כיכר השבת
"חוסר שביעות רצון"

ביקור הרמטכ"ל הלבנוני בארצות הברית בוטל: "כישלון בפירוק חיזבאללה"

ביקורו של מפקד צבא לבנון שהיה אמור להתקיים בארצות הברית בוטל | הרקע: "חוסר שביעות רצון של הממשל האמריקני מניסיונות הממשלה המקומית בפירוק חיזבאללה מנשקו" (העולם הערבי, מדיני)

תקיפה ישראלית בלבנון | ארכיון (צילום: מהרשת)

"בוטל ברגע האחרון": מפקד צבא לבנון רודולף כבר תכנן לעשות את צעדיו לעבר כדי לדון בהתפתחויות האחרונות בצפון, אך ברגע האחרון ביקורו בוטל.

על פי הפרסום היום (שלישי) בערוץ הלבנוני "אל-ג'דיד" פגישותיו של מפקד הצבא העליון בלבנון בוושינגטון וקבלת הפנים שהוכנה בעבורו בשגרירות לבנון המקומית בוטלו, בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הממשלה המקומית לפירוק הטרור במדינה.

בדיווח נאמר כי "הצעד הגיע על רקע חוסר שביעות רצון של הממשל האמריקני ממה שהוא רואה ככישלון של צבא לבנון במילוי המשימות שהוטלו עליו ופירוק מנשקו".

רק אמש, צה״ל בהובלת אוגדה 91, ובאמצעות חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל מחמד עלי שויח’ מארגון הטרור חיזבאללה, במרחב אל מנצורי שבדרום לבנון.

במערכת הביטחון הסבירו כי המחבל פעל כנציג מקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר אל מנצורי.

כמו כן, במסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. במקביל, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור.

דובר צה"ל הבהיר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר