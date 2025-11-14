כיכר השבת
לקראת ההילולא

גבעת רם: הרבי מזוועהיל פקד את ציון זקינו זי"ע הידוע בסגולת שני-חמישי-שני 

לקראת יום ההילולא ה-76 של האדמו"ר הרה"ק רבי גדליהו משה מזוועהיל זצוק"ל, פקד נכדו, מ"מ האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בגבעת רם, שם נשא תפילת רבים | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים במקום | צפו בתיעוד (חסידים)  

האדמו"ר מזוועהיל בתפילה בציון הק' בבית הקברות שייח באדר (צילום: שימי פ. )

השבת יציינו את יום ההילולא ה- 76 של האדמו"ר הרה"ק רבי גדליהו משה מזוועהיל זצוק"ל, נכדו, ממלא מקומו האדמו"ר מזוועהיל, פקד אמש - ליל שישי, את הציון הקדוש בבית העלמין שייח באדר (גבעת רם).

לאחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים בסמוך למקום קבורתו, תוך שהוא מאריך בדברי תורתו במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות.

הציון הקדוש מהווה מוקד לעליה המונית של כלל הציבור לאורך כל ימות השנה, ונודע כמקום תפילה וישועה לרבים, ובפרט בימי שני וחמישי, שסגולתם נודעה בשערים.

רבים משלומי אמוני בית ישראל, זכו לישועה והצלה ברפואה, בזיווגים הגונים, בזש"ק ובכל צרה וצוקה, אחרי שעלו לציונו הק' שלוש פעמים בימי שני, חמישי ושני ברציפות וקיימו את הסגולה כרצון הצדיק.

