כיכר השבת
פרסום ראשון 

הראשון לציון הגר"י יוסף בגינוי חריף לתוקפי בן צור - ומעניק גיבוי לדרעי בנושא הגיוס | המכתב המלא

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במכתב חריף נגד הפשקווילים והמודעות המופצים נגד יו"ר ש"ס דרעי: "הם אותם אלה המפלגים ומפרידים את הציבור החרדי כבר עשרות בשנים" | "מגנה בחריפות את האלימות נגד ח"כ בן צור, אותם פורעים המתקשטים כביכול באיצטלא של קנאות" | על טיוטת חוק הגיוס: "הכל מסור לוועדה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת חכמי התורה" | ישי כהן עם המכתב המלא בפרסום ראשון (חדשות, חרדים)  

2תגובות
הראש"ל הגר"י יוסף (צילום: דר וסוחרת)

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במכתב גינוי חריף נגד עשרות המפגינים שתקפו את ח"כ יואב בן צור בסיום שיעורו השבועי אמש בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, ומתנער ממובילי קמפיין החוצות החריף נגד יו"ר ש"ס חבר הכנסת , ובמקביל מעניק גיבוי מוחלט לוועדת ראשי הישיבות העוסקת בניסוח טיוטת חוק הגיוס המונחת על השולחן.

'כיכר השבת' עם המכתב המלא בפרסום ראשון:

״אותם פורעים המתקשטים כביכול באיצטלא של קנאות ומלבד מה שהם מנסים לזרוע פילוג בקרב בני התורה הספרדים. הגדילו לעשות ונוהגים כעת באלימות כלפי שלוחי ציבור״

במכתבו התייחס הגר״י יוסף גם אל מובילי קמפיין ההסתה כנגד יו״ר ש״ס חבר הכנסת אריה דרעי:

״אותם היוזמים את ההסתה כלפי שלוחי הציבור בפרסום דברי כחש וכזב, הם אותם אלה המפלגים ומפרידים את הציבור החרדי כבר עשרות בשנים וגם רדפו את מרן אאמו״ר זיע״א עוד בחייו וברור הדבר כי אין כוונתם לשם שמים ויש להתרחק מהם ומדרכיהם הרעות״

לבסוף התייחס הגר״י יוסף גם לטיוטת החוק המתגבשת ואמר :

״וכבר מילתנו אמורה בעניין הסדרת מעמד בני הישיבות, כי הכל מסור לוועדה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת חכמי התורה, אשר עושה מלאכתה נאמנה ומפקחת על כל הדרוש פיקוח למען השמירה על עולם התורה״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אי אפשר לתקוף בכל במה ואחר כך להתנער ממי שלוקח את זה צעד אחד יותר ... חכמים הזהרו בדבריכם או שתגבו את מי ששומע לכם
יואל
גם אם תוקפים זה לא אומר שמותר לקחת את זה למקום של אלימות
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר