו לצבא.
קובי
2
אשרינו שזכינו ברב יצחק אומר את כל האמת בפנים
תלמיד
1
העריק האחרון מחברון בכלל הסתבך עים המשטרה בעניין פלילי ...מה קשור ספרדי? היה מלווה הסעות והיתה עליו תלונה... ואז עלו על זה שהוא עריק כשהיה בחקירה בעניין השני.....
זליג

