משטרת ניו יורק פנתה לציבור בבקשה לעזור בזיהוי גבר החשוד בגניבה אלימה שבוצעה כלפי ילד בן 10 בשכונה החרדית בורו פארק בברוקלין.

מדובר באירוע שבמהלכו נלקח מהילד בידי עובר אורח, אפרו אמריקני, כסף שנראה כאמיתי אך התברר שהוא כסף משחק.

האירוע התרחש ביום חמישי האחרון, בסביבות השעה 17:52 אחר הצהרים, ברחוב 42 בשכונת בורו פארק מול בניין מספר 1534.

לפי דיווחי המשטרה, הילד צעד ברחוב כשהחשוד ניגש אליו בפתאומיות, תפס אותו בזרועו ולקח ממנו את שטרות הכסף שאחז בידו.

הילד, שהופתע ונבהל מהאירוע, לא נפגע פיזית אך חווה חוויה מלחיצה מאוד: המעשה גרם לדאגה רבה בקרב תושבי השכונה, שהביעו חשש מפני מקרי אלימות או חוסר ביטחון בקרב ילדים באזור.

החשוד נמלט ברגל לכיוון דרום לאורך רחוב 42. כאמור מדובר היה בכסף מזויף. תיאורו לפי המשטרה: גבר לבוש במעיל קפוצ’ון שחור, מכנסיים שחורים, כובע שחור ונעלי סניקרס שחורות.

תיעוד מהמצלמות שבאזור פורסם לציבור במטרה לזהות את החשוד במהירות. המשטרה מבקשת מכל מי שמכיר את האדם או שראה את האירוע לספק מידע שיכול לסייע בחקירה.

בנוסף, המשטרה שיתפה פעולה עם ארגון השומרים המקומי, שמסייע בהגברת הביטחון ומעקב אחרי מקרים שכאלה. המשטרה מדגישה שכל פרט קטן יכול לסייע להביא את החשוד לדין ולחזק את תחושת הביטחון בקרב הילדים והמשפחות בשכונה.