האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בסיור באחד הפרוייקטים בעבר ( צילום: ארכיון )

בשורה מרגשת ומלאת תקווה לחסידי ויז'ניץ בית שמש, בימים האחרונים התבשרו כלל החסידים על הקמת הקהילה החדשה לחסידות בעיר עמנואל, אשר תעמוד בנשיאותו של האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש. הכרזה זו מהווה נקודת מפנה היסטורית בחצר הקודש. זוהי הפעם הראשונה מאז עלותו של האדמו"ר על כס ההנהגה, שהוא מייסד קריית קודש נאמנה מחוץ לגבולות הריכוזים הקיימים. עד כה, התגוררו החסידים אך ורק בערים בני ברק ובית שמש. כעת, נוכח מצוקת הדיור האקוטית שהותירה עשרות משפחות ואברכים ללא קורת גג משלהם, מתרחבת החסידות אל אזור השומרון.

במודעות שהתפרסמו בריכוזי החסידות, הודיעו נציגי וועדת הדיור כי לאור "צורך השעה המאחד את כולנו למען המטרה הנשגבת – מציאת פתרון אמיתי למצוקת הדיור", יתקיים כינוס הסברה רבתי לכלל החסידים, ללא יוצא מן הכלל, בראשות האדמו"ר.

הכינוס החשוב ייערך ביום רביעי הקרוב בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בעיר בית שמש. במהלך המעמד, יישאו דברים ראשי העסקנים, שיפרטו את עתידו ופרטיו של הפרויקט, מתוך שאיפה כנה להציג פתרון אמיתי, נגיש ומהיר למצוקה.

כמו כן, יישאו דברים יועצים בכירים, אשר ידרבנו את ציבור האברכים היקר לרכוש דירות נאות ומרווחות בקהילה החדשה, במחיר השווה לכל נפש.