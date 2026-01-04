סגנית נשיא ונצואלה, דלסי רודריגז, מונתה למנהיגה הזמנית של המדינה באישור בית המשפט העליון, כך הודיעו היום (ראשון) בכירים בקראקס.

ההחלטה למנות את סגנית הנשיא לראשות המדינה נועדה לאותת לטראמפ כי ארה"ב לא תיקח שליטה על ונצואלה בהתאם לנאום נשיא ארה"ב אמש.

אמש, אמר טראמפ בנאומו כי ארה"ב מוכנה לתקוף שוב במידת הצורך, ואף הוסיף כי סגנית הנשיא אמרה ש"תעשה כל מה שארה"ב תבקש ממנה".

למרות המינוי, בממשלה מדגישים כי ניקולס מדורו נותר הנשיא הלגיטימי וקוראים לאחדות השורות בעקבות מעצרו על ידי כוחות אמריקאיים. שר הפנים, דיוסדאדו קאבלו, מסר בהודעה מוקלטת כי "האחדות של הכוח המהפכני מובטחת יותר מתמיד, וכאן יש רק נשיא אחד, ששמו ניקולס מדורו מורוס. שאיש לא ייפול למעשי ההתגרות של האויב".

במקביל לטלטלה הפוליטית, ונצואלה ניצבת בפני שיתוק כלכלי. חברת הנפט הממשלתית הורתה על השבתת שדות נפט וצמצום תפוקה עקב מצור ימי אמריקאי המונע ייצוא גולמי. קאבלו תקף את כוונותיו של טראמפ להכניס חברות נפט אמריקאיות למדינה ומסר: "אנחנו זועמים כי בסופו של דבר הכל נחשף – נחשף שהם רק רוצים את הנפט שלנו".

ברחובות המדינה מדווח על שקט מתוח וחלק מהעסקים נותרו סגורים. תושבים רבים מנצלים את השעות הקרובות להצטיידות במזון ובמצרכים בסיסיים. אם למשפחה בעיר מרקאיבו סיפרה ל'רויטרס' כי נאלצה לצאת מביתה למרות החשש הכבד: "המצב הזה תפס אותי בלי אוכל ואני צריכה להסתדר. אחרי הכל, ונצואלים רגילים לשאת את הפחד. אם זה נחוץ כדי שבני יגדל במדינה חופשית, אמשיך לשאת את הפחד".

מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס מחר לדיון דחוף בתקיפה האמריקאית, שזכתה לגינויים מצד רוסיה וסין. מזכ"ל האו"ם הזהיר כי מדובר בתקדים מסוכן למשפט הבינלאומי.

בהתאם להתפתחויות, לא ברור אם תצליח ארה"ב במשימתה לשנות את המשטר או "לשלוט זמנית" במדינה ללא הפעלת כוח נוסף.