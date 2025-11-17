הכלים בדרכם לפינוי

שעות קשות עברו הבוקר (שני) על תנועת ההתיישבות ביהודה ושומרון, כאשר כוחות גדולים מאוד מלווים בכלי צמ"ה פשטו בשעות האחרונות במפתיע על גבעת צור משגבי (גבעת הטילים) בגוש עציון בה מתגוררות 25 משפחות, והחלו בכיתור הבתים לקראת הריסתם.

לטענת צה"ל, הפינוי בוצע בהתאם לצו שחתם מפקד פיקוד המרכז. הצו הוצא לאחר שבמקום בוצעו פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים שהשפיעו על ביטחון האזור. הגבעה הוקמה לפני כשנתיים מצפון למיצד על אדמות סקר, והצליחה להביא לסילוק פלישה ערבית מהכפר סעיר על רכס הכנוב. בשנתיים האחרונות צמחה הגבעה, וכוללת היום למעלה מ25 משפחות ובתים נוספים בבנייה, לצד בית כנסת שהוקם במקום. מדובר בהרס בהיקף נרחב שלא נראה כמותו בעשור האחרון, ועלול להוות תקדים מסוכן בהתיישבות. מאות תושבים מיישובי יהודה ושומרון הגיעו לאזור והתעמו עם הכוחות בשטח בניסיון למנוע את ההרס. נתניהו: הפצ"רית קיבלה מתנות באלפי שקלים ואף אחד לא התרגש יוני גבאי | 13:24 בחודשים האחרונים מתנהל הליך משפטי בבג"ץ בדרישה להחזיר את הפולשים הערבים שסולקו לשטח הגבעה והרכס כולו. ובהתיישבות חוששים כי הרס הבתים כעת, יסלול את הדרך להשבת הפולשים הערבים לפאתי הישוב מיצד כפי שהיה בשנים עברו.

"סמוטריץ' הביא להרוס ליהודים"

המחאה על הבאגר

במקביל לשיירת הכוחות שעשתה את דרכה ליישובי מזרח גוש עציון, במטרה להרוס עשרות בתי משפחות, הוציאה יו"ר תנועת נחלה דניאלה וייס קריאה פומבית לציבור להגיע ולהיאבק כנגד ההרס.

"הציבור נקרא להגיע בדחיפות למנוע הרס של עשרות בתים שניבנו בעמל רב בגבעות הסמוכות לישוב מיצד - 'גבעת הטילים'. ישנה הערכות של כלים כבדים באזור גוש עציון שמיועדים לבצע הרס בקנה מידה חסר תקדים."

"המתקפה הפרועה על נוער הגבעות היתה קדימון פסיכולוגי שנועד להכשיר את הלבבות לפגיעה בנקודות התיישבות. חייבים לעצור את ההרס! להגיע בדחיפות למיצד!", כתבה.

הרס המאחז

משפחות עם תינוקות מפונות מהמאחז

בתיעודים הכואבים מהמקום נראו משפות חרדיות המפונות מהמקום עם תינוקיהן בידיהן כאשר תושבי יהודה ושומרון מוחים נגד ההריסה.

יהודה בריז, תושב המאחז שנהרס ופונה אמר בתיעוד שפורסם ברשתות: "ירון רוזנטל שונא את ההתיישבות, הוא השתמש בי וזרק, אני שמרתי על גוש עציון, הוא פרסם סרטונים שלי ועכשיו שולח כוחות להרוס את הבית שלי".

לדבריו, "הכוחות עברו ליד כפר ערבי שתושביו כמעט רצחו יהודים על הציר - ולא עשו להם דבר, ולא פינו אותם, הם באים רק לפנות יהודים". הוא סיפר שהיה בדרכו לבסיס והמפקד אמר לו "תישאר תשמור על הבית שלך".

בהתיישבות מדווחים על תושב שנפצע מכדור ספוג שירו שוטרי מג"ב מטווח אפס. תושב שניסה לתעד את הפצוע הוכה בידי שוטרים. קודם לכן ריסס שוטר מג"ב גז פלפל לפנים של נער מטווח אפס.

