ברקע המתקפות נגד חברי הכנסת החרדים מצד גורמים קיצוניים בחברה החרדית - על רקע תמיכתם בקידום חוק הגיוס, יושב ראש ש"ס אריה דרעי סירב לקבלת אבטחה צמודה מהכנסת, כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

כזכור, דרעי נתקל לאחרונה במספר מקרים של הפגנות קשות, כולל במהלך השבת, רק בגלל קידום חוק הגיוס. על אף האיומים והמתיחות סביב הנושא דרעי סירב להצעה לתגבור האבטחה מטעם הכנסת. נמסר כי מטעם הכנסת ומטעמו של דרעי סירבו להגיב.

רק אתמול הותקף חבר הכנסת מטעם ש"ס יואב בן צור, כאשר מפגינים חרדים ניפצו את חלון רכבו בעת שנסע בירושלים. מש"ס נמסר בתגובה: "מגנים בתוקף את התקיפה החמורה שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים. מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול השם - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים".

הערב חשפנו ב'כיכר השבת' את מכתבו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף המגנה בחריפות את עשרות המפגינים שתקפו את ח"כ יואב בן צור בסיום שיעורו השבועי אמש בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, ומתנער ממובילי קמפיין החוצות החריף נגד יו"ר ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי, ובמקביל מעניק גיבוי מוחלט לוועדת ראשי הישיבות העוסקת בניסוח טיוטת חוק הגיוס המונחת על השולחן.

בין הדברים כתב הראשון לציון: ״אותם היוזמים את ההסתה כלפי שלוחי הציבור בפרסום דברי כחש וכזב, הם אותם אלה המפלגים ומפרידים את הציבור החרדי כבר עשרות בשנים וגם רדפו את מרן אאמו״ר זיע״א עוד בחייו וברור הדבר כי אין כוונתם לשם שמים ויש להתרחק מהם ומדרכיהם הרעות״.

לבסוף התייחס הגר״י יוסף גם לטיוטת החוק המתגבשת ואמר: ״וכבר מילתנו אמורה בעניין הסדרת מעמד בני הישיבות, כי הכל מסור לוועדה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת חכמי התורה, אשר עושה מלאכתה נאמנה ומפקחת על כל הדרוש פיקוח למען השמירה על עולם התורה״.