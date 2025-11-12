הבחורה נפצעה קשה בתאונה; הוא התקרב לעומד לידיה - ובעט בראשו

היחידה המרכזית במחוז ירושלים, סיימה חקירה מורכבת שהובילה להגשת כתב אישום חמור נגד שלושה נאשמים שתכננו וביצעו תקיפה אלימה בירושלים. התקיפה הסתיימה למרבה הצער בתאונת דרכים ופציעתה הקשה של בחורה צעירה. כך מסרה היום (רביעי) המשטרה.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים, שלושת הנאשמים קשרו קשר ביניהם על מנת לתקוף את הקורבן על רקע סכסוך ביניהם.

השלושה תכננו לפתות את הקורבן להגיע למקום מבודד, כשהם מצויידים מראש באלה ובגז פלפל, במטרה לחבול בו. הם פנו אל הקורבן בזהות בדויה, הזמינו אותו למקום מפגש בשכונת גילה בירושלים, וקבעו עמו בשעות הערב.

במועד שנקבע, הגיע הקורבן למקום כשהוא רכוב על גבי קטנוע יחד עם חברתו. הנאשמים הגיעו גם הם כשהם רכובים על קטנוע וברכב.

לאחר שוידאו כי מדובר באדם שאותו תכננו לפגוש, התארגנו המעורבים לביצוע התקיפה והחלו להתקדם לעברו כשהם אוחזים בכלי התקיפה שבידיהם.

הקורבן הבחין בהם ונמלט מהמקום רכוב על גבי הקטנוע. אבל הנאשמים דלקו אחריו במהירות תוך נהיגה פרועה, כשהם מסכנים את משתמשי הדרך. במהלך המרדף, פגע אחד הנאשמים בקטנוע לאחר שסבר בטעות כי מדובר בקטנוע של הקורבן.

בהמשך, בזמן המרדף, התרחשה תאונת דרכים קשה. הקורבן וחברתו התנגשו ברכב אחר. כתוצאה מכך, נפצעה הצעירה באורח קשה.

בזמן שהגיעו לזירה שוטרי מחוז ירושלים וגורמי רפואה, ניגש אחד הנאשמים למתלונן, שכרע לצד הבחורה הפצועה - ובעט בראשו. וזאת אל מול שוטרים שנכחו בזירה. כאמור, הנאשמים נעצרו על ידי השוטרים ונפתחה חקירה בימ"ר ירושלים.

היום, בתום החקירה בימ"ר ירושלים, ולאחר שהחוקרים פעלו בנחישות, תוך איסוף ממצאים וראיות רבות, כדי למצות את הדין עם הנאשמים - הגישה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים כתב אישום חמור נגד הנאשמים בגין עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, תקיפה בצוותא, נהיגה פוחזת המסכנת חיי אדם ועוד.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מקרה אלימות או מקרה המסכן חיי אדם במרחב הציבורי, ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים עד למיצוי הדין עימם הכל למען שלום הציבור ובטחונו", נמסר מהמשטרה.