ההסכם הופר

התגובה: צה״ל חיסל את מג"ד זייתון בעזה, דיווחים על 18 הרוגים ופצועים

אחרי ירי מחבלים לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בחאן יונס, צה"ך תקף מטרות ברחבי הרצועה, ובין היתר חיסל את מג"ד שכונת זייתון בעזה מטעם חמאס | בכלי תקשורת פלסטינים מדווחים על 18 מחוסלים ופצועים מאז שעות הבוקר (צבא וביטחון)

תגובות
תקיפה בעזה. אילוסטרציה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

ישי מחבלים לעבר כוחות ב, בניגוד להפסקת האש - נגמר בתקיפת תגובה כנגד יעדי טרור בולטים: צה"ל חיסל היום (רביעי) בחאן יונס את מג"ד זייתון ב. לפי הערכות חוסל גם האחראי על הכוח הימי מטעם חמאס.

בכלי תקשורת פלסטינים דווח היום כי מאז שעות הבוקר ישנם 18 מחוסלים ופצועים ברחבי הרצועה. זה קרה אחרי ירי של מחבלים לעבר כוחות צה"ל מעבר לקו הצהוב.

דובר צה"ל מסר הערב: "מוקדם יותר היום, מחבלים ביצעו ירי לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בחאן יונס - דבר המהווה הפרה של הסכם הפסקת האש. אין נפגעים לכוחותינו.

"בתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת שב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה".

עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה להסרת כל איום על מדינת ישראל".

במקביל צה"ל תקף היום גם בדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מספר מחסני אמצעי לחימה השייכים ליחידה הרקטית של ארגון הטרור חיזבאללה.

מפת התקיפות בלבנון

"המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית. זוהי דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי", מסר דובר צה"ל על התקיפות בלבנון.

"טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, אזהרות מקדימות, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף. הימצאותם של מחסני אמצעי הלחימה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

תגובות

4
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
אסף
3
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע תפילת רבים מסוגלת לשנות מהלכים של עולם י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב יהי רצון שתעלה תפילתנו לרצון לפני אדון כל
עוזיאל
2
ניסיון הסיכול הממוקד בקטאר נכשל זה נכון אבל אל תשכחו גם סינוואר התחמק עשרות פעמים הוא היה מטר קדימה שנייה אחת מאחור ובכל זאת בסוף נפל תחת האש שלנו ברפיח ככה זה ייראה גם עם ח'ליל אל-חיה זאהר ג'בארין ניזאר עוודאללה ושאר ראשי הנחש היום זה נראה כישלון מחר זה ייזכר כשלב בדרך לניצחון
דוד
1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

