'הליכוד' לא מקדם את החוק

'דגל התורה' מתקדמת עם חוק הגיוס: אלו התגובות במערכת הפוליטית

החלטת מנהיגי 'דגל התורה' להתקדם עם 'חוק הגיוס' בוועדת החוץ והביטחון - כאשר החלטה נוספת האם לתמוך בחוק תתקבל כאשר הוא יעלה להצבעה, גוררת שלל תגובות מכל קצות הפוליטית - מ'אגודת ישראל' ועד נפתלי בנט (פוליטי)

29תגובות
נתניהו וסמוטריץ' במליאה | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

החלטת מנהיגי '' הבוקר (רביעי) להתקדם עם 'חוק הגיוס' בוועדת החוץ והביטחון - כאשר החלטה נוספת האם לתמוך בחוק תתקבל כאשר הוא יעלה להצבעה, גוררת שלל תגובות מכל קצות הפוליטית, כאשר מרביתם כמובן מתנגדים להחלטה.

מטעמו של ח"כ יצחק גולדקנופף, נמסר כי "יו״ר אגודת ישראל, ח״כ הרב יצחק גולדקנופף, לא קיבל עד לרגע זה את טיוטת (הסדרת מעמד בני הישיבות שתורתם אומנותם) — ולכן היא טרם הובאה לפני מועצת גדולי התורה.

"מובהר באופן חד-משמעי: אגודת ישראל לא תתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות או פגיעה כלשהי במעמדם ובזכויותיהם של לומדי התורה בארץ ישראל כפי שהיה נהוג עד היום".

מטעם הציונות הדתית נמסר כי "הודעות לתקשורת זאת לא תוכנית עבודה לא מפי דגל ולא מפי גורמים בקואליציה. רק חוק שישנה את המציאות הקיימת ויגייס חרדים הוא חוק שיעבור אותנו. מדינת ישראל זקוקה לעוד חיילים. נקודה".

יו"ר כחול לבן ח"כ אמר: "אין לכם אור ירוק. לא יעזור מה תספרו לעצמכם - אין לכם אור ירוק להמשיך להפקיר את לוחמינו, את ביטחון ישראל. אין לכם אור ירוק לאפשר השתמטות המונית בשביל שרידות פוליטית, הימים האלה נגמרו!".

ח"כ אביגדור ליברמן אמר כי "לצבא חסרים אלפי לוחמים, ורק הבוקר נחשף כי מאות אנשי קבע מבקשים לפרוש מצה"ל. במקביל - חוק ההשתמטות של גפני ודרעי מקבל היום אור ירוק. ביטחון ישראל מופקר בידי נמושות שנדבקות לכיסא ולמנעמי השלטון".

ראש הממשלה לשעבר הגיב ואמר: "הליכוד והמפלגות החרדיות סיכמו לקדם את חוק ההשתמטות. בכך הם גוזרים מאות ימי מילואים נוספים על המילואימניקים. איך הם מעזים? אהיה ברור: כבר בישיבת הממשלה הראשונה בראשותי, נבטל חוק אנטי ציוני בזוי זה. אל תתייאשו. עוד יהיה פה טוב".

גורמים בקואליציה אמרו כי החוק לא יונח על שולחן הוועדה ולא יקודם בלי התחייבות של דגל התורה לתמוך בו, התחייבות שכרגע לא ניתנה.

לפי הדיווח של עמית סגל, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט קיבל הוראה לא לקדם בינתיים את חוק הגיוס.

כפי שדווח מוקדם יותר, מנהיגי 'דגל התורה', ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, נתנו הבוקר 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם עם הדיונים על טיוטת חוק הגיוס.

בהודעת 'דגל התורה' נמסר כי "ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שליט"א לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בוועדה בכנסת בהקדם".

עוד נמסר בהחלטה כי "לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

בסיעת הליטאית הוסיפו: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה שליט"א, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".

