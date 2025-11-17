מועצת הביטחון של האו"ם צפויה להצביע הלילה (חצות, שעון ישראל) על הצעתה של ארה"ב הנוגעת לעתיד עזה.

כפי שדיווחנו השבוע, הבעייתיות מבחינת ישראל בהצעתה של ארה"ב היא בכך שההצעה כוללת "נתיב ברור להקמת מדינה פלסטינית", אם כי הטיוטה התנתה זאת בתנאים רבים שככל הנראה לעולם לא יבשילו.

גם מעורבותה של הרשות הפלסטינית אינה לרוחה של ישראל, אולם גם בזה צוין שהיא תצטרך לעבור רפורמות מקיפות.

כך או כך, הצעתו של הנשיא טראמפ עדיפה בעיני ישראל מזו של רוסיה שלא הזכירה בהצעתה את הצורך בפירוז עזה ופירוק חמאס מהשליטה במובלעת הטרור.

למרות תקוותיה של ישראל, רוסיה אינה צפויה להטיל וטו על הצעתה של ארה"ב והטיוטה צפויה לעבור ברוב גדול, ומספיק שרוסיה וסין תמנענה בהצבעה ולא יצביעו "נגד".

פרשנים מזכירים את שיחתו של ראש הממשלה עם הנשיא פוטין לפני יומיים, בה ככל הנראה דנו השניים בהצעות השונות.

ספק בהומור ספק ברצינות, יש הטוענים שייתכן שראש הממשלה אף ביקש מפוטין באותה שיחה להטיל וטו על הצעתה של ארה"ב...

הערב אמר השגריר דנון בנושא כי "הקהילה הבינלאומית צריכה להתחייב לפירוק חמאס מנשקו. ישראל תוודא שזה יקרה, כך או אחרת."

ההצעה כאמור צפויה לעבור למורת רוחה של ישראל, שעות לפני שהנסיך הסעודי ומנהיגה בפועל של סעודיה יגיע לביקור בבית הלבן, שם ידון עם הנשיא טראמפ בין היתר בנושא הנורמליזציה ומכירת מטוסי ה-F35.

גורמים בבית הלבן העריכו בימים האחרונים בפני כתבי AP כי ארה"ב לא תמכור בשלב זה את המטוס המתקדם לסעודיה, אולם הסכם הגנה דווקא כן צפוי להיחתם, במתכונת דומה לזו שקיבלה קטאר לאחר התקיפה הישראלית בשטחה.

הערב דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מפי גורם בכיר בבית הלבן כי טראמפ שוקל בחיוב את מכירת המטוסים לסעודיה, מה שאומר שארה"ב לא תתנה את העסקה בנורמליזציה עם ישראל - שנראית רחוקה מתמיד.

דקות לאחר מכן אישר הנשיא טראמפ בשיחה עם כתבים כי ימכור מטוסי F-35 לסעודיה. "הם רוצים את המטוסים ואנחנו נמכור להם", אמר הנשיא.

בימים האחרונים הבהירו הסעודים כי "הלחץ של טראמפ לא יעזור", וכי רק פתרון שתי המדינות יוכל להביא לנורמליזציה בין הממלכה לישראל.