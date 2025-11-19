האדמו"ר מזוועהיל כינס את הנאמנים של החסידות בדינר מיוחד

כארבעים מנאמני קופת הצדקה 'צדקת שלמה', המנציחה את שמו וזכרו הק' של האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה (רבי שלומק'ה) מזוועהיל זצוק"ל, התכנסו השבוע לדינר רב-רושם. מטרת ההתכנסות הייתה לייסד את מסלול "ונשאו עמו", תוכנית אסטרטגית חדשה שנועדה להבטיח את יציבות הקופה.

מסלול "ונשאו עמו" הוקם במטרה לאסוף הוראות קבע גדולות וקבועות מצד נאמני הקופה. צעד זה יאפשר לבסס הכנסות יציבות מידי חודש, ובכך לטפל באופן שוטף ויעיל במקרים חריגים ודחופים.

הקופה ידועה בפעילותה הנרחבת, היא מחלקת תמיכות שוטפות לעשרות משפחות מדי חודש, לצד סיוע חריג ומשמעותי לפני תקופת החגים, עבור טיפולים רפואיים, הוצאות נישואין וצרכים דחופים נוספים. הקופה מפוקחת באופן אישי וישיר על ידי האדמו"ר מזוועהיל, הממשיך את דרך אביו האדמו"ר זצ"ל, שהקופה הייתה יקרה לו במיוחד.

במעמד המיוחד נשא דברים האדמו"ר מזוועהיל, שהעלה על נס את חשיבות ההצטרפות לקופה, אשר נוסדה לזכר זקנו הרה"ק. הרבי הדגיש את זכות הדור להמשיך את המפעל הכביר שהיה נר לרגלי צדיקי בית זוועהיל לדורותיהם.

הגאון רבי אברהם זילבר, העורך הראשי של מכון 'אל ההרים', ור' יצחק דייטש, מנהל הקופה המסור, נשאו דברים והביע את תודתם העמוקה לקהל הנאמנים.

מנהל הקופה ציין בגאון כי סכום גדול מאוד גויס כבר בערב השקת הפרויקט, דבר שיאפשר בעזרת השם לבסס תמיכות משמעותיות לנזקקים לאורך כל ימות השנה.

בסיום הדינר המרומם, זכו כלל הנדיבים לעבור מול פני הקודש ולחתום על כתב שותפות תוך שהאדמו"ר מצרף וחותם את שמו על המסמך.