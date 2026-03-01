מוות שני במלחמה אחרי הזירה הקשה אמש בתל אביב: נקבע מותה של אישה נוספת כבת 60 בזירה הקשה אמש בתל אביב היו עשרות פצועים והרוגה אחת כבת ארבעים, הבוקר מדווח בית החולים איכילוב, כי נקבע מותה של אישה נוספת כבת 60 - שנהרגה בגלל הטילים (חדשות מלחמה)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 10:23