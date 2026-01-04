הכוח המשטרתי על המטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

באופן חריג, שוטרים ממשטרת סקוטלנד עלו למטוס של חברת ריינאייר לאחר שהתקבל דיווח על פריטים שנלקחו מעגלת שירות במהלך טיסה מלאס פאלמאס שבספרד לנמל התעופה אדינבורו שבסקוטלנד.

האירוע התרחש ב-24 לדצמבר, כאשר על פי הדיווחים, הדיילים הבחינו בהיעלמות מספר פריטים מעגלת השירות במהלך הטיסה. מדובר בפריטים קטנים שנמצאים בעגלות השירות של המטוס, הכוללים משקאות וחטיפים שהוגשו לנוסעים. עם נחיתת המטוס, שוטרי משטרת סקוטלנד עלו למטוס כדי לחקור את המקרה, לבדוק את העגלות, לשוחח עם נוסעים ולברר מי לקח את הפריטים המדווחים. בסרטון טיקטוק שפירסם נוסע מהמטוס, ניתן לשמוע את הטייס מודיע שכל הנוסעים יעברו חיפוש אלא אם הגנב ישיב את הפריטים ויזרז בכך את ירידתם מהמטוס.

הכוח המשטרתי על המטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

לאחר שאיש לא התוודה או השיב את הפריטים, השוטרים ביצעו חיפוש על גופם של הנוסעים, בתיקים ובמזוודות אך מהמשטרה נמסר כי לא נמצאו הפריטים הגנובים.

דובר משטרת סקוטלנד אמר: "בסביבות השעה 16:15 ביום רביעי, 24 בדצמבר 2025, קיבלנו דיווח על גניבת פריטים בטיסה שנחתה בנמל התעופה של אדינבורו, נערכו חיפושים אך הפריטים לא נמצאו".

ברשת לעגו לחברת התעופה האירית שבגלל חבילת צ'יפס, בקבוק שתייה וכמה שוקולדים בשווי 6.5 פאונד, ערכה חיפושים על האנשים ובחפציהם, והחזיקה אותם כ"בני ערובה" לזמן ממושך.