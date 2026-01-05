מעצרו הוארך שעות לאחר התאונה הקטלנית: אלו החשדות נגד הנהג שפגע בשופט בני שגיא ז"ל הנהג שפגע בנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא ז"ל אתמול בכביש 6 חשוד בהמתה בקלות דעת ובנהיגה תחת השפעת סמים | המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בארבעה ימים | מפרטים ראשוניים עולה כי שגיא רכב על אופנוע, ומסיבה שלא ברורה נפגע מרכב שסטה מהכביש והתכוון לרדת לדרך עפר צידית (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 14:20