השיחה החריפה של דרעי עם נתניהו בעקבות החלטת בג"ץ

יו"ר ש"ס אריה דרעי שוחח הערב (רביעי) שיחה חריפה עם ראש הממשלה נתניהו בעקבות החלטת בג"ץ על הקפאת תקציבי הציבור החרדי.

במהלך השיחה, כך נמסר, הביע דרעי בפני נתניהו השוהה בארצות הברית "מחאה חריפה על החלטת בג״ץ שמשמעותה החרבת החינוך החרדי כולו".

דרעי אמר לנתניהו כי "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה״, ודרש כי עם שובו יכנס באופן מיידי את צוות השרים שהוקם לנושא החינוך החרדי, ויגייס את כלל הכוחות והמשאבים למאבק בהחלטה.

ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא מגבה באופן מלא את הדרישה, וכי מיד עם שובו יפעל לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא.

במקביל גם חבר הכנסת משה ארבל שבר שתיקה והביע מחאה חריפה פומבית נגד בג"ץ. הוא מסר: "ין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל".

עוד הוסיף: "אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים״.

במפלגת ש״ס הגיבו להחלטת בג"ץ: "התעמרות אנטישמית, בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".