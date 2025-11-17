כפי שדיווחנו היום, בשעות אחה"צ המאוחרות נחת בשערי ארצנו הקדושה מטוסו הפרטי של האדמו"ר מסאטמר, עם הגעתו לביקור הוד בארץ הקודש למשך כשבועיים ימים.

בסמוך לכבש המטוס קיבלו את פני הקודש ראשי ורבני החסידות בארץ. מבין זקני החסידים שניגשו קידמו את פני האדמו"ר הרה"ג ר' חיים שלום קליין, מזקני רבני קהילת סאטמר בבני ברק, אשר פצח בברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו' ובבכי נסער, והמשיך בברכת 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' במלכות. הקהל ענה אחריו אמן.

השיירה הממלכתי של האדמו"ר מסאטמר בעיה"ק ירושלים

לאחר תפילת מנחה בטרמינל פתאל, יצא הרבי לדרכו אל עיה"ק ירושלים, שם הגיע לביקור הוד אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך. משם המשיך הרבי לביקורים במעונם של האדמו"ר מגור, והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר.

האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך