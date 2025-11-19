תקיפה בעזה. אילוסטרציה ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

ישי מחבלים לעבר כוחות צה"ל בעזה, בניגוד להפסקת האש - נגמר בתקיפת תגובה כנגד יעדי טרור בולטים: צה"ל חיסל היום (רביעי) בחאן יונס את מג"ד זייתון בחמאס. לפי הערכות חוסל גם האחראי על הכוח הימי מטעם חמאס.

בכלי תקשורת פלסטינים דווח היום כי מאז שעות הבוקר ישנם 18 מחוסלים ופצועים ברחבי הרצועה. זה קרה אחרי ירי של מחבלים לעבר כוחות צה"ל מעבר לקו הצהוב. דובר צה"ל מסר הערב: "מוקדם יותר היום, מחבלים ביצעו ירי לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בחאן יונס - דבר המהווה הפרה של הסכם הפסקת האש. אין נפגעים לכוחותינו. "בתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת שב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה". יממה לאחר החיסול הנרחב בצידון: זה התכנון הקטלני של חמאס - שסוכל דוד הכהן | 22:33 עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה להסרת כל איום על מדינת ישראל". במקביל צה"ל תקף היום גם בדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מספר מחסני אמצעי לחימה השייכים ליחידה הרקטית של ארגון הטרור חיזבאללה.

מפת התקיפות בלבנון

"המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית. זוהי דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי", מסר דובר צה"ל על התקיפות בלבנון.

"טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, אזהרות מקדימות, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף. הימצאותם של מחסני אמצעי הלחימה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".