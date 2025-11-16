הראש"ל הגר"י יוסף ( צילום: דר וסוחרת )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במכתב גינוי חריף נגד עשרות המפגינים שתקפו את ח"כ יואב בן צור בסיום שיעורו השבועי אמש בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, ומתנער ממובילי קמפיין החוצות החריף נגד יו"ר ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי, ובמקביל מעניק גיבוי מוחלט לוועדת ראשי הישיבות העוסקת בניסוח טיוטת חוק הגיוס המונחת על השולחן.

'כיכר השבת' עם המכתב המלא בפרסום ראשון: ״אותם פורעים המתקשטים כביכול באיצטלא של קנאות ומלבד מה שהם מנסים לזרוע פילוג בקרב בני התורה הספרדים. הגדילו לעשות ונוהגים כעת באלימות כלפי שלוחי ציבור״

במכתבו התייחס הגר״י יוסף גם אל מובילי קמפיין ההסתה כנגד יו״ר ש״ס חבר הכנסת אריה דרעי:

״אותם היוזמים את ההסתה כלפי שלוחי הציבור בפרסום דברי כחש וכזב, הם אותם אלה המפלגים ומפרידים את הציבור החרדי כבר עשרות בשנים וגם רדפו את מרן אאמו״ר זיע״א עוד בחייו וברור הדבר כי אין כוונתם לשם שמים ויש להתרחק מהם ומדרכיהם הרעות״

לבסוף התייחס הגר״י יוסף גם לטיוטת החוק המתגבשת ואמר :

״וכבר מילתנו אמורה בעניין הסדרת מעמד בני הישיבות, כי הכל מסור לוועדה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת חכמי התורה, אשר עושה מלאכתה נאמנה ומפקחת על כל הדרוש פיקוח למען השמירה על עולם התורה״.