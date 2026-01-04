ארה"ב מסמנת את המדינה הבאה בתור לעימות: "הם בצרות צרורות"

יממה לאחר הפעולה יוצאת הדופן בוונצואלה, במהלכה נלכד הנשיא מדורו בידי הכוחות האמריקאים והובא לארה"ב, שר החוץ מרקו רוביו רמז ל"פגוש את העיתונות" ברשת NBC על המדינה הבאה שארה"ב סימנה לשינוי משטר אפשרי.

"הממשלה בקובה היא בעיה ענקית, והם נמצאים בצרות צרורות", ציין רוביו. לדבריו, "לא אחשוף את צעדי המדיניות שלנו, אבל זה לא סוד שאנחנו לא מעריצים גדולים שלהם".

נציין כי קובה הייתה בין המדינות שגינו את הפעולה האמריקאית, יחד עם מדינות רבות נוספות שחוששות לגורלן מול ארה"ב. “מדובר בטרור מדינתי נגד העם הוונצואלי האמיץ”, טענה המדינה שנחשבת לבת ברית קרובה של וונצואלה.

יחסי ארה"ב - קובה

היחסים בין ארצות הברית וקובה מתאפיינים בהיסטוריה ארוכה ומורכבת, שהחלה עוד בימי השלטון הספרדי על האי. לאחר מלחמת ארצות הברית–ספרד ב-1898 הפכה קובה למדינת חסות של וושינגטון, ובשנים שחלפו קיבלה ארצות הברית שליטה כלכלית ופוליטית משמעותית על האי. התקופה הזו כללה מעורבות צבאית אמריקאית, חוזי סחר מועדפים והשפעה על ממשלות קובניות לאורך עשרות שנים.

עם עלייתו לשלטון של הרודן פידל קסטרו ב-1959, היחסים התדרדרו במהירות. ארצות הברית החלה בהטלת מגבלות סחר והקפיאה נכסים אמריקאיים שהופקעו, ובמקביל תמכה בגולים קובנים שביצעו ניסיונות להפיל את משטר קסטרו, כולל הפלישה הכושלת למפרץ החזירים ב-1961 ומבצעי ריגול וסיכול נוספים. בעקבות התקרית, וושינגטון ניתקה את יחסיה הדיפלומטיים עם קובה וסגרה את שגרירותה בהוואנה.