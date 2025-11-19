'דגל התורה' מתקדמת עם חוק הגיוס: אלו התגובות במערכת הפוליטית

החלטת מנהיגי 'דגל התורה' הבוקר (רביעי) להתקדם עם 'חוק הגיוס' בוועדת החוץ והביטחון - כאשר החלטה נוספת האם לתמוך בחוק תתקבל כאשר הוא יעלה להצבעה, גוררת שלל תגובות מכל קצות הפוליטית, כאשר מרביתם כמובן מתנגדים להחלטה.

מטעמו של ח"כ יצחק גולדקנופף, נמסר כי "יו״ר אגודת ישראל, ח״כ הרב יצחק גולדקנופף, לא קיבל עד לרגע זה את טיוטת חוק הגיוס (הסדרת מעמד בני הישיבות שתורתם אומנותם) — ולכן היא טרם הובאה לפני מועצת גדולי התורה.

"מובהר באופן חד-משמעי: אגודת ישראל לא תתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות או פגיעה כלשהי במעמדם ובזכויותיהם של לומדי התורה בארץ ישראל כפי שהיה נהוג עד היום".

מטעם הציונות הדתית נמסר כי "הודעות לתקשורת זאת לא תוכנית עבודה לא מפי דגל ולא מפי גורמים בקואליציה. רק חוק שישנה את המציאות הקיימת ויגייס חרדים הוא חוק שיעבור אותנו. מדינת ישראל זקוקה לעוד חיילים. נקודה".

יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ אמר: "אין לכם אור ירוק. לא יעזור מה תספרו לעצמכם - אין לכם אור ירוק להמשיך להפקיר את לוחמינו, את ביטחון ישראל. אין לכם אור ירוק לאפשר השתמטות המונית בשביל שרידות פוליטית, הימים האלה נגמרו!".

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן אמר כי "לצבא חסרים אלפי לוחמים, ורק הבוקר נחשף כי מאות אנשי קבע מבקשים לפרוש מצה"ל. במקביל - חוק ההשתמטות של גפני ודרעי מקבל היום אור ירוק. ביטחון ישראל מופקר בידי נמושות שנדבקות לכיסא ולמנעמי השלטון".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב ואמר: "הליכוד והמפלגות החרדיות סיכמו לקדם את חוק ההשתמטות. בכך הם גוזרים מאות ימי מילואים נוספים על המילואימניקים. איך הם מעזים? אהיה ברור: כבר בישיבת הממשלה הראשונה בראשותי, נבטל חוק אנטי ציוני בזוי זה. אל תתייאשו. עוד יהיה פה טוב".

גורמים בקואליציה אמרו כי החוק לא יונח על שולחן הוועדה ולא יקודם בלי התחייבות של דגל התורה לתמוך בו, התחייבות שכרגע לא ניתנה.

לפי הדיווח של עמית סגל, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט קיבל הוראה לא לקדם בינתיים את חוק הגיוס.

כפי שדווח מוקדם יותר, מנהיגי 'דגל התורה', ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, נתנו הבוקר 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם עם הדיונים על טיוטת חוק הגיוס.

בהודעת 'דגל התורה' נמסר כי "ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שליט"א לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בוועדה בכנסת בהקדם".

עוד נמסר בהחלטה כי "לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

בסיעת הליטאית הוסיפו: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה שליט"א, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".

ל'כיכר השבת' נודע כי ההחלטה התקבלה לאחר שהגרמ"ה הירש, שישב עם ח"כי 'דגל התורה' במשך כשעתיים ודן בכל פרטי החוק, הכריע כי החוק הנוכחי הוא הרע במיעוטו והכי טוב שניתן להשיג בזמן הזה כך שסבר כי ניתן להתקדם עם החוק הנוכחי, והגר"ד לנדו הצטרף להחלטה והכריע כי מבחינה השקפתית ניתן להצביע בעד החוק הנוכחי.

עוד נודע ל'כיכר השבת' כי בימים האחרונים נועדו הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו מספר פעמים כדי לדון בחוק, במקביל, שוחח הגרמ"ה הירש עם גדולי חברי המועצת הגרב"ד פוברסקי והגרמ"צ ברגמן לצד שיחות נוספות עם גדולי ראשי הישיבות, בהם נידונו פרטי טיוטת חוק הגיוס.