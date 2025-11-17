צה״ל בהובלת אוגדה 91, ובאמצעות חיל האוויר תקף וחיסל אמש (ראשון) את המחבל מחמד עלי שויח’ מארגון הטרור חיזבאללה, במרחב אל מנצורי שבדרום לבנון.

במערכת הביטחון הסבירו כי המחבל פעל כנציג מקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר אל מנצורי.

כמו כן, במסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. במקביל, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור.

דובר צה"ל הבהיר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".