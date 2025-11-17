כיכר השבת
מעקב ותקיפה מדויקת | כך חיסל חיל האוויר מחבל של חיזבאללה בדרום לבנון

צה״ל חיסל אמש מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל כנציג מקומי של הארגון באל מנצורי שבדרום לבנון | תיעוד החיסול (צבא וביטחון)

צפו ברגע החיסול (צילום: דובר צה"ל)

צה״ל בהובלת אוגדה 91, ובאמצעות חיל האוויר תקף וחיסל אמש (ראשון) את המחבל מחמד עלי שויח’ מארגון הטרור , במרחב אל מנצורי שבדרום .

במערכת הביטחון הסבירו כי המחבל פעל כנציג מקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר אל מנצורי.

כמו כן, במסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. במקביל, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור.

דובר הבהיר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

