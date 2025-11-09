מחזה לא שגרתי התרחש בליל שבת האחרון בשכונות החרדיות בירושלים, כאשר נערים מקבוצות השוליים תועדו במצלמות אבטחה מפזרים פשקווילים ופליירים נגד יו"ר תנועת ש״ס, חבר הכנסת אריה דרעי – זאת בעיצומה של השבת.

לפי התיעוד שהופץ בקרב תושבי השכונות, הנערים נראו כשהם משליכים עשרות דפים ומודעות ברחובות, גם בשעות המאוחרות של הלילה. “לא מדובר בהכנות לפני שבת – אלא במעשים שבוצעו במהלך השבת עצמה,” אמר לכתבנו אחד מבעלי העסקים שבמצלמותיו תועדה התקרית.

פשקווילים פוליטיים, חילול שבת ציבורי

במקרים קודמים נצפו מפזרי מודעות פועלים סמוך לכניסת השבת, מתוך הנחה שלא יספיקו לנקות לפני כניסת השבת. אולם הפעם, כך נראה, מדובר בהסלמה: פיזור פשקווילים פוליטיים בשבת עצמה, פעולה האסורה הלכתית גם משום “מוקצה” – וגם בשל העובדה שמדובר בעבודה תמורת תשלום. ומעל הכל - מחאה פוליטית ייצרית בעיצומה של שבת.

“עצם נשיאת הפליירים בשבת מהווה איסור, שהרי אין בהם כל שימוש או תועלת בשבת, והתוכן הפוליטי שבהם רק מחמיר את העניין" טוענים אברכים - אם המפזרים עשו זאת במסגרת תשלום, “מדובר ממש בעשיית מלאכה בשבת – עבירה חמורה לכל הדעות.”

“מדובר במגמה חדשה ומדאיגה”

תושבים בשכונות מאה שערים, גאולה ובית ישראל דיווחו כי הפליירים פוזרו בלילות שבת האחרונים, וכי חלקם נושאים מסרים חריפים נגד דרעי ונגד הנהגת ש״ס. “זה כבר לא ויכוח פנימי – זה ניסיון לפגוע בסמל של הציבור הספרדי,” אמר אחד מרבני הקהילה הספרדית בשכונה.

לטענתו, מדובר בקבוצות קטנות של “נערים משועממים מהשוליים”, אך המעשים שלהם “חוצים קו אדום של קדושת השבת ושל כבוד התורה.”

ש״ס: “הסתה פרועה במסווה של מחאה”

במפלגת ש״ס בחרו שלא לפרסם תגובה רשמית, אך גורמים במפלגה אמרו בשיחות סגורות כי “מדובר בגל הסתה פרוע במסווה של מחאה חברתית”, וכי בכוונתם לבדוק אם יש מאחורי הפיזור גורמים מאורגנים יותר.

“לא רק שמדובר בחילול שבת, זה גם ניסיון להבעיר אש בתוך המחנה החרדי עצמו,” אמר פעיל בכיר בתנועה. “זו כבר לא מחלוקת אידיאולוגית, זו התרסה נגד כל סמכות רבנית.”

בין קנאות למחאה

בקרב חוקרי החברה החרדית מעריכים כי התופעה משקפת שינוי עמוק במאבקים הפנימיים בציבור החרדי – שבו קבוצות שוליים, בעיקר צעירים נטולי מסגרת, משתמשים בשפה של מחאה פוליטית, גם במחיר של פגיעה בערכים דתיים.

“בעבר, אפילו קנאים קיצוניים לא היו יוצאים לרחוב בשבת כדי למחות,” אומר עסקן ידוע מהעדה החרדית לכיכר השבת “זה מראה על אובדן גבולות פנימיים, על דור שמרגיש מנותק מהסמכות הרבנית המסורתית.”

“מי יודע מה יהיה השלב הבא”

ברחוב החרדי מזהירים שהאירוע הנוכחי עלול לסמן תחילתה של מגמה מסוכנת. “אם עד היום הפשקווילים היו כלי מחאה לגיטימי בשיח הפנימי – כעת הם הופכים לסמל של אנרכיה,” אומר אחד העסקנים המקומיים. “אם לא ייעצרו, המפזרים האלו יעשו את זה גם ביום כיפור הבא.”