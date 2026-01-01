הזירה לאחר הפיצוץ (צילום: לפי סעיף 27א)
עשרה בני אדם לפחות נהרגו ונפצעו בפיצוץ שאירע במהלך חגיגות השנה החדשה בבר בתחנת הסקי קראן-מונטנה שבקנטון ואלה, שווייץ.
האירוע התרחש סביב השעה 01:30 בלילה בבר "לה קונסטליישן", שהיה עמוס בתיירים שחגגו את כניסת השנה האזרחית.
המשטרה השוויצרית הודיעה היום (חמישי) כי מניין הקורבנות הסופי טרם ידוע. גאטן לאטון, דובר המשטרה הקנטונית, מסר כי "אירע פיצוץ ממקור שאינו ידוע" ואישר כי "ישנם מספר פצועים ומספר הרוגים".
בתמונות שפורסמו בכלי התקשורת השוויצריים נראה המבנה כשהוא עולה באש בזמן שכוחות הצלה פועלים בסמוך אליו. הדובר הדגיש כי "ההתערבות עדיין בעיצומה" וקרא לציבור לנקוט משנה זהירות. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות הפיצוץ.