פינוי תושבים מהבתים במאחז

מי שהיה במוקד הטענות, ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל הגיב לטענות נגדו בעקבות האירועים הבוקר ואמר: "אני מגבה את השר סמוטריץ שנרתם למהלך הכואב אך ההכרחי הזה. אי אפשר לפתח את גוש עציון כשקומץ אנשים משתלט על מאות רבות של דונמים ובונה מבנים מאולתרים דווקא על הקרקע המיועדת להקמת אלפי יחידות דיור לדור ההמשך".

לדבריו, "בנייה פיראטית באזור שאינו מאוים כלל פוגעת ביישובים הסמוכים, חוסמת את כביש הגישה המתוכנן, ומייצרת אנרכיה מוחלטת, כולל מכירת קרקעות פרטית על ידי אנשים שאינם בעליהן. כך לא בונים התיישבות, וכך בוודאי שלא מביאים מיליון יהודים ליהודה ושומרון.

אני מודה לשר סמוטריץ על שיתוף הפעולה החשוב בבניית גוש עציון. ההתיישבות פורחת כי אנחנו עובדים בתיאום ובתכנון. זהו יום קשה, אבל אם לא נעצור את הבנייה הפראית היום, נשלם מחיר כבד על עתיד ההתיישבות מחר".

ריסוס מפגין בגז פלפל בפניו

ירון רוזנטל, אש המועצה מגיב לטענות נגדו

בתגובה לטענות ירון רוזנטל הגיבו בגבעת צור משגבי: "במשך שנים ארוכות סבל אזור מיצד כולו, ובפרט רכס הכנוב מהשתלטות ערבית פרועה של הכפר סעיר וחמולת שלאלדה. עשרות מאחזי פלישה ערבים הוקמו ברכס עליו ממוקמות כיום הגבעה, ושהו בשטח במשך עשורים מבלי מהמועצה נקפה אצבע בנידון ועסקה הפעילות נדל"נית בתוך גדרות הישובים.

נדגיש כי ההשתלטות הערבית שהתבצעה ברכס לא כללה רק הכשרות חקלאיות, אלא עשרות מבנים מאוכלסים במשפחות ערביות אלימות מכפרי האזור

גבעת צור משגבי, יחד עם הגבעות הנוספות שהוקמו באזור בשנתיים האחרונות הביאו לשינוי פני השטח, בלמו את ההשתלטות הערבית והביאו לסילוקם של מאחזי הפלישה הערבים שאיימו על ציר הגישה לישובי גוש אספר.

רק כדי להסיר ספק, ניאותה הגבעה בשנה האחרונה לכל שיח או ניסיון פשרה מול המועצה, כדי להביא להסדרת המקום, בצורה שתוודא שפלישה ערבית חדשה לא תתרחש.

מאחורי טענות שונות ומשונות של רוזנטל, שרובן משוללות כל יסוד, מסתתרת התנגדת אידיאולוגית לגבעות ולחוות גם במחיר של הפקרת השטח לאויב. לא ניתן לירון רונזטל להחזיר את מזרח הגוש למובלעת בתוך רצף ערבי".

המכתב לראש המוצה

מאוחר יותר, מאות תושבים מהישובים מיצד ופני קדם שיגרו על רקע ההרס חסר התקדים בגבעת צור משגבי, מכתב חריף לראש המועצה בו הדפו את טענותיו כנגד אנשי הגבעה ומתחו ביקורת נוקבת כנגד החרבת בתי המשפחות.

"אנו מביעים זעזוע מהמהלך ההרסני והחד-צדדי שנעשה על ידי המועצה", כתבו בפתח מכתבם. "שמענו על תוכניותך לכלות את ההתיישבות היהודים ברכס כנוב (שאללדה לשעבר) וגבעת הטילים כפי שפורסם על ידי המועצה, תוך הכללתם והכפשת כאנשים אלימים בשיח שמתאים לאוייבי ההתישבות".

