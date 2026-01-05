ראש הארגון נידאל אבו לטיף מובא הארכת מעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

לפני כחודש, בתום חקירה סמויה, פשטו מאות שוטרים ולוחמים על עשרות יעדים של בכירי ארגוני הפשע ו-"6006" (אבו לטיף) "8008" (חרירי) וכן על בתיהם של מחוללי פשיעה מרכזיים מיישובים שונים בתחומי המדינה ואיו"ש.

החקירה שנוהלה במשך למעלה משנה לאחר חתימתו של הנסיך על הסכם "עד מדינה" בשיתוף הרשות להגנה על עדים חושפת אירועי סחיטה ועבירות כלכליות של מליוני שקלים שנפרסו לאורך פרק זמן ממושך של חמש שנים. אתמול, עם סיום שלב החקירה, הגישה הפרקליטות הכלכלית בפרקליטות המדינה הצהרת תובע לפני הגשת כתבי אישום בעבירות חמורות שונות. החשדות: • סחיטה באיומים. • קשירת קשר לביצוע פשע. • סחיטה בכוח. • שיבוש מהלכי משפט. • קבלת דבר במרמה. • חוק איסור הלבנת הון. • פקודת מס הכנסה. • חוק ערך מוסף. • פקודת המכס. החשודים: 1. ראש הארגון- נידאל אבו לטיף בן 46 תושב כפר ורדים. 2. פאדי ערטול בן 46 תושב מג'אר. 3. אייל סלאמה בן 33 תושב עין אל אסד. 4. שריף ערטול בן 41 תושב מג'אר. 5. ג'ריס ערטול בן 72 תושב מג'אר . 6. ניזאר ערטול בן 58 תושב מג'אר. 7. חוסם סבית בן 53 תושב מעלות תרשיחא. 8. מג'ד מח'ול בן 38 תושב פקיעין. 9. עלא ערטול בן 31 תושב מג'אר 10. זייד עאיש בן 32 תושב שכם. 11. פארס עאיש בן 56 תושב שכם. במשטרה ציינו כי: "מדובר באחת מהפעלות עד המדינה הרגישות והמורחבות ביותר שנוהלו בשנים האחרונות. עד המדינה "הנסיך" שהופעל תחילה נגד ארגון הפשע "אבו לטיף" הפך במהלך החקירה לקורבן סחיטה של ארגון הפשע "חרירי" ופעל בשיטות הפעלה ייחודיות אל מול שני הארגונים וסייע באיסוף הראיות נגדם".

חברי החולייה

ניצב משנה אייל הררי- מפקד היחידה המרכזית במחוז צפון: "המחוז הצפוני הנחית בשנה החולפת מכות קשות כנגד ארגוני הפשע הגדולים במדינה ישראל והמשיך בשנת 2026 עם כתבי אישום משמועתיים נגד ארגון הפשע אבו לטיף וחרירי תוך צעדים חסרי תקדים של גיוס עד מדינה והחדרתו אל ליבם של אותם ארגוני פשע.

"פעילות זו מייצגת את שיתוף הפעולה הייחודי של גורמי האכיפה השונים -פרקליטות המדינה, גופי האכיפה הכלכלים והרשות להגנה על עדים אשר יחד עם המשטרה פעלו למען הציבור הנורמטיבי במדינת ישראל"