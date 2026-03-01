המפכ"ל ובן גביר בזירה בתל אביב ( צילום: דוברות המשטרה )

מפכ״ל המשטרה ומפקד מחוז ת״א יחד עם נציב הכבאות, סקרו לפני זמן קצר (ראשון) בפני השר לבטחון לאומי את סטטוס הטיפול בזירות הנפילה השונות במחוז ת״א.

מפכ״ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, הגיע הבוקר למחוז תל אביב וקיים סיור בזירות הנפילה יחד עם נציב כבאות והצלה, מפקד מחוז ת"א ופיקוד המחוז. בתוך כך, הועברה לשר לבטחון לאומי חה״כ איתמר בן גביר, סקירה אודות סטטוס הטיפול המשטרתי בזירות השונות , היערכות הכוחות, פעילות החבלנים וגורמי ההצלה והרפואה הנוספים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בזירה: ״תם עידן, גדענו את ראש הנחש. אני רוצה להגיד מכאן כמי שישב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בחדרים הסגורים במשך כל החודשים האחרונים, יש לנו ראש ממשלה נחוש, ראש ממשלה שיודע לאן הוא מוביל. צריך להגיד גם כל הכבוד לשר הביטחון ישראל כ״ץ, לכל חברי הקבינט המצומצם, גם לחברים שלנו במורחב". זירת הנפילה בתל אביב | תיעוד שובר לב: הפראמדיק מפנה פעוט מהזירה קובי רוזן | 01.03.26 אחרי הזירה הקשה אמש בתל אביב: נקבע מותה של אישה נוספת כבת 60 דוד הכהן | 10:23 בן גביר הוסיף: "צריך להגיד יישר כוח ענק לחיילים שלנו, לצבא שלנו, יש לנו צבא מדהים, טייסים מעולים, לוחמים נפלאים וגם מפקדים. הרמטכ״ל, ראש המוסד, ראש השב״כ, כולנו בחודשים האחרונים יושבים בחדרים במשך מאות שעות ופשוט לראות אותם מביאים את התכנונים, מביאים את הדברים לאישור, פשוט תענוג גדול. תודה רבה למפכ״ל המשטרה, יש לנו משטרה מאוד נחושה, מי שירים ראש לנסות להסית נגד מדינת ישראל, מי שירים ראש וינסה לפגוע במדינת ישראל, אנחנו נכסח אותו, נוריד לו את הראש".

דבריו של בן גביר, היום | צפו - צילום: דוברות

עוד אמר בן גביר: "המפכ״ל כאן והמשטרה בכלל, מפקד המחוז, כל מפקדי המחוזות שלנו עושים עבודה. כבאות והצלה צריך להגיד להם גם יישר כוח ענק, פיקוד העורף, אני קורא לכולם להישמע להנחיות של פיקוד העורף. אני קורא לאזרחים לשאת נשק, אלו שיש להם נשק, לשאת את הנשק. אתם צעקתם לנו לפני איראן ללכת הביתה, צעקתם לפני בתי הכלא לך הביתה וראינו שבסופו של דבר אתם מדברים ואנחנו עושים ועשינו היסטוריה, ראש הנחש נגדע. היו כאלה שהביאו ספקות, היו כאלה שאמרו מה, לא תצליחו או כן תצליחו, אנחנו מנצחים באיראן ואנחנו נמשיך עד הסוף".

לסיום אמר השר בזירה: "בסופו של דבר הנאצים האלה רוצים להשמיד את כולנו, ימין, שמאל, חילונים, דתיים, לא אכפת להם, הם רוצים לחסל את כולנו ואנחנו מחסלים אותם אחד אחד. אני גאה במה שעשינו, אנחנו נמשיך לעשות ולהוביל את מדינת ישראל לניצחונות״.

המפכ״ל דני לוי אמר בסיור:"משטרת ישראל פרוסה בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, ואנחנו בניהול מלא של האירוע בשיתוף פעולה עם צה״ל וכלל גופי החירום וההצלה. משימתנו הראשונה היא הצלת חיי אדם, אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות, להתרחק מזירות נפילה ולדווח מיידית למוקד 100. משמעת אזרחית מצילה חיים."

שוטרי מחוז תל אביב, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה ממשיכים לפעול מאז שעות הלילה בזירות הנפילה, לצד כוחות צה״ל, מד״א וכב"ה, במטרה לסייע לאזרחים, לאתר נפגעים ולהסיר סכנות נוספות. עד כה פונו מהזירות 23 נפגעים בדרגות פציעה שונות (על פי גורמי רפואה), וכן אישה שנהרגה כתוצאה מהאירוע. בזירות בוצעו סריקות מדוקדקות בתוך המבנים והדירות שניזוקו, לרבות חילוץ לכודים ואיתור אזרחים במצוקה.

מהמשטרה נמסר: "אין לצלם או לפרסם תיעוד מזירות נפילה, זאת כדי למנוע חשיפת מידע רגיש שעלול לסייע לאויב ולפגוע בביטחון הציבור ובפעילות כוחות החירום. משטרת ישראל תמשיך לעדכן את הציבור בהתאם להתפתחויות ותמשיך לפעול בנחישות להצלת חיים ולשמירת ביטחון האזרחים".

