מהמטוס הפרטי לאוהל הענק: הרבי מסאטמר נחת בארץ, לאחר שעבר על 'קלסר התשובות'

בשעות האחרונות החל הביקור ההיסטורי של האדמו"ר מסאטמר בארה"ק | עם נחיתתו בארץ קידמו את פני קודשו זקני ורבני החסידות, האדמו"ר עשה דרכו ישירות לעיה"ק ירושלים, שם נפגש עם גדולי ישראל, ובשעה האחרונה הופיע למעמד 'קבלת הפנים' באוהל הענק בטבורה של עיר מלוכה | צפו בתיעוד ראשוני מהופעתו הכבודה של האדמו"ר בארץ (חסידים) 

האדמו"ר מסאטמר בהופעתו בשערי ארצנו הקדושה (צילום: בחצרות סאטמר)

כפי שדיווחנו היום, בשעות אחה"צ המאוחרות נחת בשערי ארצנו הקדושה מטוסו הפרטי של האדמו"ר מסאטמר, עם הגעתו לביקור הוד בארץ הקודש למשך כשבועיים ימים.

בסמוך לכבש המטוס קיבלו את פני הקודש ראשי ורבני החסידות בארץ. מבין זקני החסידים שניגשו קידמו את פני האדמו"ר הרה"ג ר' חיים שלום קליין, מזקני רבני קהילת סאטמר בבני ברק, אשר פצח בברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו' ובבכי נסער, והמשיך בברכת 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' במלכות. הקהל ענה אחריו אמן.

השיירה הממלכתי של האדמו"ר מסאטמר בעיה"ק ירושלים

לאחר תפילת מנחה בטרמינל פתאל, יצא הרבי לדרכו אל עיה"ק ירושלים, שם הגיע לביקור הוד אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך. משם המשיך הרבי לביקורים במעונם של האדמו"ר מגור, והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר.

האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך

בדקות האחרונות נכנס האדמו"ר למעמד קבלת פנים באוהל הענק ברחוב 'דובר שלום' בעיר, בשילוב מעמד סיום כתיבת האותיות בספר התורה שנכתב על ידי בני הקהילה לזכר שני ספרי התורה שנשרפו לפני כשנתיים.

אחד החסידים הנרגשים סיפר ל'כיכר השבת', כי לכל אורך הטיסה לארץ הקודש, שקד האדמו"ר על תלמודו, ועבר על קלסר רב כרס המלא עם תשובות בכתב שכתבו מאות חסידי סאטמר. התשובות נשלחו לקושיה שהקשה האדמו"ר לפני שבועיים בעת מעמד סיום חצי ש"ס. האדמו"ר עבר על מאות התשובות והוסיף בכתב ידו הערות לכותבי התשובות.

האדמו"ר מסאטמר בהופעתו בשערי ארצנו הקדושה (צילום: בחצרות סאטמר)
