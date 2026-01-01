כיכר השבת
אסון במדינה השקטה

חשד לפיגוע בשוויץ: 10 אנשים נהרגו בפיצוץ בחגיגות השנה - כך נראתה הזירה

לפחות 10 בני אדם נהרגו בפיצוץ שאירע הלילה בבר "לה קונסטליישן" בתחנת הסקי קראן-מונטנה שבשווייץ, במהלך חגיגות השנה החדשה. המשטרה הקנטונית מסרה כי מקור הפיצוץ אינו ידוע וכי כוחות ההצלה פועלים בזירה (חדשות, בעולם)

הזירה לאחר הפיצוץ (צילום: לפי סעיף 27א)

עשרה בני אדם לפחות נהרגו ונפצעו בפיצוץ שאירע במהלך חגיגות השנה החדשה בבר בתחנת הסקי קראן-מונטנה שבקנטון ואלה, שווייץ.

האירוע התרחש סביב השעה 01:30 בלילה בבר "לה קונסטליישן", שהיה עמוס בתיירים שחגגו את כניסת השנה האזרחית.

​המשטרה השוויצרית הודיעה היום (חמישי) כי מניין הקורבנות הסופי טרם ידוע. גאטן לאטון, דובר המשטרה הקנטונית, מסר כי "אירע פיצוץ ממקור שאינו ידוע" ואישר כי "ישנם מספר פצועים ומספר הרוגים".

​בתמונות שפורסמו בכלי התקשורת השוויצריים נראה המבנה כשהוא עולה באש בזמן שכוחות הצלה פועלים בסמוך אליו. הדובר הדגיש כי "ההתערבות עדיין בעיצומה" וקרא לציבור לנקוט משנה זהירות. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות הפיצוץ.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

