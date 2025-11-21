כיכר השבת
זעזוע בישראל

אתר אנונימי מפרסם רשימת "יעדי חיסול" של אקדמאים ישראלים: תגמול של עד 100 אלף דולר לרצח 

עליית מדרגה מפחידה באיום על אנשי האקדמיה: פרטים אישיים, קריאות לפגיעה פיזית וחשד למעורבות זרה מאחורי האתר | גופי הביטחון בודקים חשד למעורבות איראנית, האוניברסיטאות מגבירות אבטחה, ובכירים באקדמיה מזהירים מפני "עליית מדרגה מחרידה" | המחירון כולל תעריף לפגיעה - ולחיסול (אקטואליה)

5תגובות
(צילום: שאטרסטוק)

זעזוע כבד בקהילת ההשכלה הגבוהה בישראל בעקבות חשיפת אתר אינטרנט אנונימי, The Punishment For Justice Movement, המפרסם רשימת מטרות ברורה ומפורטת של אקדמאים ומדענים ישראלים בכירים וקורא בגלוי לפגוע בהם. קיום האתר נחשף לראשונה על ידי איתמר אייכנר באתר ווינט.

לפי הדיווח, לצד שמות החוקרים הופיעו כתובות מגורים, מספרי טלפון, תעודות זהות ואפילו מסמכי נסיעה, וכן "מחירון" מפורש לעבירות אלימות – החל מתליית שלטים ליד בית המטרה ועד חיסול פיזי.

בנוסח שהופיע באתר נאמר כי האקדמאים המופיעים ברשימה מציגים "שימוש במדע לשירות הרג חפים מפשע" וכי מדובר ב"פושעים שמעורבים ברצח ילדים פלסטינים". עוד נטען כי כל מי שנכלל ברשימת המטרות "קיבל אזהרות", ובהיעדר שינוי בהתנהלותו – הוגדר על ידי מפעילי האתר "מטרה לגיטימית".

האיום כלל הצעות כספיות משמעותיות: 2,000 דולר לתליית שלטים, 20 אלף דולר לשריפת רכב ובית, ו־100 אלף דולר ל"חיסול המטרה".

בפאנל של "יעדים מיוחדים" הוצגו תמונותיהם ופרטיהם של כ־40 חוקרים בכירים מאוד, בהם נשיא אוניברסיטת בן גוריון פרופ' דני חיימוביץ, יו"ר הקרן הלאומית למדע פרופ' דניאל זייפמן, חוקרים בכירים במכוני מחקר גרעיניים, מומחי פיזיקה ומדעני חלקיקים. בין השמות הופיעה גם שקמה ברסלר, חוקרת במכון ויצמן וממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית. האתר קבע של 100 אלף דולר למי ש"יחסל את המטרה".

האתר מציג סימנים להפעלה משרת מיקום במערב, אך בישראל גובר החשד לגורם עוין – בין היתר איראן – העומד מאחוריו. הוא עושה שימוש בהצפנה, כתובות VPN, שמות בדויים ומערכת מסרים פנימית, ובמקביל מפרסם גם שמות של "ראשי מחלקות אזוריים", דבר שמגביר את הדאגה מהיקף הפעילות.

שב"כ והמוסד פתחו בחקירה מואצת. אוניברסיטאות ברחבי הארץ שיגרו הנחיות דחופות לסגל ולמרצים להימנע מחשיפת מסלולי נסיעה, לזהות התנהגות חריגה ולהגביר ערנות.

מקורות ביטחוניים אמרו כי מדובר ב"עליית מדרגה חמורה ביותר באיום כלפי אזרחים ישראלים", והדגישו כי גם אם הארגון פועל רק ברשת – הפרסומים עצמם יוצרים סיכון משמעותי.

פרופסור דניאל חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויו"ר ור"ה שנכלל ברשימת "יעדי החיסול", אמר: "אני מוטרד בעיקר מהשיח הקיצוני שמעודד אלימות. אני סומך על גורמי הביטחון בארץ ובמדינות המתוקנות שיידעו לטפל באירוע זה".

מוועד ראשי אוניברסיטאות המחקר נמסר בתגובה תמוהה, הקושרת בין האתר המסית לרצח לבין הפוליטיקה בישראל: "אנו עדים לעליית מדרגה מסוכנת ומחרידה, שבה אתר אינטרנט מסמן אנשי אקדמיה ומתיר את דמם באמצעות 'מחירון' המציע תשלום עבור שריפת רכבים, פגיעות גופניות ואף רצח. המידע החמור הועבר מיידית לטיפול דחוף של השב״כ, משטרת ישראל ומערך הסייבר הלאומי, מתוך הבנה כי מדובר באיום ממשי ומוחשי שאינו סובל דיחוי".

"המציאות הנוכחית, שבה הסתה פרועה מבית כנגד חוקרים ואנשי סגל חוברת לגל האנטישמיות ושנאת ישראל מבחוץ, יוצרת תמהיל רעיל וקטלני שעלול להסתיים, חלילה, בפגיעה בחיי אדם. הכתובת כתובה על הקיר באותיות קידוש לבנה. אנו דורשים מזרועות הביטחון לפעול ביד קשה נגד המפעילים ולסגור את האתר לאלתר, ובמקביל קוראים להנהגת המדינה לגלות אחריות ולעצור מיידית את שיח השנאה וההסתה המופנה כלפי האקדמיה הישראלית, בטרם יהיה מאוחר מדי".

4
האתר הזה לא מופיע בגוגל
חכם
3
ובתגובה האקדמאים חובבי המחבלים הללו מאשימים קודם כל את הימין בישראל.
נועם
2 בעיות לשמאל 1 לא יודעים לייצר מנהיגים אז מתמקדים רק בלהפיל את הקיים (ע''ע פלסטינים ומדינת ישראל) 2 לא יודעים לזהות מי האויב האמיתי, ובגלל זה הם לא מוכנים לקראתו כשהוא באמת מגיע
יוסיפון
2
מוזר, משהו לא מסתדר לי, הרי חלק מהרשימה הם בכלל חברים שלהם, למה שירצו לחסל אותם? משהו כאן לא נראה נורמלי, זה נראה כמו הפוך על הפוך,
שייע
1
אם יחקרו יגלו שזה השמאל פירסם ,ישתבח שמו לעד ,כל המאפיה נופלת בעז"ה יתברך, רואים שהם לא למדו את "ליבה" של העם היהודי שמגלה שאתה מתחיל בשקר ובסוף נופל,גם העבריין עמית ממשיך לפעול בניגוד לחוק והגיע לעברה חמורה של שיבוש חקירה ,בקרוב נראה אותו מאחורי סורג ובריח בעז"ה..
בשט

