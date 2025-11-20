כיכר השבת
השחיתות שוברת שיאים בבני ברק? יעקב וידר פותח הכל על הטיול המפנק • צפו

חבר המועצה יעקב וידר במתקפה חסרת תקדים: בכירים, כולל ראש העיר, טסים עם בנות זוגם למיאמי "לצורך בדיקת מגלשות" - וידר מזהיר: "זו לא רק שחיתות, יש גם אינטרס להבטיח שהתושבים העניים יישארו תלויים בעסקנים" | ריאיון מתוך התוכנית "דבר ראשון" (דבר ראשון)

יעקב וידר מאשים את בכירי העירייה (צילום: דבר ראשון)

נסיעת משלחת בכירים מעיריית , בראשות ראש העיר חנוך זייברט וסגנו מנחם שפירא, למיאמי בשבוע שעבר - ממשיכה לעורר סערה ציבורית. על פי פרסומים, הנסיעה, שיועדה לכאורה "לבחון מגלשות לגני שעשועים", בוצעה במחלקה ראשונה ובעלות המוערכת בסכומי עתק מקופת הציבור.

הנסיעה סופגת ביקורת חריפה, במיוחד לאור מצבה הקשה של העיר: בני ברק מתמודדת עם תשתיות שבורות ושירותים עירוניים קורסים.

חבר מועצת העיר יעקב וידר (הליכוד) יצא במתקפה חסרת תקדים, כשהוא אינו מכוון רק לבזבוז הכספי. וידר טוען כי התנהלות זו אינה רק שחיתות רגעית, אלא משקפת אינטרס רחב יותר של העירייה: "העסקנים מעוניינים להשאיר את התושבים עניים ומנוהלים". לטענתו, שמירה על רמת חיים נמוכה ותלות בשירותי העירייה מאפשרת שליטה מוחלטת בציבור, בזמן שבכירי העירייה נהנים מנסיעות יוקרה שמוסתרות מדיון ציבורי.

יצוין, כי פנינו לעיריית בני ברק, כדי לקבל את תגובתה על האשמות החמורות מצד חבר המועצה שלה, אך עד כה טרם נמסרה תגובה, במידה ותתקבל נכניסה ככתבה וכלשונה.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

15
ואין כל חדש תחת השמש
משה
14
אסון הערייה הזאת.
תושב העיר
המצב עגום
ממש
13
לא הצבענו בגלל גדולי ישראל ?
איפה גדולי ישראל ?
12
הצחקתם אותי שהפצרית זה רעידת אדמה בני ברק זה הר געש שמתפוצץ וכל פעם טומנים ראש בחול עיר שיכולה להיות מוצלחת יותר מתל אביב חבל
פצרית
11
כמו הדיבורים נגד דרעי גם הדיבורים האלה זה נגד גדולי ישראל,כל מה שהם עושים זה בהכוונת גדולי ישראל
יאירי
אתה רציני??? הסבר פרט נמק
אנונימי
10
אין לכם מושג, פניתי ליחידה לפניות הציבור בכנסת להתלונן על הכבישים השבורים ועל החוסר ניקיון והם הפנו אותי מזמן ללשכת ראש העיר.. וכמובן שלא הייתה תשובה, וגם במיילים ובטלפונים הם לא עונים, הגיע הזמן להפסיק את חילול ה' הזה עיר התורה נראית הכי גרוע בארץ !!
יהודי
בדקת את מספר הכבישים השבורים והרצוצים בי-ם? אתה יכול לספור על כף יד אחת את הכבישים השלימים, והסיבה שאין כתבה על כך היא כי אין שם וידר, אדם משועמם שתוקף ומשמיץ ללא הרף וללא בסיס עובדתי רק על סמך שנאה עיוורת.
אבי
פשוט בושה וחרפה איפה הרבנים בסיפור
מוישי
במוקד העירוני הם עונים במהירות ראויה לשבח!!
משה
9
אין אופוזיציה, מנחם שפירא - מתגלה כמושחת כמו כולם. איפה שלמה אלבויים - שהבטיח שילחם בשחיתויות נ.ב - מזייברט לא היו לי צפיות אחרות בחירות פנימיות עכשיו!!
יד רוחצת יד
אלבום רצה כסף ושם, ומאז שכח מה רצה... הזיה, למה עשינו את טעות הבחירה בו???!!!
הצבעתי לאלבום
הוא לא מקבל משכורת כי הוא לא חבר ב"קואליציה" של העיריה אז מה הקשר רצה כסף?
מני
8
הייתי מאמין לכתבה אבל בגלל שזה מגיע מוידר שלא מפסיק להשמיץ על כל מה שזז בעיר אפילו אם התושבים רוצים ונהנים הוא תוקף ללא הרף ללא שום סיבה אם היו דברים בגו כבר מזמן היו מעמידים את ראשי העיר לדין אבל הכל זה המצאות על בסיס שנאה תהומית.
אלי
מה לעשות שאתה לא חי פה כדי לראות שהכל נכון חבל על המילים שלך
תושב ולא תייר
אז תתיחס לגופו של עניין ולא לגופו של איש . עירייה מושחתת
מוטי
7
וידר הצדיק בסדום. בחירות פיקטיביות, אין בקרה ציבורית, ככל אשר יורוך העסקנים.
הקורא
6
לא הבנתי מה התלונה. הציבור בחר בהם, וזה מה שהוא רוצה. זייברט וכל החבורה יבחרו שוב גם פעם הרבה. העובדה שאנשים מתעקשים לציית כמו עדר עיוור בניגוד לאינטרס, זו בעיה שלהם. בן אדם שבוחר אידיאולוגית להתנהג כמו ילד קטן - עניין שלו.
זבש''ו
זה לא מדויק אנשים עושים מה שהרבנים אומרים להם... השאלה עם נבחרי הציבור עושים מה שהרבנים אומרים להם....
נתי
מה הבעיה? שהם מועלים באמון הציבור! מי בוחר בנציג ציבור בידיעה שהוא יבזבז את כספי העיר לצרכיו האישיים על חשבון העיר? זו שחיתות מוסרית ממדרגה ראשונה ועוד מאנשים המתיימרים להיקרא חרדים?? הם מצפצפים על התושבים שבחרו בהם. מי שבוחר לפי הוראת הרבנים לא צריך להיענש על זה.
שייקה
5
ככהזה כשאין פריימריז ביום שיהיה נבחרי הציבור יבינו טב טוב שהם עובדים בשביל משהו ולא ישלמו מחיר ...
הגיע זמן פריימריז
4
למה המדינה לא חוקרת מקרה הזה ? איך הם לא מתביישים ?? אנשים משלמים סכומי עתק של ארנונה ! לילדים וילדות אין כיתות לימוד נורמליות ! ומי שבוחר את זייברט עוד ועוד - הם גם צריכים לחשוב פעמיים
מירי
איפה המשטרה שתחקור
לא ברור
3
יש גני שעשועים בבני ברק? איפה?
בדיקת מגלשות לגני שעשועים?
יש המון! תפסיקו לבלבל את השכל.
קובי
2
עשרות מליונים נגנבים מכספי ציבור איך אין עשורים כבר למעלה מעשרים שנה העיריה הזו מושחתת הגדולה בארץ
יוני
פושעים למה המשטרה לא חוקרת אני לא מבין 🧐🧐🧐🧐
אנונימי
1
יש אינטרס ברור להשאיר את הציבור בור עני וחלש, כך שולטים בו!
מושי

