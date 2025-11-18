כיכר השבת
השוד שהסתבך

הרוג וחמישה פצועים במרדף דרמטי אחר שישה שודדים בדימונה

שודדים שזיהו ניידת מתקרבת החלו להימלט ברכבם הגנוב, התנגשו בעץ ורכבם התהפך | אחד נהרג וארבעה נוספים נפצעו | חשוד נוסף ניסה להימלט רגלית ונעצר (משטרה)

הרכב של השודדים לאחר שהתהפך (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך הלילה (בין שני לשלישי) אירע ניסיון שוד בתחנת דלק בדימונה, במהלכו רכב גנוב הנושא לוחית רישוי מזויפת ובו שישה חשודים הגיעו לתחנה במטרה לפרוץ ולגנוב את כספת התחנה.

קודם לשוד בדימונה, השודדים ביצעו שוד דומה בתחנת דלק בכביש 90 בערבה.

עם קבלת דיווח למוקד 100 הוזנקה למקום ניידת סיור של תחנת דימונה. החשודים שזיהו את ה החלו להימלט ברכב, ובמהלך המרדף, לאחר מאות מטרים, איבד הנהג שליטה, פגע בעמוד חשמל והרכב התהפך.

כתוצאה מהתהפכות הרכב נהרג אחד החשודים, בן 44. חמישה נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות: ארבעה באורח בינוני ו־אחד באורח קל. החשוד פצוע קל ניסה להימלט רגלית ונעצר על ידי השוטרים לאחר מרדף רגלי קצר.

במשטרה ציינו כל החשודים, בגילים שונים בטווח שבין 17-57, תושבי הפזורה הבדואית, נעצרו, פונו לקבלת טיפול רפואי בביה״ח סורוקה, ובהמשך ייחקרו בתחנת דימונה.

בהודעת המשטרה נאמר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות נגד עבריינות הפוגעת בביטחון הציבור ותסכל ניסיונות לבצע עבירות חמורות המערערות את תחושת הביטחון של התושבים".

