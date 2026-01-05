שעות לאחר התאונה הקטלנית בה נהרג נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא אתמול בכביש 6, הנהג שפגע בו חשוד בהמתה בקלות דעת ובנהיגה תחת השפעת סמים. בדיון היום בעניינו בבית המשפט, המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בארבעה ימים.
נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בני שגיא, בן 54, נהרג אמש בתאונה בכביש 6, סמוך לאל-עזי שבין מחלף קריית גת ומחלף שורק. מפרטים ראשוניים עולה כי שגיא רכב על אופנוע, ומסיבה שלא ברורה נפגע מרכב שסטה מהכביש והתכוון לרדת לדרך עפר צידית. צוותי מד"א וזק"א שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו.
שגיא, שהיה צעיר נשיאי בתי המשפט בישראל, החל את דרכו המקצועית בשנת 2000 לאחר לימודי משפטים במרכז הבינתחומי והתמחות בפרקליטות מחוז מרכז. לאחר שבע שנים כפרקליט במחלקה הפלילית, מונה ביוני 2007 לשופט בית משפט השלום בתל אביב. בשנת 2013 קודם לתפקיד סגן נשיא בתי משפט השלום במחוז, וב-2015 החל לכהן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם מונה לסגן נשיא בשנת 2020. ביוני 2024 עבר לכהן כנשיא בפועל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ומינויו הקבוע לתפקיד נכנס לתוקף באפריל 2025.
השופט שגיא נחשב למשפטן מוערך שסומן כמועמד לכהונה בבית המשפט העליון. עמיתיו למקצוע הדגישו את יכולתו בגיבוש הסדרים בתיקים סבוכים, לצד איכות עבודה גבוהה ויחסי אנוש יוצאי דופן. לאורך השנים שימש גם כמרצה במוסדות אקדמיים שונים בתחומי המשפט הפלילי ודיני הראיות.
