נסיעת משלחת בכירים מעיריית בני ברק, בראשות ראש העיר חנוך זייברט וסגנו מנחם שפירא, למיאמי בשבוע שעבר - ממשיכה לעורר סערה ציבורית. על פי פרסומים, הנסיעה, שיועדה לכאורה "לבחון מגלשות לגני שעשועים", בוצעה במחלקה ראשונה ובעלות המוערכת בסכומי עתק מקופת הציבור.

הנסיעה סופגת ביקורת חריפה, במיוחד לאור מצבה הקשה של העיר: בני ברק מתמודדת עם תשתיות שבורות ושירותים עירוניים קורסים.

חבר מועצת העיר יעקב וידר (הליכוד) יצא במתקפה חסרת תקדים, כשהוא אינו מכוון רק לבזבוז הכספי. וידר טוען כי התנהלות זו אינה רק שחיתות רגעית, אלא משקפת אינטרס רחב יותר של העירייה: "העסקנים מעוניינים להשאיר את התושבים עניים ומנוהלים". לטענתו, שמירה על רמת חיים נמוכה ותלות בשירותי העירייה מאפשרת שליטה מוחלטת בציבור, בזמן שבכירי העירייה נהנים מנסיעות יוקרה שמוסתרות מדיון ציבורי.

יצוין, כי פנינו לעיריית בני ברק, כדי לקבל את תגובתה על האשמות החמורות מצד חבר המועצה שלה, אך עד כה טרם נמסרה תגובה, במידה ותתקבל נכניסה ככתבה וכלשונה.

