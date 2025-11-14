האדמו"ר מזוועהיל בתפילה בציון הק' בבית הקברות שייח באדר ( צילום: שימי פ. )

השבת יציינו את יום ההילולא ה- 76 של האדמו"ר הרה"ק רבי גדליהו משה מזוועהיל זצוק"ל, נכדו, ממלא מקומו האדמו"ר מזוועהיל, פקד אמש - ליל שישי, את הציון הקדוש בבית העלמין שייח באדר (גבעת רם).