מסתערבים בפעולה. ארכיון ( צילום: דוברות המשטרה )

האם ישראל מפעילה כוחות מיוחדים בעזה? ארגון הטרור העזתי גדודי נאצר סלאח א-דין, הזרוע הצבאית של ועדות ההתנגדות העממית בפלסטין, פרסם הבוקר (שני) הודעת אבל על מפקדם, ואסים עבד אל-באסט עבד אל-האדי (אבו אל-עבד), שלדבריהם "נהרג במבצע חיסול שביצעו כוחות מיוחדים ישראליים במרכז רצועת עזה בבוקר יום שני".

על פי הדיווחים בעזה, וסים עבד אלהאדי, בן 22, אחד ממפקדי הארגון, חוסל הבוקר באזור מפעל "שומר", על ציר צלאח א-דין ליד מחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז הרצועה. הוא חוסל על ידי כוח חמוש - ע"פ חלק מהגרסאות מדובר בכוח ישראלי, ע"פ גרסאות אחרות היתה זו מיליציה פלסטינית הפועלת בשירות הכוחות הישראלים. גדודי א-נאסר סלאח א-דין הוא הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ועדות ההתנגדות העממית, הפועל ברצועת עזה. הארגון נחשב לארגון הטרור השלישי בגודלו ברצועת עזה. הוא מונה לפי ההערכות כ-5,000 פעילים, ויש ברשותו כמה מאות כטב"מים ורקטות. על פי ההודעה, "הוא היה אחד המנהיגים והמייסדים הבולטים של קבוצות צאצאי נאצר ותרם ביעילות לפיתוח פעילותן, ודרכו חל שינוי איכותי בעבודת ההתנגדות העממית ברמת רצועת עזה". דיווח: חמאס העביר לצלב האדום ארון של חטוף; בישראל מבהירים: "לא מדובר בחלל" בני סולומון | 15:41 עוד נכתב בהודעה כי "מנהיגנו המעונה אבו אל-עבד מילא תפקיד בולט במשימות ג'יהאדיסטיות רבות במהלך קרב שיטפון אל-אקצא, והוא תרם יחד עם חבריו המוג'אהדין בכל הפלגים הפלסטיניים לציור תמונה מאוחדת של פעולה ג'יהאדיסטית משותפת".

הטרוריסט שחוסל ( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות )

וזה לא האירוע היחיד שמעורר סערה בעזה: ב-2 בנובמבר דווח בעזה כי "חמושים לא מזוהים" התנקשו בחייו של השייח' מוחמד אבו מוסטפא אבו אל-אמיר, מזרחית לחאן יונס. על פי עדי ראייה, אדם חמוש על אופנוע עצר ליד השייח' וירה מספר יריות מאקדח, והרגו במקום.

אלא שלפי דיווח ב"אשרק אל-אווסט" אבו מוסטפא היה מעורב בחטיפתם של משפחת ביבס, וההערכה היא כי אמצעי הביטחון שנקט אילצו את ישראל להתנקש בו ביריות על ידי כוחות מיוחדים.

בעיתון ציינו כי מאז שהגופות של משפחת ביבס שוחררו, עברו החוטפים והאחראים לרצח סדרת התנקשויות מסתוריות בירי.

מהתחקיר שפרסם העיתון עולה כי לא מדובר רק בחוטפים של משפחת ביבס. ב-19 במאי, כוחות מיוחדים ישראליים התנקשו באחמד סרחאן, המחבל המתועב שמילא תפקיד בלכידתם של ארבל יהוד ואריאל קוניו.

עוד עולה כי ישראל גם מחסלת את המשפחות בהם שהו החטופים טרם שוחררו לישראל. בעזה חוששים: "כל מי שנתן יד לחטיפה נמצא על הכוונת של הקומנדו הישראלי"