הניצב בלב הטלטלה במשטרה בהתייחסות ראשונה; מותח ביקורת חריפה

ראש להב 433 מני בנימין, שנעצר בשבוע שעבר ונחקר במשך שעות ארוכות, התייחס היום לראשונה לטלטלה סביבו. בעודו צועד ברחוב לצד זוגתו אמר לכתב חדשות 12 שיחזור לעבודתו כבר ביום חמישי (משטרה)

הפרשה שמטלטלת את : ניצב מני בנימין, ראש להב 433, שנעצר בשבוע שעבר בחשד לעבירות הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשטרה, התייחס היום (שני) לראשונה לחשדות נגדו.

בשעה שצעד ברחוב לצד זוגתו, הוא שוחח עם ברהנו טגניה, כתב חדשות 12, ואמר כי ביום חמישי הקרוב כבר יחזור לעבודתו "החשובה, למען הציבור".

הוא אמר שהוא מרגיש "בסדר גמור" והוסיף כי הוא מאמין שגרסתו נשמעה. "אחרי שנחזור לעבודה ניפגש ואז אגיד את כל מה שיש לי באופן מסודר".

יחד עם זאת הדף את הטענות לניגוד עניינים ומתח ביקורת חריפה על מח"ש. הוא אמר שהוא מאוכזב מאופן החקירה עמו וכי ניתן היה לעשות זאת "בצורה יותר מכובדת.

"למרות זאת", הוא הוסיף ואמר לחדשות 12, "שיתפתי פעולה באופן מלא ועניתי על כל השאלות ששאלו אותי באופן חופשי ובלי פילטרים". עוד אמר כי אם היה בדל של ראייה לכאורה היו הולכים עמו לבית משפט או למעצר בית.

בנימין עוכב ביום רביעי בשבוע שעבר לחקירה בידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה. המחלקה היא שחשפה את הפרשה בפומבי.

צו איסור פרסום גורף הוטל על החקירה. על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.

עם פרסום הידיעה על מעצרו דווח כי מדובר ברעידת אדמה של ממש במשטרת ישראל ובמערכת שלטון החוק. החשד נגד הקצין הבכיר עלה, לפי הדיווח ב-N12, במסגרת חקירה גדולה אחרת שנערכה לאחרונה. אז התברר כי הקצין סייע למקורב.

