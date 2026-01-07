כיכר השבת
טהרן בלחץ

מספר ההרוגים באיראן ממשיך לטפס - המשטר מוציא להורג "סוכן מוסד" נוסף

מספר ההרוגים בעקבות המחאות באיראן עלה הבוקר ל-36, כך לפי דיווחים של גורמי אופוזיציה באיראן | בתוך כך, המשטר הוציא להורג גבר נוסף, ה-12 במספר מאז המלחמה עם ישראל, שהורשע בריגול וקשירת קשר נגד איראן לטובת המוסד הישראלי (חדשות) 

הוצאה להורג (צילום: רשתות ערביות)

שלטונות הוציאו להורג הבוקר (רביעי) את עלי ארדסטני, אזרח המדינה שהורשע בריגול עבור המוסד הישראלי.

ההוצאה להורג מתבצעת בשעה שבאיראן נרשמת החרפה משמעותית במתיחות הפנימית, כאשר מניין ההרוגים בעימותים בין כוחות הביטחון למפגינים על רקע המצב הכלכלי עלה ל-36 בני אדם.

סוכנות הידיעות הרשמית אירנ"א דיווחה כי ארדסטני העביר לקציני המודיעין הישראלי מידע רגיש, שכלל תצלומים ותיעוד וידאו של אתרים המוגדרים "מקומות מיוחדים". על פי הדיווח, הגיוס בוצע באמצעות רשת האינטרנט וארדסטני פעל בתמורה לתגמול כספי במטבעות קריפטוגרפיים. בחקירתו שבוצעה תחת עינויים הודה המורשע כי קיווה לקבל בתמורה לפעילותו סכום של מיליון דולר ואשרת כניסה לבריטניה.

במקביל להוצאה להורג, התרחבו המחאות בבירה טהרן. כוחות הביטחון התעמתו עם סוחרים ואזרחים שקיימו שביתת שבת ב"באזאר הגדול", השוק המרכזי של העיר, במחאה על קריסת הכלכלה המקומית. המהומות בשוק מסמנות עליית מדרגה במחאה העממית המתרחבת ברחבי המדינה.

ההוצאה להורג הנוכחית היא ה-12 במספר תחת סעיפי ריגול מאז מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן בחודש יוני האחרון.

מערכת המשפט בטהרן מסרה כי גזר הדין של ארדסטני אושר בבית המשפט העליון לאחר שעבר את כל ההליכים המשפטיים הנדרשים.

ארגוני זכויות אדם וממשלות במערב ממשיכים לגנות את השימוש המתרחב של המשטר בעונש מוות. הם מדגישים כי הרשעות בעבירות ביטחוניות ופוליטיות באיראן מתבססות לרוב על הודאות שהוצאו בכוח ובמסגרת משפטים הנערכים בדלתיים סגורות ללא ייצוג משפטי עצמאי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר