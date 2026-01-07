שלטונות איראן הוציאו להורג הבוקר (רביעי) את עלי ארדסטני, אזרח המדינה שהורשע בריגול עבור המוסד הישראלי.

ההוצאה להורג מתבצעת בשעה שבאיראן נרשמת החרפה משמעותית במתיחות הפנימית, כאשר מניין ההרוגים בעימותים בין כוחות הביטחון למפגינים על רקע המצב הכלכלי עלה ל-36 בני אדם.

סוכנות הידיעות הרשמית אירנ"א דיווחה כי ארדסטני העביר לקציני המודיעין הישראלי מידע רגיש, שכלל תצלומים ותיעוד וידאו של אתרים המוגדרים "מקומות מיוחדים". על פי הדיווח, הגיוס בוצע באמצעות רשת האינטרנט וארדסטני פעל בתמורה לתגמול כספי במטבעות קריפטוגרפיים. בחקירתו שבוצעה תחת עינויים הודה המורשע כי קיווה לקבל בתמורה לפעילותו סכום של מיליון דולר ואשרת כניסה לבריטניה.

במקביל להוצאה להורג, התרחבו המחאות בבירה טהרן. כוחות הביטחון התעמתו עם סוחרים ואזרחים שקיימו שביתת שבת ב"באזאר הגדול", השוק המרכזי של העיר, במחאה על קריסת הכלכלה המקומית. המהומות בשוק מסמנות עליית מדרגה במחאה העממית המתרחבת ברחבי המדינה.

ההוצאה להורג הנוכחית היא ה-12 במספר תחת סעיפי ריגול מאז מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן בחודש יוני האחרון.

מערכת המשפט בטהרן מסרה כי גזר הדין של ארדסטני אושר בבית המשפט העליון לאחר שעבר את כל ההליכים המשפטיים הנדרשים.

ארגוני זכויות אדם וממשלות במערב ממשיכים לגנות את השימוש המתרחב של המשטר בעונש מוות. הם מדגישים כי הרשעות בעבירות ביטחוניות ופוליטיות באיראן מתבססות לרוב על הודאות שהוצאו בכוח ובמסגרת משפטים הנערכים בדלתיים סגורות ללא ייצוג משפטי עצמאי.