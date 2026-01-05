חבר הכנסת סמיר בן סעיד מחד"ש תע"ל הצית היום (שני) מהומה במליאת הכנסת, במהלך נאומו, לאחר שכינה את תושב תראבין שנורה למוות בידי המשטרה 'שהיד'.

"מוחמד חוסיין", הוא פתח וניסה להשלים את דבריו, "שהיד הנגב, אזרח, אב לשבעה ילדים, נרצח מול אשתו וילדיו".

חברת הכנסת טלי גוטליב התפרצה לעברו: "איך אתה מדבר?" היא קראה לסגן יו"ר הכנסת שניהל את הישיבה ח"כ ניסים ואטורי להוריד אותו מהדוכן. "הוא מהלל שאהידים", קראה.

חבר הכנסת בן סעיד המשיך ותקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "חוסיין הוא קורבן של ביריון גזען. בם גביר ידיך מגועלות בדם חפים מפשע".

וטורי הורה לסלק את בן סעיד מהדוכן, ובינתיים חבר הכנסת סיים את דבריו וחזר למקומו באולם. גוטליב הטיחה בו: "בבית שלך תהלל שהאידים, לא פה".

חוסיין, תושב הכפר תראבין, החשוד בהצתת רכבי יהודים כחלק מ'תג מחיר', נורה בין שבת לראשון למוות על ידי המשטרה במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת של המשטרה בכפר. השר בן גביר גיבה את הלוחמים.

כוח הלוחמים נכנס לכפר בעקבות מידע מודיעיני על חשודים ב'תג מחיר' והצתת רכבי יהודים, בשלב מסוים החשוד זינק לעבר הלוחמים שלדבריהם חשו בסכנת חיים וירו לעברו. החשוד נפצע באורח אנוש ומותו נקבע בהמשך.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גיבה את הלוחמים ומסר לפנות בוקר יום ראשון: "מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין. מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך. נגמרו הימים שסיכנו ופגעו בשוטרים ללא תגובה. ברכת יישר כוח ללוחמים שפעלו, יש להם גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בנגב ובכל מדינת ישראל".