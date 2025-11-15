כיכר השבת
בזמן שיצא משיעור תורה

חילול השם: חבר הכנסת מש"ס הותקף בלב ירושלים; חלונות רכבו נופצו | תיעוד

חילול השם נורא התרחש הערב בירושלים כאשר קיצוניים המתנגדים לחוק הגיוס פתחו במסע השחתה על רכבו של חבר הכנסת יואב בן צור | חבר הכנסת מש"ס הותקף בזמן שיצא משיעורו של הראשון לציון | ש"ס בתגובה: "חילול השם" (חרדים)

23תגובות
תיעוד מרגעי תקיפת חבר הכנסת בן צור (צילום: לפי סעיף 27א)

חבר הכנסת יואב בן צור הותקף הערב (מוצאי שבת) ברחובות ירושלים בזמן שיצא משיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף ביזדים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראים אנשים הלבושים כחרדים תוקפים את רכבו של חבר הכנסת, משליכים עליו חפצים וזבל ולבסוף אף מנפצים את שמשותיו.

התקיפה האכזרית מגיעה על רקע חוק הגיוס שמנסה מפלגת ש"ס בראשות דרעי לקדם מול ראש הממשלה, ולקבל גם את הסכמת המועצות האשכנזית והספרדית.

מפלגת ש"ס הגיבה הערב בחריפות למתקפה:

"תנועת ש״ס מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח״כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים.

מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה׳ - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים."

חבר הכנסת בן צור הגיב זמן קצר לאחר מכן והרגיע את קרוביו:

"הכל בסדר איתי, ברוך השם".

המשטרה הצליחה לשחרר את רכבו של בן צור מההמון, טרם דווח על עצורים בתקרית.

פרשן וכתב 'כיכר השבת' ישי כהן הסביר את מאחורי הקלעים של התקרית החמורה:

"מזכיר, כדי שחוק הגיוס יעבור (אם בכלל יעלה להצבעה) חברי הכנסת החרדים יצטרכו להצביע בעדו. ומה שעובר על דרעי בחודש האחרון (והערב על בן צור) זה רק הפרומו למה שיקרה פה. ומי שחושב שזה לא משפיע, טועה."

המשטרה פרסמה בתגובה:

"בשעה האחרונה, התקבל דיווח במשטרה אודות נסיון תקיפת נבחר ציבור בשכונה במרכז ירושלים על ידי מתפרעים שארבו לו בסמוך למקום, גרמו נזק לרכבו והשליכו לעברו שקיות זבל.

שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים, הגיעו למקום ופעלו לחילוץ נבחר הציבור. כתוצאה מהמקרה, אין נפגעים ונגרם נזק קל לרכבו של נבחר הציבור.

כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב שפעלו במקום, הדפו את המתפרעים וממשיכים בפעולות סריקה ואיתור אחר החשודים במעשה, לצד איסוף ממצאים ובירור נסיבות האירוע.

משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגיעה באנשי ציבור ותפעל בנחישות למצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע בביטחון ובסדר הציבורי."

חבר הכנסת בועז ביסמוט העמל מול חברי הכנסת על נוסח החוק כתב בתגובה:

"מה שאירע הערב נגד ח"כ יואב בן צור הוא חציית גבול חמורה וניסיון בוטה להטיל אימה על נבחרי ציבור. סוגיות רגישות כמו הגיוס יידונו במקום הראוי לכך, בשיח רציני, בשיקול דעת ובהכרעות דמוקרטיות. לא ברחוב".

יו"ר האופוזיציה לפיד גינה:

"מגנה בתוקף את ההתקפה על חבר הכנסת יואב בן צור. זו אינה דרכה של תורה, זו אינה דרכה של מדינת ישראל, העבריינים האלימים האלה צריכים להיות מטופלים בחומרה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

