מירושלים לפלורידה

השיחה החריפה של דרעי עם נתניהו בעקבות החלטת בג"ץ

בשיחה שקיים הערב יו"ר ש"ס אריה דרעי עם ראש הממשלה נתניהו הובטח כי לאחר חזרתו לישראל יפעל נתניהו  לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא החלטת בג"ץ העוצרת את התצקיבים למוסדות החרדים בצו ביניים (חרדים משפט)

דרעי ונתניהו | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר ש"ס אריה דרעי שוחח הערב (רביעי) שיחה חריפה עם בעקבות החלטת בג"ץ על הקפאת תקציבי הציבור החרדי.

במהלך השיחה, כך נמסר, הביע בפני נתניהו השוהה בארצות הברית "מחאה חריפה על החלטת בג״ץ שמשמעותה החרבת החינוך החרדי כולו".

דרעי אמר לנתניהו כי "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה״, ודרש כי עם שובו יכנס באופן מיידי את צוות השרים שהוקם לנושא החינוך החרדי, ויגייס את כלל הכוחות והמשאבים למאבק בהחלטה.

ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא מגבה באופן מלא את הדרישה, וכי מיד עם שובו יפעל לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא.

במקביל גם חבר הכנסת משה ארבל שבר שתיקה והביע מחאה חריפה פומבית נגד בג"ץ. הוא מסר: "ין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל".

עוד הוסיף: "אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים״.

במפלגת ש״ס הגיבו להחלטת בג"ץ: "התעמרות אנטישמית, בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

מחאה זו איננה פוליטית אלא מוסרית־קיומית החינוך החרדי הוא עמוד האש של מסורת ישראל דור לדור פגיעה בתקציבו אינה סעיף תקציבי אלא מכה ישירה בלב הזהות היהודית. מי שמחריב חינוך, מחריב עתיד של עם.
ליאון
12
אין כאן סיסמה אלא אבחנה מדויקת: מערכת חינוך שאינה יכולה לשלם שכר מורים, לקיים מוסדות ולתת יציבות קורסת. הכרעה שיפוטית המתעלמת מהשלכותיה המערכתיות פועלת בניגוד לשכל הישר וליסודות המשילות.
תמר
11
זה לא מאבק של חרדים מול חילונים, אלא של ריבונות מול התערבות. ממשלה שנבחרה חייבת להגן על יכולתה למשול. היום זה החינוך החרדי מחר זה כל מערכת ציבורית אחרת.
מגידו
10
משפט צדק נמדד לא רק בכוונה אלא בתוצאה. כאשר התוצאה היא פגיעה ישירה בעובדי הוראה ובילדים חובה לעצור ולשאול האם זהו צדק?
חיים
9
כאשר ציבור מזוהה דתית נפגע באופן שיטתי זה כבר לא ויכוח אלא רדיפה. אנטישמיות מודרנית אינה תמיד ברחוב לפעמים היא בהחלטות היסטורית, כך התחילו פגיעות ביהודים לא במכות אלא בתקציבים בלחם בחינוך
בני
8
כאשר זכויות מיעוט נרמסות זו כבר בעיה יהודית עולמית. ערבות הדדית אינה סיסמה אלא חובה היסטורית.
חדד
7
כמו בכל הדורות עם ישראל ידע לעמוד לא בכוח הזרוע אלא בכוח האמונה גזירות באות והולכות התורה נשארת.
טל
6
החינוך החרדי איננו סתם מערכת לימוד אלא עמוד התווך של הזהות היהודית פגיעה בתקציב המוסדות היא פגיעה ישירה בעתיד הדורות ובשורשי המסורת. המחאה החריפה נובעת מכך שהחלטה זו אוכלת את היסודות של קיום עם ישראל החרדי
נועם
5
כשפוגעים בבית רבן ובתלמידיו הצעירים, פוגעים בשכינה ובנשמת העם. מחאה זו היא קול של אהבה לתורה ולמסורת, והגנה על ילדי ישראל הצדיקים שבאים ללמוד בתנאים ראויים
עמנואל
4
זוהי ביקורת על מערכת שפועלת ללא גבולות שמתעלמת מהלכה ומהתוצאה של מעשיה מדובר בשופטים שפועלים בניגוד לשכל הישר והלימוד והדבר פוגע בתלמידי תורה ובמורים
בכר
3
פגיעה עקבית בציבור החרדי היא סוג של רדיפה לא סתם סכסוך מדובר במעילה מוחשית פגיעה בפרנסה של מורים ובחינוך ילדי ישראל
חנניה
2
נראה לי שכל התגובות שנכנסו עד עכשיו (11 תגובות) הם מאותו צדיק או לפחות כמה אנשים מתואמים
יהודי
1
אריה דרעי,עמידתך מול בג״ץ מחזקת את החינוך החרדי ומגנה על הציבור כל צעד שלך מראה מנהיגות אמיצה ונחושה תודה על המסירות וההגנה על המורים והתלמידים
אבנר

