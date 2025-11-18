המערכת הפוליטית ברובה עדיין שותקת לאחר הודעת שר המשפטים יריב לוין הערב (שלישי) כי בכוונתו למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו שיפקח על חקירת הפצ"רית, עם זאת באופוזיציה ובתנועה לאיכות השלטון מיהרו לתקוף את ההחלטה. אפילו בקואליציה צצה מתנגדת.

ח"כ קארין אלהרר מיש עתיד הגיבה וכתבה: "יריב לוין החליט שפסיקת בג״צ לא מעניינת אותו והוא פשוט מצפצף עליה. הוא רוצה מינוי שופט בדימוס שאינו עובד מדינה בניגוד לפסיקה. עוד לא היה פה שר משפטים כל כך הרסני למדינה".

התנועה לאיכות השלטון תקפה את החלטת שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט בדימוס יוסף בן חמו לפיקוח על חקירת הפצ"רית, וטענה כי מדובר ב"עקיפה בוטה של החלטת בג"ץ".

בתנועה אמרו כי בג"ץ דרש למנות עובד מדינה מכהן ללא זיקה פוליטית, וכי המינוי מנוגד לרוח ההחלטה: "נפעל בכל הכלים המשפטיים למנוע את המינוי. לא יקום ולא יהיה שגורם פוליטי ימנה אדם לא מתאים ובניגוד להחלטות בג"ץ".

גם ח"כ טלי גוטליב הביעה התנגדות למינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו לתפקיד המפקח על חקירת פרשת הפצ"רית. בחשבונה ברשת X היא כתבה: "אדוני שר המשפטים עצור! אתה ממנה שופט בדימוס, יוסף בן חמו, ששנים ארוכות לא עסק בפלילים, היה שופט בית משפט לענייני משפחה. הוא לא עובד מדינה, הוא בלי ניסיון בחקירות פליליות, היה מעורב פוליטית. למה?".

היא הוסיפה: "גם אני וגם משה סעדה הצענו מועמדים מעולים. כל יום שעובר זה עוד יום שמיארה לא בחקירה!".

כזכור, שר המשפטים לוין הודיע הערב כי בכוונתו למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו שיפקח על ליווי חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי.

"בחנתי גם את האפשרות למנות עובד מדינה מכהן, אך הדבר לא עלה בידי נוכח הקשיים המשמעותיים באיתור עובד מדינה מכהן שהינו בעל בכירות, ידע משפטי וניסיון בתחומים הרלוונטיים, אשר אין לו כפיפות מקצועית או ניהולית למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה שאינו מצוי עמם בקשרי עבודה קרובים, ונכון לקחת על עצמו את התפקיד", כתב.