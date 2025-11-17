ראש אגף המבצעים של המשטרה, ניצב דוד פילו, החליט להכריז על חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר כמאויימים ברמת איום 4.

משמעות ההחלטה היא שהמשטרה תסייר בקביעות מחוץ לבתיהם של השניים ובמקביל יותקנו מצלמות אבטחה במקום. כמו כן, המשטרה ומשמר הכנסת ייפעלו להצבת אבטחה קבועה בסמוך לבית הח"כים.

בתוך כך, במשמר הכנסת פנו בימים האחרונים לח"כ אריה דרעי, יו"ר ש"ס, בכדי להציע לו אבטחה צמודה אך דרעי סירב.

העלאת הכוננות סביב חברי הכנסת החרדים מגיעה על רקע ההפגנות האלימות ואיומים נגד נציגי הציבור בשל הניסיון לקדם את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, חוק הכולל יעדי גיוס גבוהים וסנקציות.

בימים האחרונים, מתנגדי החוק החדש, החלו להפגין מחוץ לבתיהם של חברי כנסת חרדים בדגש על דרעי ואשר.

אמש הפגינו עשרות אנשי 'הפלג הירושלמי' מחוץ לביתו של ח"כ אשר ובמקום התפתחה מהומה. כוחות גדולים של משטרה שהוזעקו למקום פינו את המפגינים וכמה מהם אף נעצרו.

כזכור, במוצאי השבת האחרונה, ח"כ יואב בן צור, הותקף באלימות בזמן שיצא משיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בבית הכנסת 'היזדים' שבשכונת הבוכרים בירושלים.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, גינה את האלימות ואמר: "אלימות כנגד נבחרי ציבור היא חציית קו אדום שאסור להשלים איתה. החברה הישראלית נמצאת בתקופה רגישה ומלאת מתחים, ועל כולנו האחריות להוקיע כל גילוי של אלימות, הסתה או השפלה - מכל צד. זהו מבחן לדמותה של המדינה. אני קורא למשטרת ישראל למצות את הדין עם כל המעורבים״.