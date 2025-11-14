כיכר השבת
גלריה מרהיבה

מ-111 מדינות: כך נראה המפגש של אלפי השלוחים פעם אחת בשנה

מכל רחבי העולם, נפגשו אלפי שלוחי חב"ד לכינוס העולמי, הנערך פעם בשנה | מאיים מרוחקים בקריביים, מכפר נידחים באוקראינה, מיישובים ישראלים ומעיירות ברוסיה - מכל פינה בעולם, כולם יחד התאחדו לכינוס המסורת. שליח באי קטן בקריביים: "אני מרגיש כמו במשפחה אחת גדולה" (חרדים)

מימין לשמאל: השליח באיה נאפה והשליח באוגנדה שבאפריקה (צילומים: נהוראי אדרי / איציק בלניצקי)

אלפי מכל רחבי העולם הגיעו אתמול (חמישי) לשכונת קראון הייטס שבניו יורק, לרגל כינוס השלוחים העולמי.

השלוחים מ-111 מדינות מסביב לעולם, נפגשו תחילת במוזיאון הילדים היהודי, הממוקם מול בית המדרש של הרבי '770', להליך הרישום, בו כל שליח מקבל תג מסודר ותיק אישי. מעמד הרישום הוא גם הזדמנות של השלוחים להתראות האחד עם השני.

"הגעה לכינוס מזכירה לי שאני חלק מצוות גדול יותר", אומר הרב אברהם סופר, שליח באי ס' לוסיה, מדינת אי קטנה במזרח הים הקריבי על גבול האוקיינוס האטלנטי. "אנחנו אומנם מתגוררים לבד באי מרוחק; אבל עכשיו זו הזדמנות להרגיש חלק ממשפחה את גדולה, שעומדים יחד בחזית ההמשכיות היהודית".

הרב מנחם קוטלרסקי, מנהל הכנס הבינלאומי של שלוחי חב"ד, קיבל את פני השלוחים ממסעותיהם הארוכים. במושב הראשון, דיבר בין היתר הרב מנדי גוראריה, שליח מאטלנטה, ג'ורג'יה, שהביע תודה לשלוחים על מסירותם הבלתי נלאית ועל החוזק שהם מעניקים זה לזה. הוא דיבר על האחריות של כל אחד להגיע רחוק יותר ולהמשיך ולפעול לתחיית העם היהודי בשליחותו של הרבי מליובאוויטש.

לאורך כל היום, חמישי, השתתפו אלפי השלוחים ביום סדנאות מגוון ועשיר תוכן, המשלב הרצאות, שיעורים, פאנלים, בשורת נושאים שעל סדר היום השליחותי.

