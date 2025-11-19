כיכר השבת
חשין צפוי להסעיר את הגבעה בשנית: יכריע בסוגיית קברו של מנהיג 'הפלג' • מעייריב 

רעידת אדמה בגבעה: חשין קבע - פוניבז' יש רק אחת: סיקור נרחב | שופטי בג"ץ קבעו: מדינת ישראל חייבת לאכוף גיוס חרדים | בניגוד לדרישת בג"ץ: המשטרה מודיעה לצה"ל - לא נסייע במצוד העריקים | דגל התורה מודיעה לנתניהו: גדולי ישראל מאשרים לקדם את חוק הגיוס | הגר"א סאלים בקריאה מרגשת למחר: יום צום ותפילה | בזמן שבירושלים סוער: בחורי 'תולדות אהרן' באלעד חגגו במעמד אדיר (מעייריב)

רעידת אדמה

גבעת ישיבת פוניבז' עודנה כמרקחה - זאת שעות ספורות לאחר הפסיקה הדרמטית של השופט בדימוס דוד חשין על ראש ישיבת מסורת התורה הגר"ש מרקוביץ' לעזוב יחד עם תלמידיו את גבעת הישיבה לא יאוחר מיום ט"ו באב תשפ"ו. אולם - ערב דרמטי עוד לפנינו שכן חשין צפוי לפרסם בשעות הקרובות (כך לפי הודעתו בפסיקה שנמסרה היום) את הכרעתו בסוגיה אולי הכי טעונה במחלוקת - האם מנהיג הפלג הירושלמי אכן נטמן בקבר גזול (כפי טענת נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן) או שהוא נטמן כפי גדרי ההלכה כפי שטוען הגר"ש מרקוביץ'. כל הפרטים המטלטלים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בג"ץ נגד לומדי התורה

שופטי הבג"ץ הכריעו היום בפסק דין בעתירות על אי אכיפת גיוס החרדים. בפסיקתם, קבעו שופטי בית משפט העליון כי על המדינה לפעול בהקדם האפשרי לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולצידם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי.

נגד בג"ץ

למרות פסיקת בג"ץ הקובעת - שיש להגביר את צעדי האכיפה כנגד עריקים חרדים, הבהירה שוב, כי היא אינה מתכוונת לשתף פעולה באופן מובהק עם איתור בחורי ישיבות עריקים וכל סיוע שהיא תיתן לצבא בענין יהיה בכפוף למשימות הקבועות של המשטרה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אור ירוק

מנהיגי '', ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, נתנו הבוקר 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם עם הדיונים על טיוטת - זאת בהמשך לאישור העקרוני שניתן לחברי הכנסת בשבוע שעבר בתום התייעצות חברי הכנסת של דגל עם הגרמ"ה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

יום כיפור קטן

בצל הדיונים הגורליים והסכנה המרחפת על עתידו של עולם התורה, ראש הישיבה וחבר המועצת הגאון רבי אברהם סאלים יוצא בקריאה חריגה וחד-משמעית לכלל ראשי הישיבות והתלמידים, לקבוע את יום חמישי הקרוב, ערב ראש חודש כסלו – יום המסוגל לתשובה ולכפרה – כיום צום, תפילה וזעקה בכל היכלי הישיבות הקדושות.

אקורד הסיום

ביקורו המרשים של האדמו"ר מסאטמר בישראל נמשך ואתמול הוא הופיע בהיכל ישיבת 'תולדות אהרן' באלעד, שם נחגגה שמחה של מצווה, באירוע רב רושם בראשות האדמו"ר, לכבוד הבחורים שזכו לסיים את מסכתות קידושין ובבא מציעא ואפילו להבחן עליהן. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

4
לא בסדר לשים סרטון אלים. לה"ר וחילול ד'. מדובר בקומץ קטנטן.
בועז
3
פוניבז' יש רק אחת וזה מה שנפסק בדין התורה הקדושה
אהרן
2
חולי כבוד?!!?!?!? מה נדפק אתכם? רבים על כבוד???? פילוג בישיבה זה כמו טבילה עם שרץ ביד! לא שווה הלימוד שיוצא משם אם הוא מושתת על פילוג !
מה עובר עליכם??!! השתגעתם?!!?
1
הסרטון שפרסמתם מחריד כל לב. חילול השם יתברך. אלו לא פני הבחורים, משני הצדדים
ליטאי