"זוכרים אנו היטב את האזורים הללו מלאים בפולשים ערבים מסעיר שהלכו וגדלו במשך שנים, והיוו איום חמור על הישובים - תוך חוסר אונים מוחלט של מחלקת קרקעות במועצה. הפולשים הללו עזבו אך ורק בגלל החלוצים שבאו במסירות נפש להתיישב במקום בתנאים קשים ביותר", ציינו והדגישו.

בישובים הוסיפו ותקפו: "הנפת חרב כזו הינה בגידה מוחלטת בהתיישבות, והעברת מסר הרסני לכל החלוצים שבכוונתם להתפתח ולהתיישב בשטחי C ביהודה ושומרון".

לדבריהם, "במשך שנים אנו רואים השתלטויות מאסיביות על שטחי C באזורנו, ואף הרס אדמות מדינה בצורה נרחבת על ידי מחצבות בית פאג'ר - תוך התעלמות מדינת ישראל וחוסר יכולת של מחלקת קרקעות במועצה לעשות דבר בנידון. האסרטיביות שהינך פועל בה כעת מוטב ותופנה כלפי הבנייה הערבית באזורנו שגדלה באופן קטסטרופלי ביותר", הוסיפו.

המחאה על הבאגר

גם שר האצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לטענות נגדו בשל פינוי המאחז ואמר: "המינהל האזרחי מבצע הבוקר לבקשת המועצה האזורית גוש עציון פינוי של מבנים בשלבי בנייה לא מאוכלסים באזור מיצד, בקרקע שהיא עתודת הקרקע האחרונה באזור מיצד ופני קדם.

המועצה מקדמת שם עכשיו, עם המינהל האזרחי, תכנון של אלפי יחידות דיור. יש שם קבוצה של אנשים שעלו בעצמם אל השטח, בניגוד לתוכניות האלה ובאופן שמסכל את היכולת לפתח שם אלפי יחידות דיור. יש שיח שמתנהל בתקופה האחרונה בין התושבים שעלו לשם לבין המועצה, וכולנו מקווים שזה ייגמר בהסכמות. אבל המועצה פנתה וביקשה לעצור שם בנייה של מבנים שנבנים תוך כדי המשא ומתן הזה".

לדבריו, "אנחנו מפתחים את ההתיישבות, בונים בכל מקום, מתכננים בכל מקום בהיקפים אדירים, מכריזים על אדמות מדינה. כל יום עולות חוות חדשות לשטח ששומרות על מאות אלפי דונמים. לא צריך ללמד אותנו לא איך עושים ציונות, ולא איך עושים התיישבות".

שר האוצר סמוטריץ' מגיב לטענות נגדו

איש התקשורת יותם זמרי פרסם סרטון מפינוי המאחזים וכתב: "מפנים את החברים שלי מהבית. כן – נשים וילדים, בזמן שהאבות והבעלים שלהם נמצאים עכשיו במילואים. משפחות שלמות מוצאות את עצמן ללא קורת גג, רק כדי שאיזה פקיד ירגיש שהוא עשה את שלו. ואני שואל – האם זאת המדינה שאנחנו רוצים להיות?

במקום שהממשלה תתעסק פחות בפינוי יישובים שלא מפריעים לאיש, ויותר בלהחזיר שקט, ביטחון ותמיכה לאזרחים שמשרתים, נלחמים ומשלמים מיסים – אנחנו רואים את ההפך. זה לא ימין ולא שמאל. זה לא פוליטיקה. זה צדק בסיסי. אנושיות. ערבות הדדית.

מה שקרה היום – לראות נשים עם תינוקות בידיים שלהן מפונות מהבית שלהן – מזעזע, עצוב ומקומם. בושה לנו כעם וכמדינה שזה בכלל קורה, ובושה גדולה עוד יותר אם נמשיך לעמוד מהצד כאילו זה לא נוגע בנו", חתם.