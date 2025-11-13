סיפור מופלא של גבורה רפואית ומסירות נפש נחשף כעת, קרוב לשנה לאחר שהתרחש בשיא הלחימה העזה של צה"ל במרחב ג'באליה שברצועת עזה. לוחם גדוד 'צבר' שנפצע קשה ביותר, ניצל בנס של ממש בזכות פעולת בזק, מדויקת ומתוזמנת, שארכה 42 דקות בלבד – מרגע הפציעה בשדה הקרב ועד קבלתו בבית החולים בארץ.

"קיבלנו בקשר דיווח על קריסת מבנה; בהתחלה חששנו לאירוע רב נפגעים", משחזר סרן ד"ר א', אז קרפ"ג 9 ומוביל הצוות הרפואי הגדודי, המכונה 'שיקגו'. האירוע התרחש ב-5 בינואר, כשמבנה התמוטט על הלוחם. תוך רגעים פרצה שריפה, ועשן סמיך כיסה את המרחב.

מרוץ נגד המוות: "הבנתי שמדובר בפגיעת ראש קשה"

צוות הפינוי הרפואי, בחיפוי כלי הנמ"ר הממוגן, נכנס במהירות לזירת האירוע. סרן ד"ר א' מספר על הבלגן שאפף את המרחב תחת התקפה מתמשכת: "תפסתי את סמ"ר י', הפרמדיק, והבנתי שמדובר בלוחם עם פגיעת ראש קשה. הוא היה בהכרה, אך במצב דחוף לפינוי מיידי".

הרופא, יחד עם סמ"ר ש', הפרמדיקית מהצוות, העבירו את הלוחם במהירות לכלי הרכב הממוגן והחלו בטיפול מציל חיים. "תוך כדי תנועה, שוחחתי עם הלוחם שנפצע, שהכרתי מהגדוד", נזכר ד"ר א', "המטרה הייתה לבנות אצלו ודאות ולמנוע טראומה, בזמן שאנחנו נלחמים על כל דקה".

42 דקות בלבד – והלוחם באוויר

תוך דקות ספורות, הגיע הנמ"ר למנחת הקרוב ברצועה. "יצאנו בדיוק כשהמסוק נחת, והרעש היה מחריש אוזניים. רצתי אל הרופא של המסוק, וצרחתי את פרטי המצב כדי לוודא שיבין בדיוק את הדחיפות". מרגע זה, הלוחם הועלה במהירות לאוויר.

"ברגע שהפינוי הסתיים, אחד החובשים צעק 'יאללה שיקגו!' – היינו באדרנלין גבוה, אך ידענו שקיימנו את מצוות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' בשיא הקרב", הוא אומר.

מלאכת הקודש לא תמה: מיד לאחר הפינוי חזר הצוות לכוננות מלאה. ד"ר א' מספר כי תוך 20 דקות בלבד מרגע נחיתת המסוק בבית החולים, הגיעו הנתונים הראשונים מחדר הטראומה: "כל הצוות התרגש לשמוע שמצבו התייצב. ברגע הזה עוד לא ידענו ש-42 דקות בלבד מרגע הפציעה הוא כבר יהיה בבית החולים".