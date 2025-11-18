"בוטל ברגע האחרון": מפקד צבא לבנון רודולף כבר תכנן לעשות את צעדיו לעבר ארצות הברית כדי לדון בהתפתחויות האחרונות בצפון, אך ברגע האחרון ביקורו בוטל.

על פי הפרסום היום (שלישי) בערוץ הלבנוני "אל-ג'דיד" פגישותיו של מפקד הצבא העליון בלבנון בוושינגטון וקבלת הפנים שהוכנה בעבורו בשגרירות לבנון המקומית בוטלו, בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הממשלה המקומית לפירוק הטרור במדינה.

בדיווח נאמר כי "הצעד הגיע על רקע חוסר שביעות רצון של הממשל האמריקני ממה שהוא רואה ככישלון של צבא לבנון במילוי המשימות שהוטלו עליו ופירוק חיזבאללה מנשקו".

רק אמש, צה״ל בהובלת אוגדה 91, ובאמצעות חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל מחמד עלי שויח’ מארגון הטרור חיזבאללה, במרחב אל מנצורי שבדרום לבנון.

במערכת הביטחון הסבירו כי המחבל פעל כנציג מקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר אל מנצורי.

כמו כן, במסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. במקביל, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור.

דובר צה"ל הבהיר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".