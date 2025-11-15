חבר הכנסת יואב בן צור הותקף הערב (מוצאי שבת) ברחובות ירושלים בזמן שיצא משיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף ביזדים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראים אנשים הלבושים כחרדים תוקפים את רכבו של חבר הכנסת, משליכים עליו חפצים וזבל ולבסוף אף מנפצים את שמשותיו.

התקיפה האכזרית מגיעה על רקע חוק הגיוס שמנסה מפלגת ש"ס בראשות דרעי לקדם מול ראש הממשלה, ולקבל גם את הסכמת המועצות האשכנזית והספרדית.

מפלגת ש"ס הגיבה הערב בחריפות למתקפה:

"תנועת ש״ס מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח״כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים.

מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה׳ - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים."

חבר הכנסת בן צור הגיב זמן קצר לאחר מכן והרגיע את קרוביו:

"הכל בסדר איתי, ברוך השם".

המשטרה הצליחה לשחרר את רכבו של בן צור מההמון, טרם דווח על עצורים בתקרית.

פרשן וכתב 'כיכר השבת' ישי כהן הסביר את מאחורי הקלעים של התקרית החמורה:

"מזכיר, כדי שחוק הגיוס יעבור (אם בכלל יעלה להצבעה) חברי הכנסת החרדים יצטרכו להצביע בעדו. ומה שעובר על דרעי בחודש האחרון (והערב על בן צור) זה רק הפרומו למה שיקרה פה. ומי שחושב שזה לא משפיע, טועה."

המשטרה פרסמה בתגובה:

"בשעה האחרונה, התקבל דיווח במשטרה אודות נסיון תקיפת נבחר ציבור בשכונה במרכז ירושלים על ידי מתפרעים שארבו לו בסמוך למקום, גרמו נזק לרכבו והשליכו לעברו שקיות זבל.

שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים, הגיעו למקום ופעלו לחילוץ נבחר הציבור. כתוצאה מהמקרה, אין נפגעים ונגרם נזק קל לרכבו של נבחר הציבור.

כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב שפעלו במקום, הדפו את המתפרעים וממשיכים בפעולות סריקה ואיתור אחר החשודים במעשה, לצד איסוף ממצאים ובירור נסיבות האירוע.

משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגיעה באנשי ציבור ותפעל בנחישות למצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע בביטחון ובסדר הציבורי."

חבר הכנסת בועז ביסמוט העמל מול חברי הכנסת על נוסח החוק כתב בתגובה:

"מה שאירע הערב נגד ח"כ יואב בן צור הוא חציית גבול חמורה וניסיון בוטה להטיל אימה על נבחרי ציבור. סוגיות רגישות כמו הגיוס יידונו במקום הראוי לכך, בשיח רציני, בשיקול דעת ובהכרעות דמוקרטיות. לא ברחוב".

יו"ר האופוזיציה לפיד גינה:

"מגנה בתוקף את ההתקפה על חבר הכנסת יואב בן צור. זו אינה דרכה של תורה, זו אינה דרכה של מדינת ישראל, העבריינים האלימים האלה צריכים להיות מטופלים בחומרה".