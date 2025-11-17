חברי הכנסת של יהדות התורה במליאה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

האלימות נגד חברי הכנסת החרדים, גרמה לסיעת יהדות התורה להתאחד ולהוציא לפני זמן קצר (שני) הודעת גינוי חריפה כנגד התוקפים, כאשר מאחורי הקלעים הם מאשימים את הפלג הירושלמי בתקיפות.

בהודעה שיצאה לפני זמן קצר (שני) נכתב: "סיעת יהדות התורה מוחה ומוקיעה בכל תוקף את מופעי האלימות שהיו בימים האחרונים נגד שלוחי דרבנן חברי הכנסת החרדים". בהודעה דווח כי "בישיבה הסיעה דחו חבריה בשאט נפש את הטיעון חסר הבסיס כאילו מדובר ב'מחאות' אלא מדובר במופעי אלימות חמורים! דבר שאין לו מקום בשום מקום ובשום צורה". עוד נכתב בהודעה: "חברי הכנסת ציינו כי מופעי האלימות הקשים משמשים חומר בידי חורשי הרעה והמתנכלים ללומדי התורה, ונותנים בידיהם עוד סיבות לתקוף, תוך שהם מציגים את לומדי התורה כציבור אלים". לסיום נכתב בהודעה: "חברי הסיעה הדגישו כי הם ימשיכו לפעול בכל כוחם למען לימוד התורה ולומדי התורה בארץ ישראל בכל זמן לפי הוראותיהם והכוונתם של גדולי ישראל".

הגינוי של דרעי היום בישיבת הסיעה ( צילום: דוברות שס )

יו״ר ש״ס, אריה דרעי, גינה אף הוא את האלימות בישיבת הסיעה ואמר: "כולנו מוקיעים ומגנים בכל פה את המתקפה החמורה על ח״כ יואב בן צור שאירעה במוצאי שבת. כששומעים היום את ליברמן ואת האופן המבזה שבו הוא מדבר על לומדי התורה בעקבות האירוע - מבינים את גודל חילול ה׳ שגרמו אותם פורעים. האירוע עצמו היה סכנת נפשות של ממש, שיכול היה להידרדר בקלות לתוצאה קשה בהרבה".

ולידידנו היקר, ר׳ יואב אנחנו אומרים: חזק ואמץ, ה׳ עמך גיבור החיל!״

כפי שדווח מוקדם יותר היום (שני), ראש אגף המבצעים של המשטרה, ניצב דוד פילו, החליט להכריז על חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר כמאויימים ברמת איום 4.

משמעות ההחלטה היא שהמשטרה תסייר בקביעות מחוץ לבתיהם של השניים ובמקביל יותקנו מצלמות אבטחה במקום. כמו כן, המשטרה ומשמר הכנסת ייפעלו להצבת אבטחה קבועה בסמוך לבית הח"כים.

בתוך כך, במשמר הכנסת פנו בימים האחרונים לח"כ אריה דרעי, יו"ר ש"ס, בכדי להציע לו אבטחה צמודה אך דרעי סירב.

העלאת הכוננות סביב חברי הכנסת החרדים מגיעה על רקע ההפגנות האלימות ואיומים נגד נציגי הציבור בשל הניסיון לקדם את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, חוק הכולל יעדי גיוס גבוהים וסנקציות.

בימים האחרונים, מתנגדי החוק החדש, החלו להפגין מחוץ לבתיהם של חברי כנסת חרדים בדגש על דרעי ואשר.

אמש הפגינו עשרות אנשי 'הפלג הירושלמי' מחוץ לביתו של ח"כ אשר ובמקום התפתחה מהומה. כוחות גדולים של משטרה שהוזעקו למקום פינו את המפגינים וכמה מהם אף נעצרו.

כזכור, במוצאי השבת האחרונה, ח"כ יואב בן צור, הותקף באלימות בזמן שיצא משיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בבית הכנסת 'היזדים' שבשכונת הבוכרים בירושלים.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, גינה את האלימות ואמר: "אלימות כנגד נבחרי ציבור היא חציית קו אדום שאסור להשלים איתה. החברה הישראלית נמצאת בתקופה רגישה ומלאת מתחים, ועל כולנו האחריות להוקיע כל גילוי של אלימות, הסתה או השפלה - מכל צד. זהו מבחן לדמותה של המדינה. אני קורא למשטרת ישראל למצות את הדין עם כל המעורבים״.