אסון במדינה השקטה חשד לפיגוע בשוויץ: 10 אנשים נהרגו בפיצוץ בחגיגות השנה - כך נראתה הזירה לפחות 10 בני אדם נהרגו בפיצוץ שאירע הלילה בבר "לה קונסטליישן" בתחנת הסקי קראן-מונטנה שבשווייץ, במהלך חגיגות השנה החדשה. המשטרה הקנטונית מסרה כי מקור הפיצוץ אינו ידוע וכי כוחות ההצלה פועלים בזירה (חדשות, בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 10:10