23
חילול השם גמור כך לא מיתנהגים
יוסף חיים נעים
22
בושה וחרפה הם לא בני תורה ככה לאנ מתנהגים
חסוי
21
כל אלה לא בני תורה, רק פושטקים
פשוט
20
זה לא יפה לעשות ככה
ציצי
19
הפוגע בחבירו כאילו פוגע בכבוד שמים. ועל אחת כמה וכמה כשהמדובר במי שיצא מבית מדרשו של הראשון לציון. כתוב: ‘דרכיה דרכי נועם’ ואלו הפכו את הנועם לשחת זה מעשה שאינו של בני תורה אלא של פורקי עול
בני
18
אם מרן היה רואה את התמונות היה דופק על השולחן וצועק: די לביזיון
חיים
17
זו הזדמנות לשבח את בן צור הוא נאבק בחכמה, מקצועיות ועקשנות, למען עולם התורה דחה שוב ושוב את גזירת המעונות הקשה ועשה הרבה למען הציבור החרדי ועם ישראל כולו.
חזקי
16
מי שחושב שמרביץ או משחית רכבים ‘בשביל התורה’, לא למד דף גמרא אחד זו בושה, לא מחאה
ישראל
15
בני עדות המזרח תמיד שמרו על כבוד האדם. מעשה כזה הוא נוגד כל מה שלימדו אותנו חכמי המערב
ליאון
14
שר העבודה יואב בן צור היקר בעת של מתיחות ציבורית ואתגרים חברתיים אתה מוכיח שוב ושוב מנהיגות מאוזנת אחריות ורגישות אמיתית לצורכי האזרחים. היכולת שלך להישאר יציב רגוע ונחוש גם מול ביקורת גם מול סערות היא חוסן שדרוש למערכת הציבורית כולה
ניסים
13
יואב, מסירותך לציבור ולעשייה הציבורית מראה את דרך התורה האמיתית בלב נקי באהבה ובשמירה על שלום הבריות מי ייתן והקב״ה ייתן לך כוח להמשיך להשפיע לטובה בכל תחום
יאיר
12
יואב בן צור, חבר הכנסת מטעם ש״ס מראה בכל מעשיו מנהיגות שקולה מסירות עמוקה לציבור ודאגה אמיתית לחלשים בחברה פעילותך למען קצבאות מעונות יום גמלאים ומתנדבים היא דוגמה למנהיגות אמיתית שמביאה תועלת ממשית לכלל ישראל מחזקים את ידיך ומאמינים שתמשיך להוביל מהלכים משמעותיים ומועילים
אמנון
11
יואב אתה מייצג לא רק את ש״ס אלא גם את החלשים בחברה המאבק שלך למען קצבאות למען מעונות יום ולמען גמלאים הוא אמיתי ומשמעותי מחזקים אותך
וולבה
10
יואב היקר תודה על המסירות והעשייה שלך למען הציבור דאגת לקצבאות חלשות והגנה על החלשים בחברה הרחבת אפשרויות תעסוקה לגמלאים בביקורך ביד שרה מאבק לשמור על סבסוד מעונות יום למשפחות צעירות תמיכה ופרגון למתנדבים מצילי חיים באיחוד הצלה הפעולות שלך מראות מנהיגות, יושרה וחמלה אמיתית מחזקים אותך להמשיך בעשייה
בכר
9
מזעזע ממש איך יתכן שהם מתפרעים כך כמה דקות ואף אחד ברחוב לא מוחה בהם. צריך לעצור את המתפרעים שיקבלו עונש חמור. הרב בן צור שליח ציבור מסור, ירא שמים צדיק ועניו יישר כח על כל מה שאתה עושה.
בן אדם
8
מר ליברמן, רצינו להבהיר כי אין צורך בגינוי או התייחסות כלפי ח״כ יואב בן צור העשייה הציבורית שלו דאגתו לחלשים לגמלאים למשפחות צעירות ולמתנדבים היא ברורה ומוערכת ואין צורך להכניס לזה פוליטיקה נוספת
שמשון
7
זה אולי חילול השם אבל למה להציא את זה לתקשרות ולעשות יותר חילול השם אני לא מבין
דוד
6
על הפרנציפ צריך לעצור את החבורה הזו ספציפית ולשלוח ישר לבקו״ם.. אם יש להם זמן לעשות את זה, אז כנראה שהם לא בני תורה בכלל, רק מתחזים
יוס
5
שנים שהפלג מאמין שבאלימות ינצח ואם ירביץ וישתולל חוק הגיוס לא יעבור לבנתיים הולך להם .
הפלג
4
אלימות ודרי שהיא ראויה לכל גינוי אבל לעצם העניין צריך להבין למה הציבור הספרדי נוהג בעצלתיים החוק החדש אומר שבשנתיים הראשונות צריך להגיע למכסה של 4800 מתגייסים ולאחר שנתיים לפחות. 7000 מישהו יכול להסביר את מי בדיוק ישלחו לשם לא נותר אלא לסכם: החרבת עולם התורה הספרדי
ספרדי דואב
3
ש''ס הגיעה למצב שלפיד מזדעק בשבילם ומוחה על דרכה של תורה, ביזיון. דרשני גדול יש כאן.
יאיר
2
אוי אוי אוי לא שמעתי אותם מזדעקים ככה כשעצרו בחורים ספרדים
די
1
1 . זאת באמת התנהגות מאוד לא ראויה , לא ככה אמור להתנהג אדם שמגדיר את עצמו בן תורה . וןלא משנה הסיבה 2. הספרדים באמת מפחדים על עולם התורה הספרדי . החוק ידרוש 4800 בחורים רק בשנה הראשונה , ואני לא מאמין שהם יהיו מסורוצקין ... ,להרבה משפחות בני תורה ספרדיות אין את היכולת לתת גב ולהילחם בזמנים כאלה ,
יונתן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר