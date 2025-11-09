כיכר השבת
"חצו קו אדום"

בעיצומה של השבת: צעירים פיזרו פשקווילים נגד דרעי והסעירו את השכונות החרדיות

מצלמות אבטחה תיעדו נערים מקבוצות שוליים מפזרים פשקווילים נגד יו"ר ש״ס בלב ירושלים – בעיצומה של שבת. תושבים מזועזעים, רבנים נבוכים, וגורמים בש״ס מזהירים: ״מדובר בחציית קו אדום״ (חרדים)

12תגובות

מחזה לא שגרתי התרחש בליל שבת האחרון בשכונות החרדיות בירושלים, כאשר נערים מקבוצות השוליים תועדו במצלמות אבטחה מפזרים פשקווילים ופליירים נגד יו"ר תנועת ש״ס, חבר הכנסת – זאת בעיצומה של השבת.

לפי התיעוד שהופץ בקרב תושבי השכונות, הנערים נראו כשהם משליכים עשרות דפים ומודעות ברחובות, גם בשעות המאוחרות של הלילה. “לא מדובר בהכנות לפני שבת – אלא במעשים שבוצעו במהלך השבת עצמה,” אמר לכתבנו אחד מבעלי העסקים שבמצלמותיו תועדה התקרית.

פשקווילים פוליטיים, חילול שבת ציבורי

במקרים קודמים נצפו מפזרי מודעות פועלים סמוך לכניסת השבת, מתוך הנחה שלא יספיקו לנקות לפני כניסת השבת. אולם הפעם, כך נראה, מדובר בהסלמה: פיזור פשקווילים פוליטיים בשבת עצמה, פעולה האסורה הלכתית גם משום “מוקצה” – וגם בשל העובדה שמדובר בעבודה תמורת תשלום. ומעל הכל - מחאה פוליטית ייצרית בעיצומה של שבת.

“עצם נשיאת הפליירים בשבת מהווה איסור, שהרי אין בהם כל שימוש או תועלת בשבת, והתוכן הפוליטי שבהם רק מחמיר את העניין" טוענים אברכים - אם המפזרים עשו זאת במסגרת תשלום, “מדובר ממש בעשיית מלאכה בשבת – עבירה חמורה לכל הדעות.”

“מדובר במגמה חדשה ומדאיגה”

תושבים בשכונות מאה שערים, גאולה ובית ישראל דיווחו כי הפליירים פוזרו בלילות שבת האחרונים, וכי חלקם נושאים מסרים חריפים נגד דרעי ונגד הנהגת ש״ס. “זה כבר לא ויכוח פנימי – זה ניסיון לפגוע בסמל של הציבור הספרדי,” אמר אחד מרבני הקהילה הספרדית בשכונה.

לטענתו, מדובר בקבוצות קטנות של “נערים משועממים מהשוליים”, אך המעשים שלהם “חוצים קו אדום של קדושת השבת ושל כבוד התורה.”

ש״ס: “הסתה פרועה במסווה של מחאה”

במפלגת ש״ס בחרו שלא לפרסם תגובה רשמית, אך גורמים במפלגה אמרו בשיחות סגורות כי “מדובר בגל הסתה פרוע במסווה של מחאה חברתית”, וכי בכוונתם לבדוק אם יש מאחורי הפיזור גורמים מאורגנים יותר.

“לא רק שמדובר בחילול שבת, זה גם ניסיון להבעיר אש בתוך המחנה החרדי עצמו,” אמר פעיל בכיר בתנועה. “זו כבר לא מחלוקת אידיאולוגית, זו התרסה נגד כל סמכות רבנית.”

בין קנאות למחאה

בקרב חוקרי החברה החרדית מעריכים כי התופעה משקפת שינוי עמוק במאבקים הפנימיים בציבור החרדי – שבו קבוצות שוליים, בעיקר צעירים נטולי מסגרת, משתמשים בשפה של מחאה פוליטית, גם במחיר של פגיעה בערכים דתיים.

“בעבר, אפילו קנאים קיצוניים לא היו יוצאים לרחוב בשבת כדי למחות,” אומר עסקן ידוע מהעדה החרדית לכיכר השבת “זה מראה על אובדן גבולות פנימיים, על דור שמרגיש מנותק מהסמכות הרבנית המסורתית.”

“מי יודע מה יהיה השלב הבא”

ברחוב החרדי מזהירים שהאירוע הנוכחי עלול לסמן תחילתה של מגמה מסוכנת. “אם עד היום הפשקווילים היו כלי מחאה לגיטימי בשיח הפנימי – כעת הם הופכים לסמל של אנרכיה,” אומר אחד העסקנים המקומיים. “אם לא ייעצרו, המפזרים האלו יעשו את זה גם ביום כיפור הבא.”

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
אוי אויי ממש פגיעה במרן רבינו אריה
בני ברקי.
11
זה ממש פגיעה בגדולי ישראל
חוצפה שכזאת
10
דרעי המלך אריה בן תורה אמיתי ולא מזויף
מוטי
9
איפה הבצל
ממש מזעזע
8
אם הם היו תלמידיו של מרן זצ"ל הם לא היו מפזרים פשקווילים ובטח שלא בשבת
דניאל
7
ממש נוער שוליים נראים בחורים רגילים אבל כהרגלינו אנו צועקים הם לא משלנו
חחחח
6
לא שוליים. בחורי ישיבה רציניים! להוקיע את דרעי! לא רוצים אותו בשכונה
גר בשכונה
5
פשוט בושה איזה קמפיין הרימו לטובת אריה דרעי, שהלך למשרה ציבורית במודע, לא עושה כלום למען הציבור שלו במודע, נעלב מכל ציוץ שמישהו עושה נגדו כאילו הוא אלוקים ועוד מעז להתבכיין על זה... יאללה תם זמנך, תחזור למעשיהו
יאיר
4
ר' אריה, אולי במקום להתבכיין בכל אתר ואתר, תסביר לציבור מה עשית לטובת עשרות בוחריך הנמקים בכלא הצבאי?!
אשכנזי
3
משנה שבת פרק ה, משנה י – אסור לנשא חפצים מ/אל ציבורי או מ/אל שטח שאינו רכושו ללא עירוב, גם אם הוא חפץ שאינו חיוני. רמב"ם, ספר הלכות שבת, פרק י״ג, הלכה ח״ג – “אסור לנשא דבר שאין בו צורך בשבת בשטח ציבורי, אפילו חפץ קטן שאין לו שימוש לשבת.”
הלכה
2
פיזור פשקווילים בשבת כולל שלושה אסורים: נשיאת מוקצה דפים אינם שימושיים לשבת. עשיית מלאכה פיזור, הדבקה או סידור הדפים. עשיית מלאכה לשכר אם קיבלו תשלום, האיסור חמור יותר.
חזקי
1
חברים יקרים, שמרו על קדושת השבת! נשיאת או פיזור פשקווילים ודפי פרסום בשבת היא חילול שבת חמור ואסורה לפי ההלכה. אין בכך כל תועלת לשבת, וכל פעולה כזו פוגעת בכבוד התורה, בכבוד הרבנים ובערכי הקהילה שלנו.
יאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר