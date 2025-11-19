ברקע סאגת חוק הגיוס, מפגינים קיצוניים הגיעו הלילה (רביעי) אל דירתו של ח"כ ינון אזולאי מש"ס, וקראו מחוץ לה "בוגד! בוגד!", בעוד אחת השכנות מאיימת להזעיק משטרה. על פי חלק מהדיווחים הם גם הדביקו מדבקות על רכבו.

זו לא הפעם הראשונה שהקיצוניים החליטו למחות נגדו, גם אמש (בין שלישי לרביעי) עשרות מפגינים הגיעו לרחוב בו מתגורר חבר הכנסת ינון אזולאי בכדי למחות נגד קידום חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

כמו ח"כ יעקב אשר, כך גם ח"כ ינון אזולאי נחשב לאחד הבכירים העסוקים בניסוח חוק הגיוס מתוקף תפקידו כחבר ועדת חוץ וביטחון והוא מנהל את הדיונים מטעמה של ש"ס, לצד השר לשעבר אריאל אטיאס.

המפגינים ניסו להתקרב לח"כ אזולאי ששב לביתו בשעות הערב המאוחרות וכוחות משטרה שהוזעקו למקום הרחיקו אותם וליוו את הח"כ עד לפתח ביתו. לפחות מפגין אחד נעצר בחשד להפרת הסדר הציבורי.

כזכור, במשטרה ובמשמר הכנסת החליטו להעלות את רמת האיום על חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר כמאויימים ברמת איום 4 בשל המחאות והאיומים נגדם בניסיון לטרפד את העברת חוק הגיוס.

משמעות ההחלטה היא שהמשטרה תסייר בקביעות מחוץ לבתיהם של השניים ובמקביל יותקנו מצלמות אבטחה במקום. כמו כן, המשטרה ומשמר הכנסת ייפעלו להצבת אבטחה קבועה בסמוך לבית הח"כים.

רק בשבוע האחרון מפגינים הגיעו, מספר פעמים, למחאות מול ביתו של ח"כ יעקב אשר בבני ברק, ומפגינים בירושלים תקפו באלימות אח ח"כ יואב בן צור.