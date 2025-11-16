קולומביה חתמה בסוף השבוע על עסקת הנשק הגדולה בתולדותיה: רכישת 17 מטוסי קרב מתקדמים מדגם סאב גריפן , (Saab Gripen) בשווי 3.6 מיליארד דולר.

העסקה כוללת 15 מטוסים חד-מושביים (דגם E) ושני מטוסי אימון דו-מושביים (דגם F), שיסופקו בין השנים 2032-2026.

החלטה זו מסיימת תהליך שנמשך שנים ארוכות במטרה להחליף את צי מטוסי הקרב של המדינה ומסמלת ניצחון אסטרטגי עבור שבדיה – לאחר שהגריפן גבר על הצעת ארה"ב למטוסי F-16.

גורם המפתח: רכש גומלין והעברת טכנולוגיה

לפי פרסומים באתרים האירופיים Global Defense Insight ו־UK Defence Journal, לא רק הביצועים הטכניים הכריעו, אלא בעיקר חבילת אופסט רחבה שכללה העברת טכנולוגיה, ייצור מקומי ושיתופי פעולה בתעשיות אזרחיות.

ההסכם כולל שיתופי פעולה בתחומי:

תעשיית התעופה והחלל סייבר וביטחון דיגיטלי טכנולוגיות בריאות אנרגיה ירוקה

בקולומביה מגדירים את הרכש כ"פרויקט פיתוח לאומי", ולא רק כעסקה צבאית.

סוף עידן: הכפיר הישראלי יוצא משירות

המטוסים החדשים יחליפו את צי ה־כפיר מתוצרת ישראל, שנמצא בשימוש משנות ה־80. לפי האתר Militarnyi, צי הכפירים הפך ליקר מאוד לתחזוקה, עם מחסור בחלפים – מה שהפך את ההחלפה לדחופה.

הקרב מול וושינגטון: F-16 משומשים, לחצים ואיומים

אחד הממדים הדרמטיים בעסקה הוא המתיחות הגוברת בין בוגוטה לוושינגטון. נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, תקף בגלוי את ההתערבות האמריקאית וצייץ:

"איש לא יאיים עלינו – לא מבחוץ ולא מבפנים"

לפי דיווחים ב־Breaking Defense, פטרו רמז כי ממשל טראמפ לחץ על קולומביה לרכוש F-16 משומשים. בראיון שפורסם ב־EurAsian Times, פטרו אמר מפורשות כי דחה הצעות אמריקאיות ל"ציוד מיד שנייה ושלישית".

אתר The National Interest חשף כי הממשל האמריקאי אף שקל לחסום את יצוא מנועי GE המשולבים בגריפן – מה שהיה פוגע ביכולת של שבדיה למכור את המטוסים.

שבדיה חוגגת: "הטוב בעולם"

בסאאב הביעו שביעות רצון גלויה. נשיא החברה, מיכאל יוהנסון, הצהיר: "זהו רק השלב הראשון בשותפות ארוכת טווח שתחזק את הביטחון של קולומביה."

שר ההגנה השבדי, פאל יונסון, הוסיף בנחרצות: "הגריפן הוא מטוס הקרב הטוב ביותר בעולם."

עם חתימת העסקה, קולומביה מצטרפת לרשימת המדינות שמפעילות את הגריפן, ובראשן שוודיה וברזיל. אם התוכנית תעמוד בזSchedule, חיל האוויר הקולומביאני יעבור בשנים הקרובות מהצי הוותיק של הכפיר למערך רב־משימתי מהמתקדמים בעולם – עם בונוס תעשייתי משמעותי.