ל'כיכר השבת' נודע כי ההחלטה התקבלה לאחר שהגרמ"ה הירש, שישב עם ח"כי 'דגל התורה' במשך כשעתיים ודן בכל פרטי החוק, הכריע כי החוק הנוכחי הוא הרע במיעוטו והכי טוב שניתן להשיג בזמן הזה כך שסבר כי ניתן להתקדם עם החוק הנוכחי, והגר"ד לנדו הצטרף להחלטה והכריע כי מבחינה השקפתית ניתן להצביע בעד החוק הנוכחי.

עוד נודע ל'כיכר השבת' כי בימים האחרונים נועדו הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו מספר פעמים כדי לדון בחוק, במקביל, שוחח הגרמ"ה הירש עם גדולי חברי המועצת הגרב"ד פוברסקי והגרמ"צ ברגמן לצד שיחות נוספות עם גדולי ראשי הישיבות, בהם נידונו פרטי טיוטת חוק הגיוס.

0 תגובות

22
לא מצביעים יותר לגפני !!!!!!
יחזקאל
אין בעיה תצביע לבנט יותר טוב
יוסף חיים נעים
לפני שמגיעים למסקנות יש לבחון את כל פרטי החקיקה את ההצעות והתשובות שניתנו רק כך אפשר להעריך את הח"כ בצורה נכונה
לוי
גם אם הדברים נראים לנו לא מובנים יש ללמוד ולהתבונן בעיון להבין את ההקשרים התורניים והציבוריים לפני שמפסלים ח"כ
שרקי
אתה מוזמן להצביע לליברמן. כבר הצבעתם לעופר ברקוביץ, אז גם ליברמן מצוין לכם
חיה
21
בושה בושה בושה חוק חורבן היהדות
גרשון
20
לא יהיה חוק הגיוס תחלמו שיהיה חוק הגיוס עצה שלי תפילו את הממשלה
יייי
מדוייק..השמאל שולט במדינה
נכון
19
אחי היקר “אור ירוק” לא מגיע מחברי כנסת שמחפשים כותרות אלא מגדולי ישראל שמחזיקים את העם הזה מאות שנים מי שמפקיר את לוחמינו הוא מי שמערבב ביטחון עם פוליטיקה וזורק סיסמאות ריקות לומדי התורה לא מפקירים הם אלו שמחזיקים את הזכות של כולנו לעמוד כאן
גיא
18
נו באמת, אביגדור. “נמושות”? אתה מדבר על תלמידי חכמים שמוסרים את נשמתם יום ולילה בשביל עם ישראל מי שנדבק לכיסא זה מי שנבנה 20 שנה על הסתה נגד חרדים במקום לייצר פתרונות אמיתיים
חזקי
17
הטיעון על “השתמטות” הוא פשטני וחסר עומק יש כאן מערכת מורכבת של ערכים מסורת והסדרים מדיניים שנבנו בעמל רב. הצגת הדברים כך היא הטעיה.
עידן
16
עזוב רגע סיסמאות בני אתה יודע טוב מאוד שאין שום “אור ירוק” שאתה מחלק לאף אחד הרבנים אמרו לבדוק את החוק זה הכול אף לוחם לא הופקר בגלל בחורי ישיבה אבל מילים כמו שלך מנסות לייצר דרמה שמשרתת רק פוליטיקה
פנחס
15
אינך יכול להציג חוק העוסק בהסדרת מעמדם של לומדי התורה כ“אנטי ציוני” שהרי התורה היא יסוד קיומו של עם ישראל בארצו הצגתו כ“חוק השתמטות” היא לשון הרע על ציבור שלם
יאיר
מעל מאה שנות ציונות ועדיין לא הבנת שאין קשר בין הציונות ליהדות
ערבוביה
14
גנץ, קח ת'קצה של המקל שלך “אין לכם אור ירוק”? אתם פה עם פוליטיקה רעש וספינים ולא מבינים שהעם החרדי שומר עלכם בדרכו ההפקרה היחידה היא שלכם לא שלנו. תזכרו בלי תורה אין עם בלי לימוד אין שמירה
מגיד
13
