מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. לקראת בוקר בהרי הצפון יחלו לנשב רוחות מזרחיות ערות.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידי פעם ירדו גשמים ברובם קלים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-13
תל אביב: 14-20
באר שבע: 10-17
חיפה: 15-19
טבריה: 12-18
צפת: 8-12
אילת: 14-22
0 תגובות