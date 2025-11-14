מ-111 מדינות: כך נראה המפגש של אלפי השלוחים פעם אחת בשנה

אלפי שלוחי חב"ד מכל רחבי העולם הגיעו אתמול (חמישי) לשכונת קראון הייטס שבניו יורק, לרגל כינוס השלוחים העולמי.

השלוחים מ-111 מדינות מסביב לעולם, נפגשו תחילת במוזיאון הילדים היהודי, הממוקם מול בית המדרש של הרבי '770', להליך הרישום, בו כל שליח מקבל תג מסודר ותיק אישי. מעמד הרישום הוא גם הזדמנות של השלוחים להתראות האחד עם השני.

"הגעה לכינוס מזכירה לי שאני חלק מצוות גדול יותר", אומר הרב אברהם סופר, שליח באי ס' לוסיה, מדינת אי קטנה במזרח הים הקריבי על גבול האוקיינוס האטלנטי. "אנחנו אומנם מתגוררים לבד באי מרוחק; אבל עכשיו זו הזדמנות להרגיש חלק ממשפחה את גדולה, שעומדים יחד בחזית ההמשכיות היהודית".

הרב מנחם קוטלרסקי, מנהל הכנס הבינלאומי של שלוחי חב"ד, קיבל את פני השלוחים ממסעותיהם הארוכים. במושב הראשון, דיבר בין היתר הרב מנדי גוראריה, שליח מאטלנטה, ג'ורג'יה, שהביע תודה לשלוחים על מסירותם הבלתי נלאית ועל החוזק שהם מעניקים זה לזה. הוא דיבר על האחריות של כל אחד להגיע רחוק יותר ולהמשיך ולפעול לתחיית העם היהודי בשליחותו של הרבי מליובאוויטש.

לאורך כל היום, חמישי, השתתפו אלפי השלוחים ביום סדנאות מגוון ועשיר תוכן, המשלב הרצאות, שיעורים, פאנלים, בשורת נושאים שעל סדר היום השליחותי.