ברור, גנץ אתם פה משחקים בגרביים של אחרים. “השתמטות המונית”? אתה מדבר שטויות הציבור החרדי לא מפקיר כלום מי שמפקיר זה מי שמסית קצת יותר כבוד פחות דיבורים
עומר
12
שימוש בכינויי גנאי כלפי ציבור לומדי תורה עלול להיחשב כהוצאת שם רע פגיעה בזכויות וחוסר ניהול שיח ציבורי תקין הדבר אינו עומד בתקן של שיח אחראי בפרלמנט
ליאון
11
מה, נפתלי? “אנטי ציוני”? אתה מתבלבל התורה היא הציונות לא האויב תפסיק עם הספינים
אמיר
10
גנץ כשאתה אומר “אין לכם אור ירוק להמשיך להפקיר את לוחמינו” אתה פשוט לא מבין את התמונה המלאה. הבחורים בלימוד התורה אינם מתעלמים מהביטחון להפך הם מחזיקים את עם ישראל במסירות בתפילה ובמעשים שמחזיקים את רוח המדינה. ההפקרה האמיתית היא כשפוליטיקאים מדברים על “השתמטות” ומפחדים ממצבם הפוליטי
אברהם
9
הצגת החוק כ“חוק השתמטות” ו-“אנטי ציוני” אינה נכונה מדובר בהסדרה קיימת שמבוססת על ניסיון ומסורת לתלמידי הישיבות אין חלק בהגבלת ימי שירות חיילים והטענה שלך יוצרת בלבול מיותר
גדעון
8
האור האמיתי לשמור על עם ישראל לא מגיע מהכנסת ולא מסיסמאות תקשורתיות אלא מפסיקת גדולי התורה “ועשית ככל אשר יורוך” לשייך ללימוד התורה תוארי “הפקרה” או “השתמטות” הוא סילוף חמור של עקרונות יסוד
אמנון
7
ר’ נפתלי התורה מחזיקה את העם זו ההגנה האמיתית. לקרוא לחוק כזה “אנטי ציוני” זו לחלוק חטא במקום להבין את העיקר מי שמחזיק את הציבור הוא התורה לא הדיבורים הפוליטיים
צביקה
6
ליברמן כשאתה קורא לזה 'הפקרה' אתה מתעלם מהשפעת לימוד התורה על עם ישראל זה כוח שמגן גם בלי נשק ביד
נופר
5
ליברמן הוא פוליטיקאי אין לו כל סמכות רוחנית או תורנית להטיף מוסר על עם ישראל ולומדי התורה לא מחנך דורות ולא יודע את עומק העבודה הרוחנית של תלמידי הישיבות מה שהוא קורא "הפקרת ביטחון" או "השתמטות" זה פרשנות פשטנית שמבוססת על אינטרסים פוליטיים ורצון לתקוף את הציבור החרדי
זאב
4
ליברמן מספיק הטפות מוסר תלמידי הישיבות לא משתמטים הם משרתים את עם ישראל בדרכם בלימוד תורה בהוראת מצוות ובהשפעה רוחנית שמגינה על העם כולו. מי שחושב שזה חוסר אחריות פשוט לא מבין את התורה ואת חוסן העם שלנו ההטפות שלך לא מעניינות אותנו
דניאל
3
ליברמן אתה חושב שתלמידי הישיבות מוותרים על המדינה? ההפך לימוד התורה מחזק את עם ישראל ומספק חוסן רוחני שאין למדוד במדים זהו כוח אמיתי שמגן על המדינה מכל סכנה
וולבה
2
עיוולת מצד החכי"ם החרדים לקדם כעת את חוק הגיוס, שבטוח לא יעבור בכנסת ובבג"ץ, ורק יוצרים תקדים, שהם מסכימים לחוק עם פשרות כאלו... שאפו לאגודת ישראל שמבינה את המצב, ומתנגדת לחוק.
צמ
ההסכמה תגרור בחובה את התפרקות הליטאים ואחריהם את החרדיות כולה, אין נער שלא מבין מהמהלך שגיוס וכפיפות בלאומיות הכפרנית זה לא שמד ואיסור גמור. ה' יעזור
ערבוביה
1
לא צריך להגיד את זה עוד פעם הםלא צריכים אותנו בצבא הם פשות רוצים שנקלף להם תפוח אדמה ונשטוף כלים
יוסי

