הסערה סביב פינוי המבנים הנמצאים ליד היישוב החרדי: במערכת הפוליטית - מימין ומשמאל מגנים הערב (שני) בחריפות את האלימות וגם דובר צה"ל הוציא הודעה חריגה.

כפי שדווח מוקדם יותר הערב ב'כיכר השבת', כוחות הביטחון פעלו היום במשך שעות רבות לפינוי מאחז בלתי חוקי בגבעת צור משגבי שבגוש עציון - הנמצא ליד היישוב החרדי מיצד.

במהלך העימותים שפרצו במקום, ירו שוטרי מג"ב רימוני גז לעבר המתפרעים שעל פי הטענות, חלקם גם מתשייכים לציבור החרדי.

הפינוי יצא לפועל בעקבות צו עליו חתם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט - שאף קיבל את הגיבוי משר הביטחון.

לאחר פינוי המאחז, ולאחר הודעות המשטרה וצה"ל, הופצו תיעודים בהם נראים כלי רכב שהוצתו בידי מתפרעים יהודים בכפר אל ג'בעה, סמוך לגבעת צור משגבי.

דובר צה"ל מסר: "לאחר פינוי המבנים הבלתי חוקיים במרחב ואדי קאנוב שבחטיבת עציון, כוחות צה״ל, מג״ב ומשטרה קפצו לכפר ג׳בעה בעקבות דיווח שהתקבל על עשרות אזרחים ישראלים אשר הציתו והשחיתו בתים ורכבים במרחב. כוחות הביטחון סורקים אחר מעורבים, האירוע עודנו מתנהל".

עוד נמסר: "צה״ל רואה בחומרה ומגנה אלימות מכל סוג, אשר מהווה פגיעה בביטחון במרחב, ופועל לאכיפת החוק והסדר באזור. אירועי האלימות מסיטים את הקשב של המפקדים והלוחמים ממשימות הגנה וסיכול טרור".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לאירועים: "אני רואה בחומרה רבה את ההתפרעויות האלימות והניסיון לקחת את החוק לידיים על ידי קומץ קיצוני שאינו מייצג את המתיישבים ביהודה ושומרון. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את מלוא הדין עם הפורעים. בכוונתי לטפל בכך באופן אישי, ולכנס את השרים הרלוונטיים בהקדם כדי לתת מענה לתופעה חמורה זו. אני מחזק את צה״ל וכוחות הביטחון שימשיכו לפעול בנחישות וללא מורא על מנת לשמור על הסדר".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "אני מעניק גיבוי מלא לאלוף פיקוד המרכז ולכלל כוחות הביטחון הפועלים כעת בשטח בעקבות אירועי האלימות שאירעו ביו"ש. הממשלה בראשות ראש הממשלה נתניהו תמשיך לפתח ולהצמיח את ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון, ביחד עם הנהגת ההתיישבות, תוך שמירה על החוק, על ביטחון התושבים ועל יציבות האזור".

עוד אמר השר: "לא נשלים עם הניסיונות של קומץ אלים ועברייני של אנרכיסטים פורעי חוק לקחת את החוק לידיים ולהכתים את ציבור המתיישבים, ולא נאפשר להם לפגוע בחיילי צה"ל, לערער את הסדר או להסיט את הכוחות ממשימות ההגנה על אזרחי ישראל וסיכול הטרור הפלסטיני. לא תהיה סלחנות כלפי כל מי שיפעל באלימות. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בשטח, ואנחנו נמשיך לגבות אותם באופן מלא".

לדברי השר: "בשבועות הקרובים תובא לאישור הממשלה החלטה תקדימית שתעניק כלים ותקציב לפרויקטור המיוחד שמונה לנושא, אל"מ (מיל') אביחי תנעמי, לטיפול נרחב ומערכתי - ואני בטוח כי הדבר יביא לשינוי משמעותי בשטח".

שר המשפטים גדעון סער הגיב: "הפורעים היהודים ביהודה ושומרון פוגעים במדינת ישראל, מביישים את היהדות וגורמים נזק למפעל ההתיישבות. הם לא אנחנו. הם לא מדינת ישראל. על צה״ל, השב״כ ומשטרת ישראל לפעול בנחישות וביד קשה לבלום את ההשתוללות הזאת המופנית גם כלפי חיילינו ושוטרינו".

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "האירועים האלימים המתרחשים ביהודה ושומרון מבוצעים בידי גורמים קיצוניים הפוגעים בשמה הטוב של ההתיישבות ומזיקים לתדמיתה של מדינת ישראל. אני מחזק את ידי משטרת ישראל וכוחות הביטחון, ומעודד את המשך פעילותם למנוע הישנות מקרים חמורים אלו".

חכ"ל גדי איזנקוט, אמר: "פציעת לוחמים בפינוי מאחז בלתי חוקי, שריפת הבתים והמכוניות באיו״ש - זו אנרכיה. אנרכיה שמתקיימת תחת סמכותם של שר עבריין ושר כושל. אבל יש אשם אחד מרכזי: בנימין נתניהו, שפירק את יכולתו של צה״ל לפעול כריבון ביהודה ושומרון. ההסלמה, כפי שהזהרתי בעבר, הייתה עניין של זמן".

עוד אמר איזנקוט: "שר הביטחון חייב להחזיר מיד את כלי ההרחקה והמעצר שנלקחו. הפורעים והחוליגנים הם אות קלון על ממשלה שמאבדת שליטה. צה״ל חייב להתעשת ולממש את אחריותו, ביד קשה, בלי פחד ובלי פוליטיקה, כדי למנוע הסלמה רחבה".

חה״כ מרב מיכאלי הגיבה: "‏הזרוע הצבאית של בן גביר וסמוטריץ ממשיכה לבצע פעולות טרור נגד פלסטינים ונגד כוחות צה״ל. נתניהו מימן את הטרור בעזה בכסף קטארי, ועכשיו מממן את הטרור בכסף ישראלי. שר הביטחון ושר המשטרה עושים הכל כדי שהמחבלים האלה לא יעצרו. ממשלת תמיכת הטרור של נתניהו תביא לחורבן ישראל".