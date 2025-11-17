לפי דיווח הערב ב'כאן חדשות', המגעים עם סוריה לא הבשילו לכדי הסכם ביטחוני, למרות לחציו של טראמפ.

כפי שכבר דווח, גורמים ישראלים נפגשו עם מקביליהם הסורים מספר פעמים בפגישות חשאיות יותר או פחות, אך לאחרונה הגיעו הצדדים למבוי סתום.

המחלוקת העיקרית בין הצדדים, כך לפי הדיווח, נוגעת לאזורים שכבשה ישראל מאז קרס משטר אסד.

בעוד סוריה דורשת בתמורה להסכם ביטחוני את החזרתם של כלל השטחים, ישראל מבהירה כי היא לא תיסוג מכתר החרמון ואזורים נוספים כל עוד לא ייחתם הסכם שלום מלא בין המדינות.

עוד נמסר כי ישראל תהיה מוכנה לסגת מחלק מהאזורים במידה ותצטרף סוריה להסכמי אברהם.

למרות האמור, הצדדים עדיין לא התייאשו משיחות השלום, וגורמים שונים מנסים להחיות את המגעים מפעם לפעם.