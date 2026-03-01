כיכר השבת
מוות שני במלחמה

אחרי הזירה הקשה אמש בתל אביב: נקבע מותה של אישה נוספת כבת 60

בזירה הקשה אמש בתל אביב היו עשרות פצועים והרוגה אחת כבת ארבעים, הבוקר מדווח בית החולים איכילוב, כי נקבע מותה של אישה נוספת כבת 60 - שנהרגה בגלל הטילים (חדשות מלחמה)

הזירה בתל אביב (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בזירה הקשה אמש (מוצאי שבת) בתל אביב, היו עשרות פצועים ובמקום נקבע מותה של אישה כבת ארבעים, הבוקר דווח, כי אישה נוספת נהרגה בשל ירי הטילים מאיראן.

בזירת הנפילה אמש נקבע מותה של אישה כבת ארבעים, שהיא עובדת זרה בישראל והייתה עובדת סיעודית אצל אישה מבוגרת במקום

דוברות ביה"ח איכילוב מעדכנת הבוקר על עוד הרוגה: "בית חולים איכילוב מודיע על הרוגה שניה במערכה (אינה נפגעת גוף)".

על פי הודעת בית החולים: "במהלך האזעקות האחרונות, פונתה למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב אישה בשנות ה-60 לחייה שסבלה מקוצר נשימה בדרכה לממ"ד ופונתה ע"י מד"א תו"כ מאמצי החייאה".

לסיום נמסר מדוברות בית החולים: "חרף נסיונות הצוות להיאבק על חייה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה".

