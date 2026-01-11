ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה בירושלים למהומות הסוערות באיראן והביע תקווה להפלת המשטר - כבר בקרוב.

"ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן", אמר ראש הממשלה. ההפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. עם ישראל, העולם כולו, משתאה אל מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן".

נתניהו ציין: "ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוניים באזרחים חפים מפשע".

בשלב הזה אמר נתניהו: "כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר בקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים״.

בימים האחרונים נערכים בישראל לאפשרות של נפילת המשטר באיראן, ולכל הפחות ניסיון מצד משטר האייתוללות להפנות את האש כנגד ישראל - כדי להסיט את האש מצד המפגינים לכיוונם לנושאים אחרים.

בישראל נערכו שורה של הערכות מצב בצה"ל בראשות הרמטכ"ל, וכן בשורה של ערים מרכזיות. בצה"ל אמרו היום כי עוקבים אחר הנעשה באיראן ומדגישים כי המחאות הן עניין פנים איראני.

"עם זאת, צה״ל ערוך בהגנה ומשפר יכולות ומוכנות מבצעית כל העת. נדע להגיב בעוצמה במידה ונידרש. צה״ל יעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל", תדרך צה"ל כתבים היום.

ההפגנות באיראן גוברות ככל שנוקפות הימים והשעות, ובהם גם הרוגים רבים. לפי דיווחים לפחות 100 אנשי ביטחון נהרגו בהפגנות, לצד מפגינים רבים. מפקד המשטרה באיראן הכריז על כך שקצב העימותים עם המפגינים צפוי להיות מוגבר בימים האחרונים.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס היום (ראשון) לראשונה מזה מספר ימים למחאות במדינתו שהולכות ותופסות תאוצה ככל שנוקפות השעות וחולפים הימים. הוא האשים את ישראל וכינה את המפגינים טרוריסטים.

לדבריו, מי שמנחה את המפגינים האלו ארצות הברית וישראל ומטרתם ליצור חוסר יציבות באיראן לאחר מלחמת 12 הימים. "הטרוריסטים קשורים לכוחות זרים", אמר פזשכיאן, "והורגים אזרחים חפים מפשע, שורפים מסגדים ויוצרים הרס".

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיתף היום בשעת צהרים פוסט שפורסם ברשת X שהביע ייחול להפלת המשטר באיראן. הפוסט, שנכתב בשבוע שעבר, נכתב כי"זה יהיה רצף ניצחונות מדהים אם זה יקרה". הכותב מציינים 3 מקומות בעולם שבהם המשטר יכול ליפול וחתם: "כל זה יכול להתהפך ב-2026". טראמפ כאמור שיתף זאת.