כיכר השבת
לאחר החלטת בג"ץ

לוין הציע: "התשובה הטובה ביותר לפגיעה המכוונת בציבור החרדי"

השופטת יעל וילנר הודיעה על צו ביניים שמקפיא את העברת הכספים לחינוך החרדי בסך מיליארד שקלים, והביאה לתגובה נזעמת מצד חברי הכנסת החרדיים | כעת הצטרף לקריאות המגנות גם שר המשפטים יריב לוין | השר קרא לחברי הכנסת החרדים לנקוט בצעדים נגד בג"ץ (חרדים)

השר לוין (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

השופטת יעל וילנר הודיעה מוקדם יותר הערב (רביעי) על צו ביניים שמקפיא את העברת הכספים לחינוך החרדי בסך מיליארד שקלים, והביאה לתגובה נזעמת מצד חברי הכנסת החרדיים. כעת הצטרף לקריאות המגנות גם שר המשפטים יריב לוין.

"אני מצטרף למחאות של חברי סיעת יהדות התורה על החלטת בג״ץ בעניין מוסדות החינוך החרדי", הודיע השר בפוסט שפרסם. הוא הוסיף וקרא לחברי הסיעה לא להסתפק בכך, אלא להודיע על הסכמתם להצביע באופן מיידי בעד שורת הצעות חוק הנוגעות למערכת המשפט - ותקועות לדבריו בכנסת מזה חודשים.

"זו התשובה הטובה ביותר לפגיעה המכוונת בציבור החרדי", סיכם לוין.

לאחר הודעת בג"ץ, ביש עתיד הודיעו כי הם לא מסתפקים בצו הקיים, וכי בכוונתם לדרוש "תיקון סעד" שיחייב את המורים ה להחזיר גם את הכסף שקיבלו היום לקופת המדינה. זאת לאחר שחלק מהכסף שעליו הוצא צו ביניים כבר עבר.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב להחלטה בתקיפות, והתבטא כי "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים".

"הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו", הודיע גפני. "נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו."

במפלגת ש״ס כינו את החלטת בג"ץ "התעמרות אנטישמית". "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים", הודיעו במפלגה.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה", הוסיפו. "אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
עכשיו מבינים למה ההפיכה המשפטית היא כן צורך של כל יושבי הקואליציה, ומה שכל הזמן הכניסו לנו לראש שזה לא עניין של הציבור החרדי, מתברר כשקר! אנחנו הראשונים שהיינו צריכים לעמוד ולהעיף את מערכת המשפט המקולקלת הזו!
אבי
3
באמת תתעשתו על עצמכם מושיטים לכם חבל תעיפו את בג"ץ לכל הרוחות
שלמה
2
צריך לתמוך במתווה הפשרה של הנשיא הרצוג
שמאי
1
עזבתי בעבר מתוך אכזבה חזרתי מתוך אחריות הציבור הספרדי חייב להבין אין לנו בית אחר הבית שלנו ש״ס הוא הבית שבו נשמרים הערכים הכוח והגאווה שלנו התנועה הזו קמה בדם בביזע ובדמעות של דור שנלחם על הזהות שלו הבית הזה חייב להישמר
חרדי ספרדי

