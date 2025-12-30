אגף כוח האדם בצה"ל פרסם היום (שלישי) את נתוני החללים לשנת 2025, בדגש על מספרים גבוהים וכואבים במיוחד של אירועי אובדנות רח"ל.

על פי הנתונים, 21 חיילים נפלו בשנה החולפת בנסיבות שנחקרות בחשד לאובדנות, בהם 11 חיילים בשירות חובה, תשעה חיילי מילואים וקצין אחד בשירות קבע.

על רקע נתונים אלו, הכריז צה"ל על יישום תוכנית מטכ"לית למניעת אובדנות הכוללת מינוי ממונה ייעודי לנושא בכל יחידה. ראש מטה אגף כוח האדם, תא"ל אמיר ודמני, ציין כי הממונים יוצבו בכלל היחידות כדי לממש את תוכניות האגף. "אנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן, ונערכים לשנה הקרובה בצורה משמעותית, מתוך הבנה שהרבה מאוד חיילים זקוקים להתאמה של התוכניות שלנו, אחרי העומס של השנתיים האחרונות", הסביר תא"ל ודמני והוסיף: "יש עיסוק מאוד רחב בהשפעות המלחמה והיום שאחרי, כמו גם טיפול בפצועים ומענה נפשי".

כחלק מהרחבת המענה הנפשי, הוקמה מרפאה ייעודית למשרתי החובה ותוגבר מערך קציני בריאות הנפש ביחידות הקדמיות ובחטיבות. כמו כן, נפתח קו סיוע נפשי הפועל בכל שעות היממה והורחב מרכז "תעצומות" המטפל בחיילים הסובלים מתסמיני פוסט-טראומה. הצבא פועל כעת ליצירת רצף טיפולי גם בתקופות מעבר רגישות, דוגמת שלבי הטירונות והחלפת תפקידים, תוך שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה ואגף השיקום.

בסך הכל נפלו בשנת 2025 151 חיילי צה"ל בשירות סדיר, קבע ומילואים. פילוח הנתונים מעלה כי 88 חללים נפלו בפעילות מבצעית ושלושה נוספים בפעולות איבה. 24 חיילים נהרגו בתאונות שונות, כאשר מרביתם, 17 במספר, נהרגו בתאונות דרכים במרחב האזרחי. יתר הנפגעים נהרגו כתוצאה ממחלות, תאונות נשק ותאונות אימונים.

"151 חללי צה"ל נוספו - נתון שהוא כואב וקשה, כל חלל הוא עולם ומלואו", אמר רמ"ט אכ"א. "איתם, נוספו 151 משפחות למעגל השכול, אותן אנחנו מחבקים ונותנים להן את כל המעטפת המקצועית שיש ברשותנו". בצה"ל הבהירו כי כל מקרה של חשד לאובדנות מתוחקר לעומק כחלק מסדרת פעולות הכוללת גם כנסים והשתלמויות למפקדים להגברת המודעות לנושא.