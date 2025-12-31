לוין הציע: "התשובה הטובה ביותר לפגיעה המכוונת בציבור החרדי"

השופטת יעל וילנר הודיעה מוקדם יותר הערב (רביעי) על צו ביניים שמקפיא את העברת הכספים לחינוך החרדי בסך מיליארד שקלים, והביאה לתגובה נזעמת מצד חברי הכנסת החרדיים. כעת הצטרף לקריאות המגנות גם שר המשפטים יריב לוין.

"אני מצטרף למחאות של חברי סיעת יהדות התורה על החלטת בג״ץ בעניין מוסדות החינוך החרדי", הודיע השר בפוסט שפרסם. הוא הוסיף וקרא לחברי הסיעה לא להסתפק בכך, אלא להודיע על הסכמתם להצביע באופן מיידי בעד שורת הצעות חוק הנוגעות למערכת המשפט - ותקועות לדבריו בכנסת מזה חודשים.

"זו התשובה הטובה ביותר לפגיעה המכוונת בציבור החרדי", סיכם לוין.

לאחר הודעת בג"ץ, ביש עתיד הודיעו כי הם לא מסתפקים בצו הקיים, וכי בכוונתם לדרוש "תיקון סעד" שיחייב את המורים החרדים להחזיר גם את הכסף שקיבלו היום לקופת המדינה. זאת לאחר שחלק מהכסף שעליו הוצא צו ביניים כבר עבר.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב להחלטה בתקיפות, והתבטא כי "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים".

"הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו", הודיע גפני. "נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו."

במפלגת ש״ס כינו את החלטת בג"ץ "התעמרות אנטישמית". "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים", הודיעו במפלגה.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה", הוסיפו. "אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".