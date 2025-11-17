כיכר השבת
הלילה זה קורה

החלטה דרמטית במועצת הביטחון על עתיד עזה | טראמפ מתהפך: "נמכור F-35 לסעודיה"

הלילה צפויה מועצת הביטחון של האו"ם להצביע בעד הצעתה של ארה"ב לעתיד עזה, הכוללת גם אזכור מפורש של הקמת מדינה פלסטינית | רוסיה אינה צפויה להטיל וטו על הצעתה של ארה"ב, למורת רוחה של ישראל שדואגת משליטה עתידית של הרש"פ בעזה ועצם האזכור של הקמת מדינה פלסטינית | בתוך כך, מדיווח דרמטי הערב עולה שטראמפ מתכוון למכור לסעודים מטוסי F35, בלא להתנות זאת בנורמליזציה עם ישראל, דקות לאחר מכן אישר זאת טראמפ בקולו בשיחה עם כתבים | כל הפרטים (מדיני) 

2תגובות
ביקורו של טראמפ במדינות המפרץ (צילום: הבית הלבן)

מועצת הביטחון של האו"ם צפויה להצביע הלילה (חצות, שעון ישראל) על הצעתה של ארה"ב הנוגעת לעתיד עזה.

כפי שדיווחנו השבוע, הבעייתיות מבחינת ישראל בהצעתה של ארה"ב היא בכך שההצעה כוללת "נתיב ברור להקמת מדינה פלסטינית", אם כי הטיוטה התנתה זאת בתנאים רבים שככל הנראה לעולם לא יבשילו.

גם מעורבותה של הרשות הפלסטינית אינה לרוחה של ישראל, אולם גם בזה צוין שהיא תצטרך לעבור רפורמות מקיפות.

כך או כך, הצעתו של עדיפה בעיני ישראל מזו של רוסיה שלא הזכירה בהצעתה את הצורך בפירוז עזה ופירוק חמאס מהשליטה במובלעת הטרור.

למרות תקוותיה של ישראל, רוסיה אינה צפויה להטיל וטו על הצעתה של ארה"ב והטיוטה צפויה לעבור ברוב גדול, ומספיק שרוסיה וסין תמנענה בהצבעה ולא יצביעו "נגד".

פרשנים מזכירים את שיחתו של ראש הממשלה עם הנשיא פוטין לפני יומיים, בה ככל הנראה דנו השניים בהצעות השונות.

ספק בהומור ספק ברצינות, יש הטוענים שייתכן שראש הממשלה אף ביקש מפוטין באותה שיחה להטיל וטו על הצעתה של ארה"ב...

הערב אמר השגריר דנון בנושא כי "הקהילה הבינלאומית צריכה להתחייב לפירוק חמאס מנשקו. ישראל תוודא שזה יקרה, כך או אחרת."

ההצעה כאמור צפויה לעבור למורת רוחה של ישראל, שעות לפני שהנסיך הסעודי ומנהיגה בפועל של סעודיה יגיע לביקור בבית הלבן, שם ידון עם הנשיא טראמפ בין היתר בנושא הנורמליזציה ומכירת מטוסי ה-F35.

גורמים בבית הלבן העריכו בימים האחרונים בפני כתבי AP כי ארה"ב לא תמכור בשלב זה את המטוס המתקדם לסעודיה, אולם הסכם הגנה דווקא כן צפוי להיחתם, במתכונת דומה לזו שקיבלה קטאר לאחר התקיפה הישראלית בשטחה.

הערב דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מפי גורם בכיר בבית הלבן כי טראמפ שוקל בחיוב את מכירת המטוסים לסעודיה, מה שאומר שארה"ב לא תתנה את העסקה בנורמליזציה עם ישראל - שנראית רחוקה מתמיד.

דקות לאחר מכן אישר הנשיא טראמפ בשיחה עם כתבים כי ימכור מטוסי F-35 לסעודיה. "הם רוצים את המטוסים ואנחנו נמכור להם", אמר הנשיא.

בימים האחרונים הבהירו הסעודים כי "הלחץ של טראמפ לא יעזור", וכי רק פתרון שתי המדינות יוכל להביא לנורמליזציה בין הממלכה לישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
הקב"ה דוחף אותנו בכח להכרה שאין עוד מלבדו. ככל שנםנים זאת מוקדם יותר כך מעורבותו בחיינו תגדל ותורגש לטובה אמן
הרב אדלר
1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר